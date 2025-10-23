Unnötige Kosten vermeiden: Smarter Co-Pilot "Tom" schon jetzt deutlich reduziert!

MediaMarkt reduziert im Zuge seiner Mehrwertsteuer-Aktion zahlreiche Geräte. Hierzu zählen auch komplett neue Gadgets wie der Verkehrswarner Tom by TomTom. Die Alternative zum Ooono Co-Driver gibt's jetzt günstiger und könnte sich für viele Menschen lohnen.
Tom by TomTom mit MediaMarkt-Rabatt
Tom ist da: ein smarter Co-Pilot für dein Auto und jetzt bei MediaMarkt reduziert.Bildquelle: TomTom / inside digital
Ich bin der Meinung, dass Tempo 30 in der Innenstadt extrem wichtig sein kann. Dennoch kommt mein Bleifuß dem nicht hinterher und drückt gerne mal etwas zu weit auf das Gaspedal. Teure Passfotos und ein großer Ärger über meine eigene Blödheit sind das Ergebnis. Erkennst du dich hier wieder, hat MediaMarkt jetzt ein geniales Angebot für dich auf Lager. Der neue Tom by TomTom (ja, das ist wirklich der Name des Gadgets) macht dem bekannten Ooono Co-Driver ordentlich Konkurrenz und ist jetzt im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion günstiger erhältlich.

Tom by TomTom: Das bietet die Ooono-Alternative

Das Gadget misst gerade einmal 48 x 48 x 14,7 mm und passt somit problemlos in jede Hosentasche. Doch auch am Armaturenbrett fällt das Gerät kaum auf und warnt dich von hier aus auch besser bei Blitzern, Staus oder Unfällen. Hier dient TomTom Traffic als Grundlage, wodurch du über Baustellen oder liegengebliebene Fahrzeuge auf dem Weg zur Arbeit oder in den Urlaub informiert wirst. Sobald du losfährst, startet der Tom by TomTom und hält dich über einen LED-Rand auf dem Laufenden.

Der Akku des kleinen Verkehrswarners hält laut Hersteller bis zu einem Monat und lässt sich bequem via USB-C-Port aufladen. Zusätzlich ist das Gerät mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel. Vor allem Pendler oder Vielfahrer sichern sich somit einen smarten Co-Piloten, mit dem du nicht nur den teuren Passfotos aus dem Weg gehst.

Blitzerwarner im Angebot: Erst veröffentlicht und schon reduziert

MediaMarkt reduziert das neue Gadget bereits kurz nach der Veröffentlichung. Im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion kannst sparst du 12,77 Euro auf den UVP von 79,99 Euro. Dadurch sinkt der Preis auf 67,22 Euro. Großer Vorteil ist zudem, dass dir der Tom by TomTom Zugriff auf Echtzeitinfos aus der größten Fahrer-Community der Welt gibt, die über 600 Millionen vernetzte Geräte verzeichnet. Das Angebot gilt allerdings nur unter einer Bedingung.

Als Teil der aktuellen Rabatt-Aktion haben nur Mitglieder von myMediaMarkt Zugriff auf den Deal. Bist du noch nicht angemeldet, kannst du das über diesen Link in fünf Minuten erledigen. Das Treueprogramm ist zudem komplett kostenlos. Bedenke zudem: Als tatsächlichen Blitzerwarner darfst du den Tom by TomTom in Deutschland gemäß Straßenverkehrsordnung nicht nutzen. Wer es doch tut und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 75 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

