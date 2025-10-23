Preis-Schlag bei Pixel 9: MediaMarkt sticht Amazon um 100 Euro aus!

Trotz Nachfolger ist das Pixel 9 vorwiegend dank siebenjährigem Update-Support und starker Technik auch künftig noch eine tolle Wahl. Das Oberklasse-Handy gibt’s gerade zum Mittelklassepreis. Möglich macht’s ein aktueller Angebotspreis von MediaMarkt. Im Rahmen der neuen Mehrwertsteuer-Aktion (startet für eingeloggte Kunden um 20 Uhr am Donnerstagabend) gibt’s das Top-Handy für 461,35 Euro. Im Vergleich zum aktuellen Amazon-Preis (Stand Donnerstag, 16:00 Uhr) ist das 100 Euro günstiger. Und auch sonst schlägt MediaMarkt mit dem Exklusivangebot den Handel um mindestens 60 Euro.

Google Pixel 9: Das steckt drin

Auch wenn du hier zur Standard-Version greifst, bekommst du beim Pixel 9 starke Hardware: Das OLED-Display misst 6,3 Zoll, bietet bis zu 2.700 Nits Helligkeit und eine flüssige 120-Hz-Darstellung – damit liegst du klar über dem Niveau vieler Mitbewerber. Selbst das iPhone 16 Pro bleibt mit seinen 2.000 Nits und 460 ppi hinter dem Pixel 9 zurück, das auf beeindruckende 495 ppi kommt.

Der verbaute Tensor-G4-Chip liefert dir zwar keine Spitzenwerte in Benchmarks, bringt aber solide Performance für den Alltag mit. 12 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher sorgen für genug Reserven. Spannend sind auch Googles smarte Funktionen mit Gemini. Die KI-Features funktionieren flüssig und nahtlos. Auch die Kamera liefert ab: Ein 50-MP-Hauptsensor plus 48-MP-Ultraweitwinkel ermöglichen detailreiche Aufnahmen. Der Akku hält mit 4.700 mAh gut anderthalb Tage durch.

Zwischenzeitlich gab es auch die 256-GB-Variante zum Angebotspreis für 100 Euro mehr. Dieser Deal ist zumindest bei MediaMarkt vergriffen. Jetzt musst du hier wieder mit mindestens 639 Euro fürs Speicherupgrade rechnen. Wir raten in dem Fall zu den 128 GB – und Cloud-Speicher zur Erweiterung (bei Bedarf).

Google Pixel 9 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Grün

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart August 2024 Gewicht 198 g

Für alle Wechsler vom iPhone

Googles Pixel-Phones sind DIE Alternative zum iPhone. Wer nämlich ein sauberes, performantes und systemisches Android(!)-Smartphone sucht, bekommt beim Pixel 9 das wohl beste Erlebnis abseits vom iPhone. Dazu ist Google Onboard-KI (Stichworte: Magischer Radier bei Fotos, Gemini Live, App-Integration) teilweise um Welten besser ausgereift als Apples „Intelligence“.

Kein Tarif nötig – direkt zum Tiefpreis

Beachtlich ist all das insbesondere mit Blick auf den aktuellen Angebotspreis: Denn MediaMarkt verlangt aktuell nur 461 Euro (Abzug für MyMediaMarkt-Kunden im Warenkorb) – ohne Tarifbindung und mit freier Farbwahl. Günstiger ist aktuell kein anderer Shop (siehe Preisvergleich). Der Preis entspricht satten 430 Euro Rabatt auf den Ursprungspreis von 899 Euro. Das ist bemerkenswert. Der Rabatt gegenüber dem „Straßenpreis“ der vergangenen Wochen ist natürlich kleiner, aber mit 60 Euro Vorsprung immer noch beachtlich. Dennoch sprechen wir hier von einem ziemlich guten Gesamtpaket – auch unter Einbeziehung der Preishistorie. Denn günstiger war das Pixel 9 in den vergangenen Monaten nie.

Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen Android-Smartphone bist, das ein starkes Gesamtpaket zu einem fairen Preis liefert, solltest du dir dieses Angebot nicht entgehen lassen. Es gilt bis Montag – könnte aber auch schnell wieder ausverkauft sein.

