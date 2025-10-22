Amazon räumt Roborock-Saugroboter zum Bestpreis aus den Regalen

Haustieren oder Kindern ist es in der Regel schnurzpiepegal, wenn sie den Herbstspaziergang in Form von Laub, Matsch und sonstigem Dreck auf den Böden der Wohnung verteilen. Die ganze Unordnung zu beseitigen, kann die Nerven ziemlich schnell strapazieren. Genau da setzt ein Saugroboter an. Er kümmert sich um den Hausputz, während du mehr Zeit für schönere Dinge genießen kannst. Bei Amazon bekommst du jetzt ein starkes Modell der Marke Roborock, mit 33 Prozent Rabatt. Wir schauen genauer hin.

Roborock Qrevo 35A im Detail

Der Roborock QV 35A ist ein Saug- und Wischroboter, der beide Putzschritte auf einmal erledigt. Im Gegensatz zum originalen Qrevo S, der bei mir zu Hause sehr erfolgreich seine Runden dreht, hat der Hersteller hier in puncto Saugleistung noch mal nachgebessert.

Satte 8.000 Pa Saugkraft, statt 7.000 Pa, beseitigen nicht nur Staub, sondern auch gröbere Verschmutzungen oder Haare aus dem Teppich. Um ein Verheddern letzterer zu vermeiden, ist der Roboter mit einer asymmetrischen Seitenbürste ausgestattet. Dank LiDAR-Navigationssystem manövriert er zielsicher durch deine Wohnung und vermeidet Hindernisse wie Schuhe, Möbel oder Kabel.

Starke Wischfunktion und All-in-One-Station überzeugen

Beim Wischen arbeitet der 35A mit zwei Wischpads, die mit einer Geschwindigkeit von 200 Umdrehungen pro Minute punkten. Damit löst er auch eingetrockneten, besonders hartnäckigen Schmutz von deinen Böden. Du kannst die Wasserdurchflussrate in 30 Stufen einstellen, sodass robuste Fliesen und empfindliches Parkett gleichermaßen kraftvoll und dennoch schonend gereinigt werden können. Um Teppiche nicht nass zu machen, kann er seine Wischpads bis zu 10 mm anheben.

Nach dem Reinigungsvorgang geht’s zurück in die Dockingstation. Dort entleert der Roboter seinen Schmutzwasserbehälter. Der Staub landet in einem integrierten Beutel. Er wäscht seine Pads aus und trocknet diese anschließend sogar. Du hast also, abgesehen von einer gelegentlichen Wartung, kaum Aufwand mit dem Qrevo 35A. Gesteuert wird er übrigens per App. Hier kannst du beispielsweise auch Zeitpläne einstellen und den Roboter auf seine Tour schicken, wenn du tagsüber auf der Arbeit bist.

Und wie viel verlangt Amazon für den Saugroboter?

Kommen wir nun zum wichtigsten Part des Angebots. Den UVP von 599,99 Euro reduziert Amazon aktuell um 33 Prozent. Für nunmehr 399,99 Euro wechselt der Roborock QV 35A jetzt den Besitzer. Zu haben gibt es ihn in Weiß oder Schwarz. Es handelt sich hierbei um ein Set und du bekommst zum Saugroboter auch noch zwei Staubbeutel dazu.

Der Preis von 399,99 Euro ist der aktuell beste im Netz, das nächstbeste Angebot für den Roboter liegt bei 440 Euro (Preisvergleich). Rund 400 Euro sind für ein Modell mit dieser Ausstattung wirklich mehr als fair. Amazon bietet damit ein starkes Angebot, für alle, die das Putzen satthaben und lieber die Füße hochlegen, während der QV 35A alles erledigt.