Amazon räumt Roborock-Saugroboter zum Bestpreis aus den Regalen

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Gerade im Herbst, wenn es ständig regnet, zieht man jede Menge Schmutz von draußen mit in die Wohnung. Wenn du absolut keine Lust hast, täglich Zeit mit dem Saugen und Wischen der Böden zu verschwenden, ist dieses Amazon-Angebot genau das Richtige für dich.
Roborock Saugroboter im Preissturz bei Amazon
Roborock Saugroboter im Preissturz bei AmazonBildquelle: Roborock / Amazon / inside digital
  • Teilen

Haustieren oder Kindern ist es in der Regel schnurzpiepegal, wenn sie den Herbstspaziergang in Form von Laub, Matsch und sonstigem Dreck auf den Böden der Wohnung verteilen. Die ganze Unordnung zu beseitigen, kann die Nerven ziemlich schnell strapazieren. Genau da setzt ein Saugroboter an. Er kümmert sich um den Hausputz, während du mehr Zeit für schönere Dinge genießen kannst. Bei Amazon bekommst du jetzt ein starkes Modell der Marke Roborock, mit 33 Prozent Rabatt. Wir schauen genauer hin.

Roborock Qrevo 35A im Detail

Der Roborock QV 35A ist ein Saug- und Wischroboter, der beide Putzschritte auf einmal erledigt. Im Gegensatz zum originalen Qrevo S, der bei mir zu Hause sehr erfolgreich seine Runden dreht, hat der Hersteller hier in puncto Saugleistung noch mal nachgebessert.

Satte 8.000 Pa Saugkraft, statt 7.000 Pa, beseitigen nicht nur Staub, sondern auch gröbere Verschmutzungen oder Haare aus dem Teppich. Um ein Verheddern letzterer zu vermeiden, ist der Roboter mit einer asymmetrischen Seitenbürste ausgestattet. Dank LiDAR-Navigationssystem manövriert er zielsicher durch deine Wohnung und vermeidet Hindernisse wie Schuhe, Möbel oder Kabel.

Starke Wischfunktion und All-in-One-Station überzeugen

Beim Wischen arbeitet der 35A mit zwei Wischpads, die mit einer Geschwindigkeit von 200 Umdrehungen pro Minute punkten. Damit löst er auch eingetrockneten, besonders hartnäckigen Schmutz von deinen Böden. Du kannst die Wasserdurchflussrate in 30 Stufen einstellen, sodass robuste Fliesen und empfindliches Parkett gleichermaßen kraftvoll und dennoch schonend gereinigt werden können. Um Teppiche nicht nass zu machen, kann er seine Wischpads bis zu 10 mm anheben.

Nach dem Reinigungsvorgang geht’s zurück in die Dockingstation. Dort entleert der Roboter seinen Schmutzwasserbehälter. Der Staub landet in einem integrierten Beutel. Er wäscht seine Pads aus und trocknet diese anschließend sogar. Du hast also, abgesehen von einer gelegentlichen Wartung, kaum Aufwand mit dem Qrevo 35A. Gesteuert wird er übrigens per App. Hier kannst du beispielsweise auch Zeitpläne einstellen und den Roboter auf seine Tour schicken, wenn du tagsüber auf der Arbeit bist.

→ Hier kaufen!

Und wie viel verlangt Amazon für den Saugroboter?

Kommen wir nun zum wichtigsten Part des Angebots. Den UVP von 599,99 Euro reduziert Amazon aktuell um 33 Prozent. Für nunmehr 399,99 Euro wechselt der Roborock QV 35A jetzt den Besitzer. Zu haben gibt es ihn in Weiß oder Schwarz. Es handelt sich hierbei um ein Set und du bekommst zum Saugroboter auch noch zwei Staubbeutel dazu.

Der Preis von 399,99 Euro ist der aktuell beste im Netz, das nächstbeste Angebot für den Roboter liegt bei 440 Euro (Preisvergleich). Rund 400 Euro sind für ein Modell mit dieser Ausstattung wirklich mehr als fair. Amazon bietet damit ein starkes Angebot, für alle, die das Putzen satthaben und lieber die Füße hochlegen, während der QV 35A alles erledigt.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Eine Vielzahl an SIM-Karten für Handytarife im Hintergrund, eine SIM-Karte vorn im Fokus
Tarife
Tarif-Geheimtipp: Das steckt hinter dem 6-Euro-Deal!
Amazon-Kreditkarte auf einem Tisch mit Visa-Schriftzug
Kreditkarten
Cashback, Startguthaben und 0-Euro-Jahresgebühr: Das bietet die Amazon Visa-Kreditkarte
Ein Kaffeevollautomat von De'Longhi, der ein einer Küche steht. Daneben das MediaMarkt-Logo sowie ein aktuelles Angebot mit 51 Prozent Rabatt.
Media Markt
Über 50 Prozent günstiger: MediaMarkt haut Marken-Kaffeevollautomat raus!
Amazon
Lego und mehr im Abverkauf: Amazon-Deals zur Mitte der Woche (22.10.)
Schnäppchen
Samsung Galaxy Z Flip 7: Mit Mega-Tarif und Tablet direkt beim Hersteller sparen!
Lidl
Geheimtipp im Herbst: Lidl verkauft eine Infrarotheizung fast um die Hälfte günstiger
Gadgets
Die Amazon-Avocado für 15 Euro! Das steckt dahinter
Tarife
Günstigster 50-GB-Tarif im Telekom-Netz? 12,99-Euro-Schnäppchen im Check
Fernseher & Smart TV
Marken-TV für nur 149 Euro: Dieses Angebot ist so gut wie ausverkauft!