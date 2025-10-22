Tarif-Geheimtipp: Das steckt hinter dem 6-Euro-Deal!

Wer keinen Handytarif mit 100 GB im Monat oder gar noch mehr benötigt, ist hier goldrichtig. Wir haben einen Tarif entdeckt, der in jedes noch so schmale Budget passt und dennoch mit einem ordentlichen Datenpolster aufwartet.
Eine Vielzahl an SIM-Karten für Handytarife im Hintergrund, eine SIM-Karte vorn im Fokus
Kurze Zeit verfügbar: Tarif für nur 5,99 Euro!Bildquelle: Korawat photo shoot / Shutterstock.com
Das Wichtigste direkt zum Start: Der Tarif, den wir übrigens bei Sim24 gefunden haben, ist in dieser Form nur noch bis zum 24. Oktober erhältlich. Wer sich das Angebot noch sichern möchte, sollte also nicht allzu lange zögern.

Das bietet der 6-Euro-Tarif

Gefunden haben wir das neue Tarif-Angebot beim Mobilfunkdiscounter SIM24. Im Detail wird dir hier für 5,99 Euro Folgendes geboten:

  • 30 GB im 5G-Netz von 1&1 (bis zu 50 MBit/s)
  • Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze + EU-Roaming
  • 24 Monate Mindestlaufzeit
  • Keine Anschlussgebühr
  • Rufnummernmitnahme möglich
  • Für 5,99 Euro pro Monat
    → Nur bis zum 24. Oktober

Jetzt 6-Euro-Tarif buchen

Mehr Infos zum Tarif & das musst du beachten

Für nur 5,99 Euro wird dir hier also wirklich ein ordentliches Datenpaket mit allen passenden Extras geboten. 30 GB Datenvolumen genügen für die meisten im Alltag sicherlich, und auch die Surfgeschwindigkeit von 50 MBit/s ist völlig ausreichend für Social Media, YouTube und alles weitere. Hinzu kommt wie gewohnt eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du kannst also unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken. Und dank EU-Roaming nutzt du den Tarif ohne Aufpreis in der gesamten EU.

Neben den 5,99 Euro pro Monat kommen dabei keine weiteren Kosten auf dich zu. Die Anschlussgebühr wird derzeit nämlich gestrichen – zumindest, wenn du dich für 24 Monate bindest. Wer lieber flexibel bleiben möchte, kann den Vertrag auch ohne Mindestlaufzeit abschließen, dann fallen allerdings einmalig 9,99 Euro als Anschlusspreis an.

Eine Sache muss man bei dem ansonsten rundum starken Angebot aber beachten: SIM24 aktiviert zum Start automatisch die sogenannte Datenautomatik. Das bedeutet: Sobald du dein monatliches Datenvolumen verbraucht hast, wird automatisch kostenpflichtig neues Datenvolumen hinzugebucht. Zum Glück lässt sich dies aber direkt nach Vertragsabschluss abschalten: entweder online in deinem Nutzerkonto über die Servicewelt oder telefonisch.

10 GB für 3,99 Euro lohnen sich ebenfalls

Neben dem 6-Euro-Tarif hat SIM24 noch einige weitere Optionen im Portfolio. Wirklich spannend finden wir dabei auch den Tarif für nur 3,99 Euro, welcher dir solide 10 GB bietet. Alle weiteren Vorteile (5G, Allnet-Flat und Co.) werden dir hier natürlich ebenso geboten. Genügen dir also bereits 10 GB im Monat, ist dieser Tarif eine richtig gute Alternative zum 6-Euro-Tarif.

