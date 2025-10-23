Geschenk-Alarm beim Telekom-Tarif: 30 GB Allnet-Flat mit 4 Smart-Trackern, Powerbank und Sicherheitsschloss

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
2 Minuten
Auf der Suche nach einem neuen Handytarif? Dieses ziemlich versteckte Schnäppchen ist wirklich genial. Zum Telekom-Tarif mit günstigem Preis sind hier nämlich noch drei "Wichtelgeschenke" mit dabei. Wir schauen rein.
Eine Frau mit Mütze schaut erstaunt auf ihr Handy
Mobilfunker sollen weitere Frequenzen bekommenBildquelle: carballo / ShutterStock.com
Telekom-Netz, gleich drei kleine Geräte eingepreist und dann nochmal 150 Euro Bonus für alle, die schon eine Handynummer haben und diese mitbringen. Ja, diesen Deal muss man verstehen. Dann macht er aber Spaß.

Unschlagbar? Telekom Handytarif wird zum Preiskracher

Was steckt denn hier drin. Wir schauen mal auf die harten Fakten:

  • Handytarif (Telekom-Netz, 5G, 30 GB) für 11,99 Euro pro Monat
  • 3 Gadgets (SkyTag Tracker 4er-Set, 6in1-Powerbank, TSA-Universal-Schloss) für einmalig 5 Euro
  • Kein Anschlusspreis
  • 150 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme
Die drei Geräte, die allesamt ihren Zweck haben, praktisch sind, aber sich sonst auch gut als Wichtelgeschenke machen, sind zusammen etwa 132 Euro Wert (SkyTags 64 Euro, Powerbank 40 Euro, TSA-Lock 28 Euro). Also schon ganz ordentliche Wichtelgeschenke.

Und So summieren sich die On-Top-Gaben mit dem Rufnummernmitnahme-Bonus auf runde 282 Euro. Dagegen stehen im 24-Monats-Vertrag Kosten in einer Gesamthöhe von 292,76 Euro (24 Monate lang 11,99 Euro Grundgebühr, 5 Euro Einmalpreis). Der Effektivpreis liegt somit bei 45 Cent pro Monat – für einen 5G-fähigen Vertrag im Telekom-Netz.

270 Euro Boni abstauben, keinen Anschlusspreis zahlen

Nominell enthält der Tarif eine obligatorische Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro, die du zahlen musst. Schickst du von deinem neuen Vertrag aber binnen 14 Tagen nach AKtivierung eine SMS mit dem Inhalt „AP frei“ an die Nummer 8362 schickst, wird dir diese Position wieder erstattet.

Die drei Geräte sind in der Bestellung einfach so dabei, für den Erhalt musst du also nichts weiter tun, auch Versandkosten entstehen hier nicht zusätzlich.

Für den üppigen Rufnummernmitnahmebonus (150 Euro) musst du ebenfalls eine kurze „Anstrengung“ unternehmen. Im Zuge der Bestellung kannst du die Rufnummernportierung wünschen und je nach Anbieter, von dem du wechselst, hinterlegen (für Freenet-Marken geht das hier). Dann schickst du innerhalb von 30 Tagen von deiner alten und neuen Nummer (im neuen Vertrag) eine SMS mit dem Text „Bonus“ an die Nummer 22234. Danach erhältst du die 150 Euro Bonus, die du in diesem Zuge unbedingt mitnehmen solltest. Denn nur so entfaltet der Deal sein gesamtes Potenzial.

Wie lange gilt der Deal?

Schnell sein lohnt sich: Freenet gibt auf der Bestellseite an, dass das Angebot „nur kurze Zeit“ gültig sein soll. Das kann alles und nichts heißen. Übers Wochenende dürfte sich das Angebot aber hoffentlich noch halten.

Vodafone-Logo
Vodafone haut 30 GB Tarif komplett gratis raus – ganz ohne Vertragsbindung!

