Offizielles Angebot: Mit Bundesliga und Netflix – Sky senkt Abo-Kosten auf unter 10 Euro

Sky senkt gerade die Abo-Kosten eines wilden Pakets auf 9,99 Euro. In Verbindung mit einem 2-Jahres-Abo ist das Ding aber wirklich stark, denn: Hier gibt es drei Komponenten von sonst teuren Streaming-Abos in einem – und das eben für nur 10 Euro pro Monat.

Sky-Abo mit Bundesliga für 9,99 Euro: Wo gibt’s das Angebot?

Abschließbar ist der 9,99-Euro-Deal direkt bei Sky selbst. Das Paket, das der Pay-TV-Anbieter hier zusammenstellt, basiert auf Sky Stream, läuft also nicht über Kabel- oder Sat-TV, sondern per Internet via Sky Stream Box.

Bezeichnet wird das Angebot als „Sky Entertainment Plus“. Teil der namensgebenden Unterhaltung ist neben Sky-eigenen Inhalten auch der Bundesliga-Freitag mit dem Einzelspiel und allem drum und dran. Außerdem der Sport-Nachrichten-Sender Sky Sport News und – das setzt die Kirsche obendrauf – Netflix Standard (mit Werbung). Alleine Netflix kostet regulär schon die Hälfte dieses Abopreises. Für die zweiten rund fünf Euro gibt’s dann eben noch diverse Sky-Sender mit Serien- und Film-, sowie Doku-Highlights und eben das kleine Sport-Programm mit dem Freitags-Highlight der Bundesliga (1 Spiel).

→ Zur Paketauswahl direkt bei sky.de

Bei dem Angebot entfällt bei Online-Buchung ebenso die sonst fällige einmalige 30-Euro-Anschlussgebühr, die Sky Stream Box – quasi ein leistungsstärkerer Fire TV Stick – ist als Leihgerät ebenfalls ohne Mehrkosten inklusive. Wermutstropfen ist, dass hier natürlich ein 24-Monats-Vertrag abgeschlossen werden muss. Die Bundesliga ist laut Angabe auch erstmal nur in dieser laufenden Saison dabei. Verlängerung ist aber möglich. Für 240 Euro Gesamtkosten ist das aber für zwei Jahre gesehen trotzdem ein richtig guter Deal für Sky-Verhältnisse.

Schnell sein: Angebot streng limitiert – und auch Netflix-Bestandskunden möglich

Wer schon Netflix hat, kann die Abrechnung im Zuge der Bestellung über Sky einfach mit rüberziehen und das Angebot einfach so mit dem eigenen Netflix-Account nutzen.

Sky pappt dem Deal ein „Nur für kurze Zeit“ an – ewig wird der Deal also nicht bestehen bleiben. Wer jetzt bucht, bekommt in Sachen Bundesliga diese kommenden Spiele inklusive:

Bremen – Union Berlin (24.10.)

Augsburg – Dortmund (31.10.)

Bremen – Wolfsburg (7.11.)

Mainz – Hoffenheim (21.11.)

M’Gladbach – Leipzig (28.11.)

Weitere Spiele sind noch nicht terminiert. Bremen-Fans kommen mit zwei Partien am Freitagabend also am ehesten auf ihre Kosten. Technisch schaltet Sky den Kunden im Entertainment-Plus-Paket nicht einfach nur freitags seinen Bundesliga-Kanal frei. Stattdessen laufen die Spiele auf dem für diese Zwecke geschaffenen Kanal „Sky Showcase“. Der Sender ist insoweit interessant, als dass hier immer mal wieder Inhalte laufen, die sonst den teureren Sky-Paket-Abonnenten vorenthalten sind. Also auch exklusive Serien oder Film-Premieren im Pay-TV, die dann einmalig hier laufen.