MediaMarkts Mehrwertsteuer-Aktion mit PS5, Pixel und Ambilight: Welche Schnäppchen sich diesmal lohnen

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr läuft bei MediaMarkt die MwSt.-Aktion an. Bis zum Montag reiht sich Schnäppchen an Schnäppchen ins digitale Schaufenster. Wir haben uns durch die Angebote (die jetzt schon per App sichtbar sind, aber offiziell erst am Abend starten) geklickt und liefern dir hier unsere Favoriten. Die Rabatte gelten außerdem nur für eingeloggte myMediaMarkt-Nutzerinnen und -Nutzer. Die Anmeldung ist aber schnell erledigt und kostenlos. Wenn du vor deiner Registrierung erst mal checken möchtest, was es überhaupt so für Angebote gibt, bist du hier genau richtig.

Google Pixel 9 jetzt richtig günstig

Den Anfang macht direkt ein ziemliches Knallerangebot zum Google Pixel 9. MediaMarkt schmeißt es für 461,35 Euro raus, was das nächstbeste Angebot bei eBay für 519 Euro um satte 60 Euro unterbietet. Wer also schon länger mit dem Smartphone liebäugelt, kann hier definitiv zuschlagen.

Mit dem Google Pixel 9 bekommst du ein Smartphone, das ordentlich Power hat – sorge dafür trägt der Tensor G4-Chip, der für mehr Tempo und clevere KI-Funktionen sorgt. Das 120-Hz-OLED-Display zeigt dir alles gestochen scharf und flüssig, egal ob beim Scrollen, Zocken oder Streamen. Und mit der Dual-Kamera, Update-Garantie über sieben Jahre und dem wasserfesten Design bist du bestens für den Alltag ausgestattet. Für den Preis lohnt sich das Smartphone also allemal, auch wenn es mittlerweile schon vom Pixel 10 abgelöst wurde. Hier haben wir den Pixel-9-Deal noch etwas näher unter die Lupe genommen.

Alles für das Wohnzimmer: Fernseher und PS5 im Preissturz

Dieser Philips LED-Ambilight-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll fällt auf einen Preis von 671,43 Euro. Damit bietet MediaMarkt dir einen neuen Bestpreis für den Smart-TV mit Ambilight-Hintergrundbeleuchtung. Mit dieser wird jeder Film zum immersiven Erlebnis und dank 4K-UHD-Qualität wirkt alles deutlich schärfer.

Mit Blick auf den Preisvergleich bietet MediaMarkt damit den aktuell besten Preis im Netz. Allerdings: Während der Standardversand ab einem Warenwert von 59 Euro kostenlos ist, kommen hier noch Kosten in Höhe von 39,90 Euro für die Lieferung als Großgerät dazu. Den Deal-Charakter schmälert das jedoch keineswegs.

Einen ordentlichen Sprung in den Keller legt auch der Preis der PS5 Slim in der Disk-Variante hin. Die Konsole bekommst du während der MwSt.-Aktion mitsamt EA FC 26 für 462,18 Euro. Versandkosten zahlst du hierfür nicht. Das nächstbeste Angebot ohne Spiel kostet dich rund 490 Euro. Damit ist das Angebot von MediaMarkt unschlagbar.

Nicht vergessen: Die Preise gelten nur für eingeloggte myMediaMarkt-Mitglieder. Ein Konto kannst du dir hier erstellen. Alle Angebote laufen bis zum Montag, dem 27. Oktober, um 23:59 Uhr, danach ist wieder Schluss.

Insgesamt lohnen sich außerdem: