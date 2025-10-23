Bis zu 365 Euro Rabatt sind drin: MediaMarkt streicht erstmals Pixel 10 Preise klein!

MediaMarkt hat die MwSt.-Aktion gestartet und die brandneuen Pixel 10 Phones sind natürlich ebenfalls mit von der Partie. Wir verraten dir alles über die Angebote und wie du dir die heftigen Rabatte sichern kannst.
Pixel 10 in unterschiedlichen Farben
Bei MediaMarkt gibt's das Pixel 10 zum SonderpreisBildquelle: inside digital / MediaMarkt
Während der MwSt.-Aktion streicht MediaMarkt die 19 Prozent der Mehrwertsteuer vom Preis unzähliger Produkte. Ziemlich spannend sind vor allem die Angebote zur Google Pixel 10Serie, die MediaMarkt mit in den Rabatttopf geschmissen hat. Wie viel du sparen kannst, erfährst du hier.

Google Pixel 10 Serie: Für welches Modell entscheidest du dich?

Das Basismodell der Serie, das Pixel 10, bringt 12 GB RAM und wahlweise 128 GB oder 256 GB Flash-Speicher. Eine Kamera mit 48-MP-Hauptsensor liefert eindrucksvolle Schnappschüsse. Kurzum: Das Pixel 10 bringt ein Premium-Paket für den Alltag. Wenn du noch mehr willst, ist das Pixel 10 Pro mit 16 GB RAM, verbesserter 50-MP-Hauptkamera, 48-MP-Ultraweitwinkelsensor und einem 5-fach-Teleobjektiv vielleicht die bessere Wahl.

Und für Smartphone-Enthusiasten gibt es das Pixel 10 Pro XL oder sogar das faltbare Pixel 10 Pro Fold. Die Geräte punkten beispielsweise mit einem riesigen Display. Bis zu 8 Zoll misst beispielsweise das Innendisplay des Folds. Die Akkukapazität des Pixel 10 Pro XL beträgt 5.200 mAh, das Pixel 10 bringt 4.970 mAh mit. Die Google-Serie liefert also für die unterschiedlichsten Ansprüche das richtige Gerät. Zeit also, mal einen Blick auf die MediaMarkt-Rabatte zu werfen.

So gut sind die Rabatte

Ein erster Blick auf die Angebote klingt schon mal vielversprechend. Die Rabatte sind vom Modell und der Speichervariante abhängig und variieren daher. Es haben sich – abgesehen von ein paar eBay-Angeboten – sogar ein paar Bestpreise und ein Tiefstpreis unter den Angeboten versteckt.

Während der UVP der Standardversion um 143,53 Euro gesenkt wird, fällt das 10 Pro XL sogar um bis zu 228,15 Euro im Preis. Den heftigsten Rabatt verpasst MediaMarkt jedoch dem Pixel 10 Pro Fold (1 TB Speicherplatz) mit satten 365,46 Euro. Klar – je höher der Preis, desto höher auch die Mehrwertsteuer. Das sind die Angebote im Detail. Die MwSt.-Aktion läuft noch bis zum Montag, dem 27. Oktober.

→ Alle Pixel-Angebote von MediaMarkt

