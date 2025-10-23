MediaMarkt verkauft jetzt ein Philips Hue Starter-Set mit 3 Lampen + Dimmschalter für 75 Euro

Philips Hue hat sich seit Jahren als Nonplusultra in Sachen smarter Beleuchtung etabliert. Wer seine Bude intelligent beleuchten will und das nachhaltig, sicher und per Funktionsgarantie – der schaut sich den Anbieter zumindest mal genauer an.

Starter-Set mit 3 Leuchten im Angebot

Und so gibt es bei MediaMarkt gerade ein Paket mit 3 Leuchten (Typ E27), einem Dimmschalter sowie der Hue Bridge zum Sonderpreis. Für Starter super geeignet, aber für alle, die ihr Setup erweitern wollen, ebenfalls ein guter Fang. Gerade, wenn die Fläche groß ist, ergibt eine zweite Bridge als Steuereinheit nämlich Sinn.

Die Lampen sind alle warmweiß und dimmbar. Für den Start und für die meisten Räume langt das. Wer lieber auf die bunten Lampen setzt, muss ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Aber wovon reden wir hier überhaupt?

So günstig sind die Sets

Das Starter-Set, von dem wir sprechen, kostet „normal reduziert“ derzeit 89,99 Euro. Wer eingeloggter MyMediaMarkt-Kunde ist, bekommt ab Donnerstag, 20 Uhr, aber den Sonderrabatt (zuvor gibt’s den schon in der App) in Höhe von etwas mehr als 14 Euro und landet auf den oben beschriebenen 75,62 Euro Euro. Ein Top-Preis für das Set.

Wer in die Farbigkeit starten will, findet ein äquivalentes Setup mit drei E27-Lampen der Reihe „White & Color Ambiance“ für nominell 144,99 Euro, wovon dann 23 Euro MwSt.-Rabatt abgezogen werden können. Mit dann gut 120 Euro ist das passabel – haben wir aber auch schon besser gesehen, so fair müssen wir hier sein. Den unserer Meinung nach besseren Deal gibt’s hier gerade bei tink. Für 130 Euro ist da noch ein Bewegungsmelder mit dabei.

