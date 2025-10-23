MediaMarkt verkauft jetzt ein Philips Hue Starter-Set mit 3 Lampen + Dimmschalter für 75 Euro

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bei MediaMarkt stehen die Zeichen wieder auf Mehrwertsteuer-Rabatt. Klar verzichtet "Vater Staat" nicht auf sein Geld. Aber MediaMarkt reduziert tausende Artikel um den rechnerischen Anteil. So wie bei diesem Philips-Hue-Set.
Philips Hue Starterset mit geschenkter Mehrwertsteuer
Philips Hue Starterset mit "geschenkter Mehrwertsteuer"Bildquelle: Philips Hue / MediaMarkt
  • Teilen
Zum Angebot: Hue Starterset für 75,62 Euro

Philips Hue hat sich seit Jahren als Nonplusultra in Sachen smarter Beleuchtung etabliert. Wer seine Bude intelligent beleuchten will und das nachhaltig, sicher und per Funktionsgarantie – der schaut sich den Anbieter zumindest mal genauer an.

Starter-Set mit 3 Leuchten im Angebot

Und so gibt es bei MediaMarkt gerade ein Paket mit 3 Leuchten (Typ E27), einem Dimmschalter sowie der Hue Bridge zum Sonderpreis. Für Starter super geeignet, aber für alle, die ihr Setup erweitern wollen, ebenfalls ein guter Fang. Gerade, wenn die Fläche groß ist, ergibt eine zweite Bridge als Steuereinheit nämlich Sinn.

Die Lampen sind alle warmweiß und dimmbar. Für den Start und für die meisten Räume langt das. Wer lieber auf die bunten Lampen setzt, muss ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Aber wovon reden wir hier überhaupt?

So günstig sind die Sets

Das Starter-Set, von dem wir sprechen, kostet „normal reduziert“ derzeit 89,99 Euro. Wer eingeloggter MyMediaMarkt-Kunde ist, bekommt ab Donnerstag, 20 Uhr, aber den Sonderrabatt (zuvor gibt’s den schon in der App) in Höhe von etwas mehr als 14 Euro und landet auf den oben beschriebenen 75,62 Euro Euro. Ein Top-Preis für das Set.

Direkt zum Angebot wechseln

Wer in die Farbigkeit starten will, findet ein äquivalentes Setup mit drei E27-Lampen der Reihe „White & Color Ambiance“ für nominell 144,99 Euro, wovon dann 23 Euro MwSt.-Rabatt abgezogen werden können. Mit dann gut 120 Euro ist das passabel – haben wir aber auch schon besser gesehen, so fair müssen wir hier sein. Den unserer Meinung nach besseren Deal gibt’s hier gerade bei tink. Für 130 Euro ist da noch ein Bewegungsmelder mit dabei.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

MediaMarkt wirbt mit neuer
Media Markt
MediaMarkts Mehrwertsteuer-Aktion mit PS5, Pixel und Ambilight: Welche Schnäppchen sich diesmal lohnen
Google Pixel 9 mit Preisverlauf im August 2025
Smartphone
Preis-Schlag bei Pixel 9: MediaMarkt sticht Amazon um 100 Euro aus!
Dyson V8 Advanced im Angebot
Akkustaubsauger
Mehrwertsteuer-Aktion: Dyson-Akkusauger rutscht wieder weit unter 300 Euro
Mobilfunk
Geschenk-Alarm beim Telekom-Tarif: 30 GB Allnet-Flat mit 4 Smart-Trackern, Powerbank und Sicherheitsschloss
Tarife
Letzte Chance! Hier kannst du dir ein gratis Samsung-Tablet klären
Sky
Offizielles Angebot: Mit Bundesliga und Netflix – Sky senkt Abo-Kosten auf unter 10 Euro
Amazon
Amazon räumt Roborock-Saugroboter zum Bestpreis aus den Regalen
Tarife
Tarif-Geheimtipp: Das steckt hinter dem 6-Euro-Deal!
Media Markt
Über 50 Prozent günstiger: MediaMarkt haut Marken-Kaffeevollautomat raus!