Sogar günstiger als am Prime Day: MediaMarkt verkauft Lego-Technic-Sets zum Tiefstpreis

Wer bereits im Oktober an Weihnachten denkt und auf Geschenke-Suche ist, wird bei MediaMarkt momentan garantiert fündig. Ob für große oder kleine Lego-Fans, der Händler schmeißt während der MwSt.-Rabatt-Aktion mehrere Technic-Sets zu Tiefstpreisen raus.
Lego-Bausets begeistern nicht nur kleine, sondern auch große Baufans. Dementsprechend teuer sind sie normalerweise auch, sodass sich das Warten auf Rabatte meistens wirklich lohnt. Und ein solches Zeitfenster hat sich jetzt bei MediaMarkt geöffnet. Während der MwSt.-Aktion sparst du dir 19 Prozent Mehrwertsteuer auf unzählige Produkte, auch solche, die bereits reduziert sind. Mit von der Partie sind auch zahlreiche Lego-Sets, von denen einige jetzt sogar deutlich günstiger als am Prime Day angeboten werden. Das gibt’s zu holen.

Lego Technic im MediaMarkt-Angebot: Diese Sets sind so günstig wie nie

Um dir die Rabatte zu sichern, musst du ein registriertes und angemeldetes myMediaMarkt-Mitglied sein. Die Anmeldung im Treueprogramm ist kostenlos und in wenigen Klicks erledigt, danach wird dir der rabattierte Endpreis direkt beim Shoppen angezeigt.

Die Technic-Angebote von MediaMarkt richten sich heute eher an fortgeschrittene und erwachsene Baumeister. Dennoch eignen sie sich auch als Geschenk für ältere Kinder, die zusammen mit den Eltern bauen möchten. Mit dabei sind vor allem Nachbildungen von Fahrzeugen wie dem Mercedes-Benz G 500 oder einem McLaren. Aber auch ein Liebherr Raupenkran oder ein Mars Rover der Nasa haben es in die Liste geschafft. Alle Sets bekommst du jetzt dank Mehrwertsteuerrabatt so günstig wie nie zuvor.

Neben diesen Technic-Angeboten gibt’s bei MediaMarkt aktuell noch weitere Lego-Schnäppchen abzugreifen. Wenn du möchtest, klick dich doch einfach mal durch die Angebote. Aber Achtung: Die MwSt.-Rabattaktion läuft nur noch bis zum Montag, den 27. Oktober, danach steigen die Preise wieder.

