Jeder will es haben: IKEA verkauft jetzt ein Handy-Zubehör, das Geld spart, während man schläft

Profilbild von Blasius Kawalkowski Blasius Kawalkowski
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Handy-Zubehör gibt es wie Sand am Meer. Doch was IKEA jetzt anbietet, ist nicht nur innovativ und irgendwie witzig. Es spart sogar Geld, während man schläft. Vorausgesetzt, man schläft lang genug – und das Handy auch.
Jeder will es haben: IKEA verkauft jetzt ein Handy-Zubehör, das Geld spart, während man schläft
Jeder will es haben: IKEA verkauft jetzt ein Handy-Zubehör, das Geld spart, während man schläftBildquelle: IKEA
  • Teilen

Schlaf­forscher sagen seit Jahren: Das Handy ist der Endgegner des Schlafs. Wer sich im Bett von TikTok, Facebook und Co. berieseln lässt, braucht sich nicht wundern, wenn Morpheus nur müde abwinkt. Trotzdem nehmen wir das Teil mit unter die Decke, als wär’s ein Teddybär mit Akku. Jetzt ist Schluss damit. IKEA weiß, dass wir digital süchtig sind wie Teenies nach Gratis-WLAN. Also hatten die Schweden eine bahnbrechende Idee. Ein Handy-Zubehör, das jeder haben will.

IKEA will dass wir schlafen, und bezahlt uns dafür

Mit Mini-Betten für unsere Handys sorgt IKEA aktuell für Aufsehen. Die Idee: Das Smartphone darf endlich schlafen und wir vielleicht auch mal. Das Handy-Zubehör hört auf den wohlklingenden Namen „The Phone Sleep Collection“. Ein echtes IKEA-Produkt: kleines Bett, Holzlatten, Anleitung, die garantiert erst beim dritten Versuch Sinn ergibt. Das Sahnehäubchen: ein NFC-Chip in der Matratze. Der zählt die Stunden, in denen unser Smartphone schläft. Schlaftracking fürs Gerät, nicht für den Menschen. Was für Zeiten. Und es wird noch schöner: Denn wir profitieren davon sogar finanziell.

Handy laden: Diesen katastrophalen Fehler machen fast alle

Wer sein Handy sieben Tage lang je sieben Stunden ins Handybett legt, bekommt einen Gutschein. Rund 23,50 Euro. Ein Belohnungssystem für Erwachsene, die es nicht schaffen, ihr Handy wegzulegen, außer es gibt Bonuspunkte. Klingt peinlich? Ist es auch. Aber hey, Geld spart Geld. Die schlechte Nachricht: Wir kommen gar nicht erst in Versuchung. Das Minibett fürs Handy bietet IKEA derzeit nur in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Dazu ist das Bett nur Teil eines lokalen Bonusprogramms. Der Rest der Welt darf sich weiter mit hellen Displays ins Koma scrollen. Und so sieht das Handybettchen aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Schlaf als Geschäftsmodell

Natürlich ist das Ganze voll digital durchorchestriert: Die Betten verbinden sich mit der IKEA-App, die genau mitzählt, wie lange wir nachts keine Bildschirmberieselung hatten. Datenschutz? Psst, wir schlafen doch! Hinter dem Gimmick steckt die Werbeagentur Memac Ogilvy. Sie hat schon vorher für IKEA fragwürdige Innovationen entwickelt: „Vacations in a Box“ etwa, also Urlaub auf 40 mal 30 Zentimetern. Oder „Buy With Your Time„, wo Kunden mit ihrer Lebenszeit bezahlen konnten. IKEA hat den Weg der Anfahrt umgerechnet und zeichnete Waren damit aus. Ein Regal kostete dann etwa 3 Stunden und 17 Minuten. Anfahrt als Währung – eine geniale Idee.

Dabei ist IKEA längst im Schlaf-Business. Vor einigen Jahren gabs in Belgien eine Hotline für Schlaflose. Wahrscheinlich mit dem Tipp: „Probieren Sie mal ein neues Bett von uns“. Anfang dieses Jahres schrieb IKEA „U up?“ (also „Bist du wach?“) an zufällig ausgewählte Instagram-Follower. Wer antwortete, bekam 15 Prozent Rabatt auf eine Matratze. Jetzt das nächste Betthupferl.

Überraschendes Aus: IKEA zieht den Stecker – Das sollten Kunden jetzt wissen
Jetzt weiterlesen
IKEA: Dieses überraschende Ende war nicht absehbar

Kommentar

Von Blasius Kawalkowski

Wir Menschen schlafen schlechter, weil wir ständig aufs Handy glotzen. Und die Lösung? Ein Bett fürs Handy. Was klingt wie Satire, ist jetzt Realität. Willkommen im Kapitalismus der Müdigkeit.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Erst Samsung, jetzt Apple? Handys, die niemand wollte
Apple
Erst Samsung, jetzt Apple? Dünner, teurer, sinnloser: Handys, die niemand wollte
Eine Nahaufnahme einer schwarzen Smartwatch am Handgelenk mit einem eleganten Design.
Wissenschaft und Forschung
Durchbruch! Müssen wir bald unser Handy nie wieder aufladen?
Apps kostenlos
Apps und Software
Gratis statt 29,99 Euro: Die ultimative PDF-App
Samsung
Samsung zieht den Stecker: Deshalb ist die Smartphone-Serie gescheitert
Auto
Vergiss Google Maps: Darum sprechen alle Autofahrer über Tom
Luftfahrt
Neue Gebühr im Flugzeug: Wer seinen Sitz zurücklehnt, muss zahlen
Luftfahrt
Nutzung verboten: Deutsche Airline führt Knallhart-Richtlinie ein
Post- und Paketdienste
Ohne dein Zutun: So wollen Post & DHL automatisch auf Millionen Handys
Xiaomi
Xiaomi macht’s einfach: So ein Smartphone hat Apple nicht gewagt