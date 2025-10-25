MediaMarkt verschleudert Dyson: Besteller-Akkusauger zum Tiefstpreis

Denn einer der beliebtesten Akkusauger des Premium-Herstellers ist dank der MwSt.-Aktion zu einem deutlich niedrigeren Preis erhältlich. Mit starker Saugkraft, cleverer Sensortechnik und einem leichten, kabellosen Design zählt das Modell zu den vielseitigsten Geräten im Dyson-Portfolio, und jetzt wird es auch preislich richtig attraktiv.

Ein Staubsauger, der Staubkörner automatisch erkennt?

Der Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) Stielsauger verfügt über eine Leistung von 545 Watt und eine Saugleistung von 150 AW, mit der selbst hartnäckiger Staub zuverlässig entfernt wird. Eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten garantiert, dass du auch deine ganze Wohnung in einem Rutsch staubsaugen kannst.

Mithilfe eines Sensors werden die Größe und Anzahl der aufgesaugten Staubpartikel kontinuierlich gemessen, und die Saugkraft wird automatisch angepasst. Der Staubsauger verfügt über drei verschiedene Reinigungsmodi, zwischen denen du variieren kannst.

Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) Stielsauger, Akkubetrieb, 545 Watt

Das LC-Display zeigt Echtzeitdaten wie die Filtersättigung, die restliche Laufzeit und in welchem Leistungsmodus du gerade staubsaugst. Toll ist auch, dass sich der Staubsauger nicht nur als Boden-, sondern auch als Handstaubsauger nutzen lässt. Zum Aufladen kannst du den Staubsauger einfach in die Wandhalterung stecken, dort wird er direkt geladen. Mit einem Gewicht von 2,4 Kilogramm ist es auch noch möglich, damit ein paar Spinnennetze nacheinander von der Decke zu saugen.

Auch an Zubehör mangelt es nicht

Das Zubehör des Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) ist recht umfangreich, sodass du den Staubsauger wirklich individuell einsetzen kannst. Mitgeliefert werden zwei unterschiedliche Bodendüsen, eine mit Stauberkennungs-Technologie, und eine ohne. Der Dyson V12 erkennt so mit einem Laser selbst feinste, sonst unsichtbare Staubpartikel auf Hartböden und sorgt so für eine besonders gründliche Reinigung. Die Bodendüse ohne Stauberkennungs-Technologie, die „Motorbar Bodendüse“, ist speziell für das Aufsaugen von Haaren gemacht, und entwirrt diese auch automatisch.

Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) Stielsauger: Zubehör

Dazu kommen eine Kombi-Bürste, eine Fugendüse und eine konisch geformte Haardüse, die die Reinigung deines Autos oder krümeliger Sofaecken einfacher machen.

Ein Highlight ist der Flex-Adapter, denn dieser ermöglicht es dir, unter Möbeln zu saugen, ganz ohne dich bücken zu müssen. Das bewegliche Gelenk macht den Stielsauger unfassbar flexibel und super einfach zu nutzen.

Ein toller Staubsauger – und er ist auch noch im Angebot

Nicht nur der Staubsauger selbst kann sich sehen lassen, sondern auch das passende MediaMarkt Angebot. Bei MediaMarkt ist der Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) nämlich dank der MwSt.-Aktion für eingeloggte myMediaMarkt-Mitglieder für 387,22 Euro zu haben.

Damit bekommst du den Bestseller-Sauger aktuell so günstig wie nie. Andere Shops wie Otto oder Dyson selbst verlangen stolze 469 Euro – bei MediaMarkt hat sich also wirklich ein Schnäppchen versteckt, mit dem du dein Haushalts-Game upgraden kannst.

