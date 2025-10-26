MediaMarkt zieht Black Friday vor? Viele Deals lohnen sich nicht – diese 12 hier schon

Mit dem Mehrwertsteuer-Versprechen ging vor ein paar Jahren noch eine Art Bestpreis-Garantie einher. Nun sieht die Welt durch schnelle Konteraktionen etwas anders aus. Neben vielen Ausschluss-Artikeln, ist längst nicht jedes Angebot auch ein Schnäppchen. Aber es gibt sie, die richtig guten Dinger. Und wir haben sie für dich herausgesucht.

12 MediaMarkt-MwSt-Angebote, die sich wirklich lohnen

Achtung: Die Angebote unterliegen teilweise einer akuten Ausverkauf-Gefahr. Außerdem ist der Markt – wie oben beschrieben – recht dynamisch. Trotzdem bleiben wir grundsätzlich dabei: Die hier aufgeführten Deals lohnen sich zu den Preisen.

Wichtig: Du musst eingeloggter myMediaMarkt-Kunde sein, um den Rabatt zu erhalten. Die Teilnahme am Bonusprogramm ist kostenlos. Allerdings gibt es nicht – wie etwa bei Amazon Prime – kostenlosen Versand. Der kommt bei vielen Produkten also noch obendrauf.

Philips 65 Zoll Ambilight TV

Einen mit 65 Zoll sehr stattlichen Ambilight-LED-Fernseher von Philips gibt’s in diesem Angebot für 671,43 Euro.

PS5 + FIFA 26

Ja, offiziell heißt das Spiel mittlerweile „EA FC 26“, aber für uns bleibt’s bei FIFA. Zusammen mit der PS5 (Digital Edition) gibt’s das Spiel für 462,18 Euro. 30 Euro günstiger als beim nächstbesten Händler.

Ninja Foodi FlexDrawer

Diese Heißluftfritteuse macht das, wo viele andere Hersteller tricksen und rumdrucksen: Hier gibt es einen Garkorb, der 10,4 Liter fasst. Und das wahrhaftig und ohne „2 x 5,2-Liter-Trick“. Eine Trennwand für zwei Garkammern ist sogar möglich, aber der FlexDrawer kann auch ohne. Kostenpunkt im Angebot: 125,21 Euro. Unschlagbar.

Google Pixel 9

Das wohl beste Smartphone, das damit für unter 500 Euro zu haben ist. Mit sieben Jahren Update-Garantie ist das Pixel 9 trotz schon vorhandenem Nachfolger (hier ebenfalls reduziert, aber natürlich noch teurer) ein echt nachhaltiger Handy-Tipp für handgestoppte 461,35 Euro.

Philips Hue Starter-Set

Ein Philips-Hue-Starterset mit drei Lampen (weiß, dimmbar, E27-Gewinde), einem Multifunktionsschalter sowie der Hue Bridge als Steuerzentrale ist im Angebot für 75,62 Euro.

Dyson V8 Advanced Akku-Staubsauger

Die Einstiegsklasse von Dyson ist bei MediaMarkt wieder für unter 300 Euro zu haben. Kein Alltime-Bestpreis diesmal, aber für den Moment ein echt starkes Angebot bei 284,88 Euro!

waipu.tv Streaming-Box

Statt 100 Euro ist diese leistungsstarke Streaming-Box jetzt für 66,39 Euro im Angebot. Der Rabatt ist echt stark – mit dabei ist ein Gratis-Monat für waipu.tv Perfect Plus. Wobei das Interesse an dem Abo durch den Kauf der Box wohl selbstredend ist.

Lego Technic: 3 Sets überzeugen

Zahlreiche Lego-Technic-Sets sind im Angebot. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, die Angebote mit denen am Prime Day vor zwei Wochen zu vergleichen. Und siehe da: MediaMarkt ist hier teilweise deutlich besser unterwegs. Unter anderem bei diesen drei Sets hier:

Smarter Verkehrswarner von TomTom

Recht neu und endlich ein ernstzunehmender OOONO-Konkurrent: Der Verkehrswarner „Tom by TomTom“ ist für 67,22 Euro im Angebot.

Nothing Phone (3a)

Der Handy-Geheim-Tipp schlechthin. Das Nothing Phone (3a) hat eine durchsichtige Rückseite und ist eines der Top-Preis-Leistungs-Modelle. Jetzt bekommst du es für 276,47 Euro.

Mehrwertsteuer-Rabatt bis Montagabend

Den Mehrwertsteuer-Rabatt gibt es vorerst nur für eingeloggte Kunden des Loyalty-Programms „myMediaMarkt“. Im Online-Shop gilt die Aktion rund um die Uhr – Ende ist am Montagabend, 27.10.20256, um 23:59 Uhr.