Audible-Abo für nur 99 Cent?! So kommst du dran

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Der Hörbuchanbieter Audible hat eine starke Aktion gestartet, während der du für nur 99 Cent im Monat an ein Abo herankommst. Wie das geht und was dir der Dienst bietet, klären wir jetzt in diesem Artikel.
Audible Abo für 99 Cent
Audible Abo für 99 CentBildquelle: insta_photos / Shutterstock.com / Audible / inside digital
  • Teilen

Zum Lesen fehlt dir die Zeit – oder die Lust? Dann könnten Hörbücher eine echte Alternative für dich sein. Ob beim Autofahren, auf Reisen oder nebenher beim Hausputz: Mit Audible tauchst du in die Welt deiner Lieblingsromane ein, ganz ohne selbst die Nase in ein Buch zu stecken. Normalerweise kostet dich das Abo des Anbieters 9,95 Euro pro Monat – aktuell kommst du aber schon für 99 Cent dran.

Das steckt hinter dem 99-Cent-Abo

Wer sich schon mal mit Audible auseinandergesetzt hat, weiß: Hier wartet eine schier unendliche Sammlung von Hörbüchern, Podcasts und Co. In über 500.000 Titeln aus verschiedenen Genres von Fantasy über Thriller bis zu Historik-Romanen findest du gewiss, was du suchst. Somit ist Audible eine geniale Alternative zu Filmen oder Serien. Beispiele für Hörbücher von Audible sind:

  • Sebastian Fitzek: Der Nachbar
  • Rita Falk: Apfelstrudel-Alibi
  • J.K. Rowling: Harry Potter und der Stein der Weisen

→ Hier geht’s zum Angebot

Normalerweise lässt sich der Hörbuch-Anbieter sein Abo 9,95 Euro im Monat kosten. Bis zum 16. Dezember zahlst du jetzt aber nur 99 Cent für die ersten drei Monate deines Abos. Während dieser Zeit kannst du also für wenig Geld erst mal testen, ob Hörbücher überhaupt das Richtige für dich sind. Nach dem Probezeitraum steigen die Kosten dann wieder auf 9,95 Euro. Du kannst dein Abo aber problemlos mit einer Frist von einem Monat kündigen und bist nicht an eine Mindestvertragslaufzeit gebunden.

Das Besondere bei Audible ist, dass du jeden Monat ein Guthaben bekommst, mit dem du dir Premium-Hörbücher „kaufen“ kannst. Diese „gekauften“ Titel gehören auch nach einer Kündigung weiterhin dir.

An diese Bedingungen ist das Audible-Angebot geknüpft

Doch nicht jeder ist berechtigt, sich das Abo für nur 99 Cent zu schnappen. Gültig ist das Angebot für alle neuen Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Du giltst als Neukunde oder Neukundin, wenn du in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hattest. Wer in den letzten 14 Monaten zwei oder mehr Angebote für den Dienstleister in Anspruch genommen hat, ist von dem Angebot ausgeschlossen.

Weiterhin lässt sich das Abo für 99 Cent nicht mit anderen Aktionen (etwa einem Gratiszeitraum) kombinieren. Um das Abo nutzen zu können, ist natürlich ein Audible.de-Konto notwendig. Obwohl es sich um ein Unternehmen von Amazon handelt, musst du kein Amazon-Konto besitzen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

O2-Schild an einem Store im Hintergrund, vorne der Hinweis, dass ein Tarifpreis jetzt gesenkt wurde
Jetzt weiterlesen
O2 senkt Tarifpreis: Wer jetzt zuschlägt, spart dauerhaft!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • o2-senkt-tarifpreis-wer-jetzt-zuschlägt -spart-dauerhaft: P.Cartwright / ShutterStock.com / inside digital
  • audible-abo-für-99-cent: insta_photos / Shutterstock.com / Audible / inside digital
0 0

Jetzt weiterlesen

SCHNäPPCHEN
Lidl mit Schnäppchen-Kracher: E-Bike zum Traumpreis kaufen
Lidl-Logo mit Prozent-Zeichen im Hintergrund.
Stylisch, komfortabel und jetzt massiv reduziert: Das Telefunken City-E-Bike Multitalent RC657-S gibt’s bei Lidl aktuell zum echten Hammerpreis. Für unter 1.000 Euro bekommst du ein solides Pedelec mit Nabenschaltung, starkem Akku und City-Komfort – perfekt für Pendler und Freizeitfahrer.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Lidl-Logo mit Prozent-Zeichen im Hintergrund.
Schnäppchen
Lidl mit Schnäppchen-Kracher: E-Bike zum Traumpreis kaufen
Aldi-Paket neben einem Bett im Schlafzimmer
Aldi
Aldi verkauft ab Montag (3.11) ein 20-Euro-Produkt, das gegen kalte Nächte hilft
Google, Pixel 10, alle Farben
Smartphone
MediaMarkt schmeißt Pixel 10 mit Unlimited-Tarif VIEL günstiger raus, als die meisten denken würden
Smart Home
Lidl verkauft spezielles Wärmegerät zum Discounter-Preis, mit dem du im Winter viel Geld sparen kannst
Tablet
MediaMarkt verkauft Tablet für 99 Euro: Dieses Extra macht es besonders
Schnäppchen
Oft unterschätzt: Dieses Gerät kann im Ernstfall Leben retten
Media Markt
MediaMarkt verkauft Samsung-Waschmaschine über die Hälfte günstiger
Schnäppchen
Tarif geschenkt zum Smartphone?! Neuer iPhone-Kracher von MediaMarkt
Tarife
O2 senkt Tarifpreis: Wer jetzt zuschlägt, spart dauerhaft!