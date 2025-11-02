Zum Lesen fehlt dir die Zeit – oder die Lust? Dann könnten Hörbücher eine echte Alternative für dich sein. Ob beim Autofahren, auf Reisen oder nebenher beim Hausputz: Mit Audible tauchst du in die Welt deiner Lieblingsromane ein, ganz ohne selbst die Nase in ein Buch zu stecken. Normalerweise kostet dich das Abo des Anbieters 9,95 Euro pro Monat – aktuell kommst du aber schon für 99 Cent dran.

Das steckt hinter dem 99-Cent-Abo

Wer sich schon mal mit Audible auseinandergesetzt hat, weiß: Hier wartet eine schier unendliche Sammlung von Hörbüchern, Podcasts und Co. In über 500.000 Titeln aus verschiedenen Genres von Fantasy über Thriller bis zu Historik-Romanen findest du gewiss, was du suchst. Somit ist Audible eine geniale Alternative zu Filmen oder Serien. Beispiele für Hörbücher von Audible sind:

Sebastian Fitzek: Der Nachbar

Rita Falk: Apfelstrudel-Alibi

J.K. Rowling: Harry Potter und der Stein der Weisen

→ Hier geht’s zum Angebot

Normalerweise lässt sich der Hörbuch-Anbieter sein Abo 9,95 Euro im Monat kosten. Bis zum 16. Dezember zahlst du jetzt aber nur 99 Cent für die ersten drei Monate deines Abos. Während dieser Zeit kannst du also für wenig Geld erst mal testen, ob Hörbücher überhaupt das Richtige für dich sind. Nach dem Probezeitraum steigen die Kosten dann wieder auf 9,95 Euro. Du kannst dein Abo aber problemlos mit einer Frist von einem Monat kündigen und bist nicht an eine Mindestvertragslaufzeit gebunden.

Das Besondere bei Audible ist, dass du jeden Monat ein Guthaben bekommst, mit dem du dir Premium-Hörbücher „kaufen“ kannst. Diese „gekauften“ Titel gehören auch nach einer Kündigung weiterhin dir.

An diese Bedingungen ist das Audible-Angebot geknüpft

Doch nicht jeder ist berechtigt, sich das Abo für nur 99 Cent zu schnappen. Gültig ist das Angebot für alle neuen Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Du giltst als Neukunde oder Neukundin, wenn du in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hattest. Wer in den letzten 14 Monaten zwei oder mehr Angebote für den Dienstleister in Anspruch genommen hat, ist von dem Angebot ausgeschlossen.

Weiterhin lässt sich das Abo für 99 Cent nicht mit anderen Aktionen (etwa einem Gratiszeitraum) kombinieren. Um das Abo nutzen zu können, ist natürlich ein Audible.de-Konto notwendig. Obwohl es sich um ein Unternehmen von Amazon handelt, musst du kein Amazon-Konto besitzen.

