Aldi verkauft ab Montag (3.11) ein 20-Euro-Produkt, das gegen kalte Nächte hilft

Eine gute Decke ist im Winter zwar bereits Gold wert, vollkommen ausreichend ist sie für viele aber trotzdem nicht. Immerhin wärmt man sich so nur von oben, während das Bett unter einem kühl bleibt. Doch das muss nicht sein, wie ein neues Angebot von Aldi ab Montag (3.11.) zeigt.

Aldi-Angebot + Alternativen von Amazon und Lidl

Ab Montag (3.11.) kannst du dir in der Aldi-Filiale deiner Wahl nämlich ein Wärmeunterbett für nur 19,99 Euro schnappen – zumindest, wenn du rechtzeitig kommst, und es nicht vorher vergiffen ist.

Wärmeunterbett ab Montag (3.11) bei Aldi

Sollte es bei dir vor Ort keins mehr geben oder du keine Zeit haben, in die nächstgelegene Filiale zu fahren, gibt es im Netz aber natürlich auch Wärmeunterbetten im Angebot. Amazons Tipp ist etwa ein vergleichbares Modell von Beurer. Der UVP ist hier mit 40,99 Euro zwar etwas höher, im Angebot kommst du aber immerhin schon für nur 29,99 Euro dran (Stand 31.10.). Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,2/5 Sternen bei über 3.900 Rezensionen holst du dir hier in jedem Fall ein Top-Produkt.

Beurer TS 17 Wärmeunterbett im Angebot bei Amazon (Affiliate-Link*)

Wer lieber bei einem Discounter zuschlagen möchte (oder falls das Amazon-Angebot mittlerweile abgelaufen ist), findet hingegen bei Lidl ein ebenfalls gut bewertetes Wärmeunterbett für 24,99 Euro.

Das bringt ein Wärmeunterbett

Doch was genau ist überhaupt ein Wärmeunterbett? Einfach erklärt handelt es sich hierbei um eine elektrisch beheizbare Auflage, die du auf deine Matratze und unter dein Spannbettlaken legst. Modelle wie das von Beurer bei Amazon besitzen zusätzlich Gummibänder zur Fixierung, damit das Unterbett nicht verrutscht.

Wichtig ist natürlich, dass eine Steckdose in der Nähe frei ist, damit du das Wärmeunterbett anschließen und betreiben kannst. Anschließend soll es für eine angenehme Wärme in deinem Bett sorgen. Tipp: Am besten schaltest du das Unterbett schon vor dem Schlafengehen ein, damit du dich in ein vorgeheiztes Bett legen kannst. Außerdem sparst du dir so das übermäßige Aufheizen des Schlafzimmers, was zumindest bei mir teilweise für Kopfschmerzen am nächsten Morgen sorgen kann.

Die hier vorgestellten Modelle bei Aldi, Amazon und Lidl messen jeweils ca. 150 x 80 cm und eignen sich somit für eine Person. Alle drei verfügen zudem über Sicherheitssysteme. Neben dem Bett kannst du sie natürlich auch auf der Couch verwenden.

