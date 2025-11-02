MediaMarkt schmeißt Pixel 10 mit Unlimited-Tarif VIEL günstiger raus, als die meisten denken würden

Eigentlich kostet der O2 Mobile Unlimited Max-Tarif selbst ohne Zugabe bereits monatlich 34,99 Euro. In der MediaMarkt Tarifwelt bekommst du aber für denselben Preis noch ein Google Pixel 10 dazu. Dadurch entsteht ein richtig gutes Bundle aus Smartphone und Vertrag. Was du im Detail bekommst und wie sich der Deal rechnet, erfährst du hier.

Das Angebot in der MediaMarkt Tarifwelt erfordert ein wenig Erklärung. Du bekommst einerseits das Google Pixel 10, das erst seit wenigen Monaten auf dem Markt ist, und andererseits den O2 Mobile Unlimited Max Promo-Tarif. Dieser ist ein echter Unlimited-Tarif, der dich ins 5G-Netz bringt – mit bis zu 300 Mbit/s. Alternative Tarife werben ebenfalls mit einem Unlimited-Versprechen, bei denen du dann aber doch im Datenvolumen begrenzt wirst und bei Überschreitung Datenvolumen aktiv nachbuchen musst. Außerdem sind viele Unlimited-Tarife mit einer geringen Geschwindigkeit beim Surfen ausgestattet, wodurch du lange Ladezeiten hast oder viele Dinge gar nicht nutzen kannst.

Das ist hier nicht so, da du mit 300 Mbit/s wirklich alles machen kannst – sei es mobiles Gaming oder Video-Streaming in 4K. Hier sollte es zu keinen Rucklern oder Ladezeiten kommen. Dadurch ist der Tarif auch ideal geeignet, um ihn als mobilen Hotspot zu verwenden, damit du unterwegs arbeiten kannst. Zudem ist eine Allnet- und SMS-Flat mit dabei, damit du auch unbegrenzt telefonieren und simsen kannst.

Was du über die Kosten wissen musst und wie du dir 150 Euro Guthaben sicherst

Vor allem die Kosten müssen wir etwas erklären. Grundsätzlich liegt der monatliche Grundpreis bei 34,99 Euro. Genau so viel zahlst du auch, wenn du nur den Tarif einzeln über O2 abschließt. Dazu kommen 5,95 Euro für den Versand und 39,99 Euro Anschlusskosten. Für das Gerät zahlst du dann noch einmalig 101 Euro. Du kannst aber auch ein Altgerät einschicken und zusätzlich zum Restwert des Altgerätes einen Bonus von 100 Euro erhalten. Dadurch sinkt der einmalige Gerätepreis auf nur noch 1 Euro.

Und das war noch nicht alles: Aktuell bekommst du nämlich ebenfalls noch 150 Euro Guthaben von O2, das mit deiner monatlichen Rechnung verrechnet wird. Dadurch drückst du die Gesamtkosten noch einmal deutlich. Wie du dir die 150 Euro sicherst, ist jedoch etwas kompliziert. Im Kleingedruckten wird das wie folgt erklärt:

„Der Bonus erfolgt als Gutschrift auf das O2 Kundenkonto und wird frühestens ab der 4. Rechnung mit den mtl. O2 Rechnungen verrechnet (keine Verrechnung mit O2 myHandy-Kosten). Er gilt nicht in Kombination mit anderen Rabatten (z.B. Family & Friends, Kombivorteil) und ist nicht auszahlbar. Zum Erhalt und zur Verrechnung des Bonus (ab der 4. Rechnung) muss ab 77 Tage nach SIM-Aktivierung des gewählten Mobilfunktarifs eine Online-Bestätigung im „Mein O2“ Bereich erfolgen. Diese Bestätigung kann innerhalb von 30 Tagen, spätestens jedoch 107 Tage nach SIM-Aktivierung, getätigt werden.“

Du solltest dir also definitiv eine Erinnerung im Kalender machen, ab wann du den Bonus bestätigen musst, damit dir die 150 Euro Bonus nicht durch die Lappen gehen. Wenn du das aber nicht vergisst, machst du hier ein echt gutes Schnäppchen.

