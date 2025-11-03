Statt sich im Berufsverkehr durch Staus zu quälen oder nach dem nächsten Parkplatz zu suchen, setzen immer mehr Menschen auf flexible Alternativen – und genau hier kommen E-Scooter ins Spiel. Der Ausom L1 zeigt dabei, dass Komfort, Reichweite und ein fairer Preis sich nicht ausschließen müssen. Er eignet sich perfekt für den täglichen Arbeitsweg, spontane Ausflüge oder schnelle Besorgungen in der Stadt. Dank des Rabattcodes GEEKL1EU bekommst du den Ausom L1 aktuell schon für 469 Euro – ein Preis, der sich angesichts der Leistung und Ausstattung wirklich sehen lassen kann.

→ Hier kommst du direkt zum E-Scooter

Ausom L1 EU E-Scooter: Das steckt drin

Der Ausom L1 E-Scooter verfügt über eine ABE, also eine allgemeine Betriebserlaubnis, die es dir gestattet, mit dem Gefährt auch im deutschen Straßenverkehr unterwegs zu sein. Der Scooter kommt mit einem 500-W-Motor daher, der dich bis zu 20 km/h und satte 70 km weit unterstützt. Das ist beachtlich, denn es gibt teilweise E-Bikes, die kürzere Reichweiten liefern. Damit könntest du theoretisch von Köln bis Essen fahren – zumindest dann, wenn man die Luftlinie misst.

Je nachdem, wie oft und wie intensiv du den Scooter nutzt, genügt eine Akkuladung für mehrere Tage Fahrvergnügen. Während der Fahrt stehen dir drei verschiedene Modi zur Verfügung, in denen du unterschiedlich schnell vorankommst:

Eco-Mode: 10 km/h

Sport-Mode: 15 km/h

Race-Mode: 20 km/h

Auf dem LC-Display am Lenker hast du deine aktuelle Geschwindigkeit und die zurückgelegte Distanz immer genau im Blick. Die zehn Zoll großen Reifen mit einem groben Profil ermöglichen es dir, sogar auf umwegsamem Gelände wie Gras oder Schotter unterwegs zu sein. Eine integrierte Schwinge federt dabei holprige Fahrten ab, für bequeme Touren. Das Licht-Set-up, bestehend aus drei separat angebrachten Lampen, sorgt dafür, dass du auch nachts und bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu sehen bist. Um im Notfall schnell abbremsen zu können, hat Ausom ein E-ABS-System und Scheibenbremsen verbaut.

Zusammengeklappt ist der E-Scooter nur 56 cm hoch

Um den Scooter zu entriegeln, benötigst du übrigens keinen Schlüssel – schon mal ein Gegenstand weniger, den man vergessen könnte. Du kannst ihn ganz einfach per NFC über dein Smartphone oder einen persönlichen Passcode entsperren. Besonders praktisch: Die Höhe des Lenkers lässt sich flexibel von 1.130 mm auf 1.330 mm anpassen, sodass der Scooter von der ganzen Familie genutzt werden kann. Und klappbar ist der E-Scooter ebenfalls, was ihn zu einer guten Wahl für Pendler macht oder ihn leichter im Keller und Büro verstauen lässt.

Zum Launch noch extra sparen!

Der Ausom L1 E-Scooter ist noch nicht lange auf dem Markt und zum Launch kannst du den UVP von 599 Euro auf 469 Euro drücken. Dafür gibst du einfach den Code GEEKL1EU beim Check-out ein, der Rabatt wird automatisch abgezogen. Der Gutschein gilt bis zum 9. November. Bestellen kannst du den E-Scooter in diversen Shops.

