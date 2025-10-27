Aktion bei Top-Smartphone überlistet: Dieses MediaMarkt-Angebot dürfte es eigentlich nicht geben!

Während der sogenannten Mehrwertsteuer-Aktion streicht MediaMarkt die 19 Prozent der Mehrwertsteuer vom Preis hunderter Produkte. Aber es sind auch viele Marken und Produkte ausgeschlossen, was der Aktion ein wenig den Zauber nimmt. Aber dann sind wir über diese folgenden Angebote gestolpert, die es so gar nicht hätte geben dürfen.

Im Kleingedruckten ausgeschlossen: Diese Angebote dürfte es gar nicht geben – sie sind trotzdem da

Wie mittlerweile üblich bei diesen Aktionen schließt MediaMarkt Produkte von bestimmten Marken (Apple, Sonos, Fritz) und recht neu auf den Markt gekommene Artikel aus. Dazu zählen diesmal insbesondere die neuen Pixel-10-Smartphones. Zumindest laut Kleingedrucktem, wo es eigentlich unmissverständlich heißt: „Weitere Ausschlüsse (Hersteller/Artikel/Abteilungen): […]Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold und Pixel 10 Pro XL Serien“. Wer auf die Smartphones von Google bei MediaMarkt geht, sieht allerdings: Die wurden sehr wohl vom Mehrwertsteuer-Rabatt eingeholt. Ein Fehler in der Matrix?

Womöglich – auch am Montag ist zu allen Pixel-10-Produkten der Sofortrabatt (gilt nur für eingeloggte MyMediaMarkt-Kunden) sicht- und verfügbar. Weiterhin steht im Kleingedruckten der Aktion, dass die Pixel-10-Reihe ausgenommen wäre. Die Rabatte funktionieren aber und sind valide (Testkäufe bestätigen dies). Wer also günstig und extra rabattiert an eines der neuen Google-Smartphone kommen will, kann das als MediaMarkt-Kunde „an den Regeln“ vorbei einfach tun, zu folgenden Preisen:

→ Alle Pixel-Angebote von MediaMarkt

Den nominell besten Deal machst du dabei zum Pixel 10 Pro Fold mit 256 GB, der mir über 200 Euro Vorsprung auf dem Tiefpreis landet (Preisvergleich). Wem die Preise – los geht’s immerhin bei über 750 Euro – noch zu hoch sind, der kann getrost auch beim Pixel 9, dem direkten Vorgänger ein richtig gutes Schnäppchen machen, wie wir hier berichten.

Google Pixel 10 Pro Fold Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G5 Arbeitsspeicher 16 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Beige

Grau

Grün

Schwarz Marktstart August 2025 Gewicht 232 g

Google Pixel 10 Serie: Für welches Modell entscheidest du dich?

Das Basismodell der Serie, das Pixel 10, bringt 12 GB RAM und wahlweise 128 GB oder 256 GB Flash-Speicher. Eine Kamera mit 48-MP-Hauptsensor liefert eindrucksvolle Schnappschüsse. Kurzum: Das Pixel 10 bringt ein Premium-Paket für den Alltag. Wenn du noch mehr willst, ist das Pixel 10 Pro mit 16 GB RAM, verbesserter 50-MP-Hauptkamera, 48-MP-Ultraweitwinkelsensor und einem 5-fach-Teleobjektiv vielleicht die bessere Wahl.

Und für Smartphone-Enthusiasten gibt es das Pixel 10 Pro XL oder sogar das faltbare Pixel 10 Pro Fold. Die Geräte punkten beispielsweise mit einem riesigen Display. Bis zu 8 Zoll misst beispielsweise das Innendisplay des Folds. Die Akkukapazität des Pixel 10 Pro XL beträgt 5.200 mAh, das Pixel 10 bringt 4.970 mAh mit. Die Google-Serie liefert also für die unterschiedlichsten Ansprüche das richtige Gerät. Zeit also, mal einen Blick auf die MediaMarkt-Rabatte zu werfen.

So gut sind die Rabatte

Ein erster Blick auf die Angebote klingt schon mal vielversprechend. Die Rabatte sind vom Modell und der Speichervariante abhängig und variieren daher. Es haben sich – abgesehen von ein paar eBay-Angeboten – sogar ein paar Bestpreise und ein Tiefstpreis unter den Angeboten versteckt.

Während der UVP der Standardversion um 143,53 Euro gesenkt wird, fällt das 10 Pro XL sogar um bis zu 228,15 Euro im Preis. Den heftigsten Rabatt verpasst MediaMarkt jedoch dem Pixel 10 Pro Fold (1 TB Speicherplatz) mit satten 365,46 Euro. Klar – je höher der Preis, desto höher auch die Mehrwertsteuer. Das sind die Angebote im Detail. Die MwSt.-Aktion läuft noch bis zum Montag, dem 27. Oktober. Schluss ist abends um 23:59 Uhr.

