Aldi verkauft ab Donnerstag ein Samsung-Handy für nur 111 Euro

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
Ein Smartphone von Samsung für nur 111 Euro? Das bietet dir Aldi ab Donnerstag (30.10). Das Angebot gibt's jedoch nur in den Filialen und könnte dementsprechend schnell vergriffen sein. Wir haben eine Alternative gefunden, bei der du jetzt schon zuschlagen kannst.
Aldi Onlineshop schließt in wenigen Tagen - Jetzt noch Koffer und viele weitere Schnäppchen abstauben
Aldi Onlineshop schließt in wenigen Tagen - Jetzt noch Koffer und viele weitere Schnäppchen abstaubenBildquelle: Alexander Fedosov, shutterstock.com
Der Onlineshop von Aldi wurde zum 30. September geschlossen, allerdings laufen beim Discounter weiterhin starke Technik-Angebote in den Filialen. Wer selbst schon mal eines der Schnäppchen in der nächstgelegenen Filiale abgreifen wollte, weiß jedoch, wie schwer das sein kann. Die Angebote sind einfach wahnsinnig schnell vergriffen. Und ähnlich wird es bestimmt auch beim Samsung Galaxy A16 sein, welches ab dem 30. Oktober für 111 Euro bei Aldi zu haben ist. Wer nicht auf dem Discounter-Parkplatz campen möchte, um sich eines der Samsung-Smartphones zu sichern, sollte sich mal unsere Alternative von MediaMarkt genauer ansehen.

Das Samsung Galaxy A16 im Detail

Mit dem A16 hat Samsung ein Einsteigermodell mit starken Features und vertretbaren Schwächen auf den Markt gebracht. Allen voran punktet es mit einem 6,7 Zoll großen Super AMOLED-Display. Dieses bietet eine variable Bildwiederholrate von 90 Hz, dank derer all deine Inhalte beim Scrollen besonders flüssig dargestellt werden. Den 128 GB großen internen Speicher kannst du mit einer microSD-Karte auf bis zu 1,5 TB erweitern. Um dich selbst durch den längsten Tag zu begleiten, ist das Smartphone mit einer Akkukapazität von 5.000 mAh ausgestattet.

Ein Updateversprechen bis ins Jahr 2030 rundet das Gesamtpaket ab. Einzig die Kamera mit einem 50-MP-Weitwinkelobjektiv schwächelt bei schlechten Lichtverhältnissen etwas. Auch wichtig zu wissen: Es handelt sich hier um die LTE-Version des A16. Du surfst also im 4G statt im schnelleren 5G-Netz, bei alltäglichen Anwendungen dürfte der Unterschied jedoch kaum auffallen.

Bei Aldi und MediaMarkt im Angebot

Das Ganze verpackt der Hersteller in einem UVP von 199 Euro, den Aldi ab Donnerstag, 30. Oktober, auf 111 Euro reduziert. Wie bereits erwähnt kannst du dir dieses Angebot nur in den Filialen schnappen und nicht online kaufen. Du musst also Glück haben.

Aldi Angebot aus dem Prospekt

Wer nicht auf Glück setzen will, kann allerdings auch mal bei MediaMarkt vorbeischauen. Der Händler verkauft das Galaxy A16 für 119 Euro und ist damit nur minimal teurer als Aldi. Aktuell ist kein anderer Anbieter günstiger. Wenn du dir also den Weg in den nächsten Aldi sparen möchtest, ist das MediaMarkt-Angebot eine echte Alternative. Die 8 Euro mehr fallen in Summe wohl kaum ins Gewicht und insgesamt ergibt sich so ein ziemlich fairer Preis für das Samsung-Smartphone.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Galaxy A56 bei MediaMarkt für unter 300 Euro im Angebot
Jetzt weiterlesen
MediaMarkt verkauft dieses aktuelle Samsung-Handy für unter 300 Euro

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • Bildschirmfoto 2025-10-27 um 14.41.18: Screenshot / Aldi Prospekt
  • galaxy-a56-bei-mediamarkt-für-unter-300-euro-im-angebot: inside digital / MediaMarkt
  • Aldi Onlineshop schließt in wenigen Tagen – Jetzt noch Koffer und viele weitere Schnäppchen abstauben: Alexander Fedosov, shutterstock.com
0 0

Jetzt weiterlesen

MEDIA MARKT
Bei MediaMarkt historisch günstig: Fritz!Repeater im Preisrutsch
Fritz!Repeater bei MediaMarkt zum Tiefstpreis
Dein WLAN kommt immer genau dann an seine Grenzen, wenn du es am dringendsten brauchst? Wenn du keine Lust mehr auf ruckelige Videokonferenzen oder abgehacktes Streaming hast, wird es Zeit, dass du dir einen Repeater zulegst. Diesen von Fritz! gibt's jetzt bei MediaMarkt zum Knallerpreis.

