Aldi verkauft ab Donnerstag ein Samsung-Handy für nur 111 Euro

Der Onlineshop von Aldi wurde zum 30. September geschlossen, allerdings laufen beim Discounter weiterhin starke Technik-Angebote in den Filialen. Wer selbst schon mal eines der Schnäppchen in der nächstgelegenen Filiale abgreifen wollte, weiß jedoch, wie schwer das sein kann. Die Angebote sind einfach wahnsinnig schnell vergriffen. Und ähnlich wird es bestimmt auch beim Samsung Galaxy A16 sein, welches ab dem 30. Oktober für 111 Euro bei Aldi zu haben ist. Wer nicht auf dem Discounter-Parkplatz campen möchte, um sich eines der Samsung-Smartphones zu sichern, sollte sich mal unsere Alternative von MediaMarkt genauer ansehen.

Das Samsung Galaxy A16 im Detail

Mit dem A16 hat Samsung ein Einsteigermodell mit starken Features und vertretbaren Schwächen auf den Markt gebracht. Allen voran punktet es mit einem 6,7 Zoll großen Super AMOLED-Display. Dieses bietet eine variable Bildwiederholrate von 90 Hz, dank derer all deine Inhalte beim Scrollen besonders flüssig dargestellt werden. Den 128 GB großen internen Speicher kannst du mit einer microSD-Karte auf bis zu 1,5 TB erweitern. Um dich selbst durch den längsten Tag zu begleiten, ist das Smartphone mit einer Akkukapazität von 5.000 mAh ausgestattet.

Ein Updateversprechen bis ins Jahr 2030 rundet das Gesamtpaket ab. Einzig die Kamera mit einem 50-MP-Weitwinkelobjektiv schwächelt bei schlechten Lichtverhältnissen etwas. Auch wichtig zu wissen: Es handelt sich hier um die LTE-Version des A16. Du surfst also im 4G statt im schnelleren 5G-Netz, bei alltäglichen Anwendungen dürfte der Unterschied jedoch kaum auffallen.

Bei Aldi und MediaMarkt im Angebot

Das Ganze verpackt der Hersteller in einem UVP von 199 Euro, den Aldi ab Donnerstag, 30. Oktober, auf 111 Euro reduziert. Wie bereits erwähnt kannst du dir dieses Angebot nur in den Filialen schnappen und nicht online kaufen. Du musst also Glück haben.

Wer nicht auf Glück setzen will, kann allerdings auch mal bei MediaMarkt vorbeischauen. Der Händler verkauft das Galaxy A16 für 119 Euro und ist damit nur minimal teurer als Aldi. Aktuell ist kein anderer Anbieter günstiger. Wenn du dir also den Weg in den nächsten Aldi sparen möchtest, ist das MediaMarkt-Angebot eine echte Alternative. Die 8 Euro mehr fallen in Summe wohl kaum ins Gewicht und insgesamt ergibt sich so ein ziemlich fairer Preis für das Samsung-Smartphone.

