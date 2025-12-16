Samsung-Handy im Ausverkauf: MediaMarkt reduziert Galaxy A56 gewaltig

Wer sich kurz vor Jahresende noch ein schickes Samsung-Smartphone günstiger sichern möchte, ist hier genau richtig. Wir zeigen dir nämlich ein aktuelles Angebot von MediaMarkt zum Galaxy A56 - einem der beliebtesten Handys auf dem Markt.
Die A-Reihe von Samsung ist nicht ohne Grund äußerst beliebt. Hier vereint der Hersteller nämlich gute Technik ohne große Kompromisse mit einem fairen Preispunkt – wodurch sich zuletzt vor allem das Galaxy A56 zum echten Kassenschlager entwickeln konnte. Jetzt macht MediaMarkt das Smartphone dank 40 Prozent Rabatt noch lohnenswerter.

MediaMarkt-Schnäppchen, oder nicht?

Sicher kennst du auch den Spruch „Wer günstig kauft, kauft zweimal“ – und bei manchen Investitionen kann das auch garantiert stimmen. Wie sieht es allerdings beim Samsung Galaxy A56 aus? Statt des UVP von 479 Euro zahlst du aktuell nur 285,99 Euro, weshalb wir hier definitiv von einem günstigen Smartphone reden können.

Und auch die Variante mit 256-GB-Speicher ist derzeit etwas günstiger: Das Galaxy A56 mit 256 GB kostet hier nur noch 349 Euro. Die Lieferung ist bei beiden Handys zudem kostenfrei.

So gut ist das Samsung Galaxy A56 wirklich

Das Galaxy A56 durften wir bereits testen und es hat sich ein abschließendes Urteil von 4/5 Sternen verdient. Hervorzuheben ist bei diesem Smartphone vor allem das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, wodurch es bei Samsung-Fans besonders beliebt ist. Unser Redakteur Timo ist überzeugt: „Das Samsung Galaxy A56 bietet alles, was der ‚normale Nutzer‘ von seinem Smartphone erwartet“.

Das farbenfrohe 6,7-Zoll-Display konnte mit Super-AMOLED und 120 Hertz Bildwiederholrate restlos überzeugen. Praktischerweise ist das Handy IP67-zertifiziert, und Gorilla-Glas an Vorder- und Rückseite sorgt für zusätzliche Stabilität. Im Test lieferte es eine gute Leistung sowie eine solide Akkulaufzeit.

Samsung Galaxy A56 5G in rosa hinten
Samsung Galaxy A56 5G
Datenblatt zum Testbericht

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Octa Core
Arbeitsspeicher 8 GB
Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen
Farbe
  • Grau
  • Grün
  • Pink
  • Weiß
Marktstart März 2025
Gewicht 198 g

Etwas gewöhnungsbedürftig: Die Kamera mit 50 MP Hauptsensor schießt Fotos ganz im Stil von Instagram und Co., mit recht grellen Farben. Mit integrierten KI-Features lassen sich Bilder und Videos noch leichter und kreativer bearbeiten.

Für das Geld sicherst du dir somit ein starkes Mittelklasse-Smartphone, das rundum überzeugt. Ein Update-Versprechen für sechs Jahre sorgt dafür, dass du dein Handy nicht nach bereits zwei Jahren wieder wechseln musst und die 289 Euro auch langfristig gut investiert sind. Trotz der geringen Kosten läufst du mit dem A56 also keine Gefahr, einen Fehlkauf zu tätigen. Wie lange das Angebot bei MediaMarkt noch zu haben ist, können wir dir nicht sagen. Sollten wir dein Interesse geweckt haben, greif lieber schnell zu.

Mehrere Geschenke verpackt unter einem Weihnachtsbaum.
Jetzt weiterlesen
Last-Minute-Geschenk gesucht? 8 Beauty- und Badezimmer-Tipps für unter den Weihnachtsbaum

  HarryHH

    Das A56 ist ein sehr schönes Telefon, aber so schön nun wieder auch nicht.
    Trotz wohl mehr Byten und Bitten, Nitten oder Titten fehlt ihm, was das (meinige) A55 hat: der SD Kartenschacht.
    Warum?

