Lidl verkauft QLED-Fernseher für unter 250 Euro

Dein Kind wünscht sich zu Weihnachten endlich einen eigenen Fernseher im Zimmer? Oder beim Kochen fehlt dir die passende Unterhaltung? Dann kommt dieses Lidl-Angebot wie gerufen für dich. Im virtuellen Schaufenster des Onlineshops steht ein QLED-TV von Telefunken, der jetzt ganze 40 Prozent günstiger zu haben ist und dadurch nur noch 239,99 Euro kostet.

Telefunken QFAN750S TV 239,00 € 40 Zoll Bildschirmdiagonale. Full-HD-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz. Mit QLED, HDR 10, Super Resolution und Micro Dimming für scharfe Inhalte mit lebensechter Farbgebung. 239,00 € bei Lidl

So viel zahlst du für den Fernseher bei Lidl

Der hier angebotene Fernseher wird normalerweise mit einem UVP von 399,99 Euro gehandelt. Lidl streicht aber aktuell, wie bereits erwähnt, satte 40 Prozent von diesem Preis und verkauft ihn dir für 239,99 Euro. Zusätzlich kommen noch 5,95 Euro für den Versand dazu, aber immerhin keine Kosten für eine Lieferung per Spedition.

Für das Geld bekommst du einen 40 Zoll großen Smart-TV der Marke Telefunken. 40 Zoll sind dir nicht groß genug? Weiter unten stellen wir dir noch eine Alternative vor, die du ebenfalls bei Lidl abgreifen kannst. Praktisch für alle Last-Minute-Geschenkesucher: Wenn du dich bei der Bestellung beeilst, bekommst du den Fernseher mit etwas Glück sogar noch vor Weihnachten.

Damit überzeugt der TV

Der 40-Zöller löst in Full HD auf und eignet sich damit prima als Zweitfernseher. Klar, 4K-Qualität schafft er zwar nicht, das ist aber auch gar nicht der Anspruch. Dank der QLED-Technologie gibt er jedoch Farben besonders realitätsgetreu wieder und eignet sich außerdem prima für helle Räume.

Der Smart-TV kommt mit einem auf Android basierenden Betriebssystem daher, sodass du direkten Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix oder Prime Video genießt. Über den Google Play Store kannst du dir weitere Apps herunterladen. Sollte die Fernbedienung mal wieder von einem auf den anderen Moment verschwinden, kannst du den Fernseher auch einfach per Sprachbefehl steuern.

Telefunken verbaut ab Werk zwei 6-W-Lautsprecher. Wenn du möchtest, kannst du aber natürlich ein externes Soundsystem anschließen. Dazu stehen dir zwei HDMI-Ports, ein USB-Anschluss oder Bluetooth zur Verfügung. Dank eines integrierten Triple-Tunes kannst du all deine Programme ohne einen zusätzlichen Receiver empfangen.

Alternative mit 4K-Auflösung und 55 Zoll

Falls dir 40 Zoll doch ein wenig zu klein geraten sind und du statt Full-HD- eine 4K-Auflösung möchtest, kommt jetzt die versprochene Alternative. Für 329 Euro hat Lidl einen 55 Zoll großen 4K-Fernseher im Angebot. Normalerweise müsstest du für das Gerät satte 649 Euro zahlen, aktuell kommst du jedoch mit einem Rabatt von 49 Prozent dran. Der Smart-TV der Marke ChiQ löst mit UHD auf und der Hersteller setzt auf LED-Displaytechnologie.

