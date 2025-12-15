Nur noch wenige Stunden: Lidl verkauft Marken-Küchengerät für unter 35 Euro

Lidl hat aktuell ein Angebot im Sortiment, das den Alltag vieler Haushalte erleichtert und gleichzeitig die laufenden Kosten senken kann. Wir schauen uns an, worum es geht und welchen Nutzen das Marken-Produkt bietet.
Im Fokus steht ein originaler Wassersprudler von SodaStream, inklusive passender Flasche und CO₂-Zylinder. Während das Set normalerweise rund 80 Euro kostet, verlangt Lidl im Deal des Tages weniger als 35 Euro dafür. Wer sein Trinkwasser selbst mit Kohlensäure versetzt, spart sich nicht nur den regelmäßigen Kauf von Flaschen, sondern auch das mühsame Schleppen schwerer Wasserkästen. Zusätzlich punktet die Lösung aus Umweltperspektive, da weniger Verpackungsmüll entsteht und Transportaufwand entfällt.

Lidl hat den Sodastream „Gaia“ in verschiedenen Ausführungen im Angebot – eine günstige, komfortable und umweltfreundliche Alternative zum Flaschenkauf.
Wassersprudler inkl. 1 KunststoffflascheWassersprudler inkl. 3 Flaschen

Sodastream „Gaia“ in verschiedenen Sets im Angebot bei Lidl

Im Angebot bei Lidl ist das Modell „Gaia“ mit sogenanntem Connect System, wodurch der Wechsel des CO2-Zylinders besonders leicht geht. Im Set enthalten ist außerdem eine Kunststoffflasche, die sich einfach in der Spülmaschine reinigen lässt und sich auch gut auf dem Essenstisch macht. Der Sodastream im Set mit einer Flasche und einem Zylinder ist bei Lidl gerade 56 Prozent günstiger und kostet so nur noch 34,99 Euro. Ein echtes Schnäppchen!

Wenn du mehr als nur eine Flasche haben willst, gibt es bei Lidl gerade ebenfalls zwei Sodastream-Flaschen 32 Prozent günstiger für nur noch 16,99 Euro.

Weißt du von vornherein, dass du mehr Flaschen brauchst, kannst du auch direkt ein Set mit Wassersprudler und drei Flaschen bestellen und zahlst dafür aktuell nur noch 49,38 Euro. Das ist insgesamt der beste Preis online (siehe Preisvergleich) – und du sparst hier nochmal mehr, als wenn du Flaschen und Sodastream einzeln bei Lidl kaufen würdest. Wenn du also mehrere Flaschen gleichzeitig nutzen willst, solltest du hier zugreifen.

