Für 72 Stunden: Händler startet Flash-Sale mit Samsung-Tablet, PS5 und mehr

Der 72-Stunden-Flash-Sale wird von Back Market vom 16. bis zum 18. Dezember organisiert. Hierbei handelt es sich um DEN Händler schlechthin, wenn man auf der Suche nach professionell erneuerten Geräten ist. Das heißt: Die Geräte, die du hier kaufst, sind keine Neuware, sondern gebrauchte Produkte, welche von Experten aufbereitet wurden. Allein das sorgt bereits dafür, dass du im Vergleich zum Neupreis eine Menge sparen kannst. Und durch den Flash-Sale werden die Markenprodukte nur noch günstiger.

72-Stunden-Flash-Sale: So funktioniert die Aktion

Wie bereits erwähnt: Das große Sales-Event von Back Market findet vom 16. bis zum 18. Dezember statt. Viel Zeit zum Zuschlagen bleibt also nicht. Während des Aktionszeitraums werden im Checkout-Bereich automatisch Rabattcodes angewendet – du musst also selbst keinen Code eingeben oder anklicken, alles geschieht von allein. Allerdings sind die Rabatte auf bestimmte Produkte beschränkt, in der Stückzahl limitiert und pro Kunde ist nur eine Bestellung samt Rabattcode möglich.

Außerdem wichtig: Es gilt first come, first served – wenn Geräte ausverkauft oder Code-Kontingente ausgeschöpft sind, guckst du also in die Röhre. Umso wichtiger also, dass wir direkt loslegen und dir zeigen, welche Produkte günstiger zu haben sind.

Mit Samsung-Tablet, PS5, Apple-Geräten & mehr

Insgesamt 13 Produkte sind während des Flash-Sales bei Back Market nochmal etwas günstiger zu haben. Sie stammen aus den unterschiedlichsten Kategorien: Konsolen, Tablets, Smartwatches, Kopfhörer und Laptops. Dabei hast du meist die Wahl zwischen unterschiedlichen, optischen Zuständen. Während du bei „Hervorragend“ fast gar keine Gebrauchsspuren sehen sollst, musst du bei „Gut“ oder „Sehr gut“ gewisse optische Abstriche machen. Technisch wurden die Geräte aber in jedem Fall geprüft und professionell erneuert.

Samsung-Tablet und zwei Laptops in hervorragendem Zustand

Los geht’s mit dem Samsung-Tablet: Das Galaxy Tab S9 Plus gibt es im Flash-Sale nochmal 30 Euro günstiger, der Extra-Rabatt ist jedoch auf 120 Codes beschränkt. Unser Highlight ist ein Modell in hervorragendem Zustand mit 256 GB Speicher, welches mit dem Code noch 614,49 Euro kostet.

Und auch zwei Laptops gibt’s in hervorragendem Zustand günstiger – hier sind sogar jeweils 40-Euro-Extra-Rabatt drin. Zu haben gibt’s das Lenovo ThinkPad T14 G1 (200 Codes) sowie den Dell Latitude 5420 (180 Codes).

Konsolen-Angebote bei Back Market: Mit Switch, PS5 & mehr

Wer hingegen auf der Suche nach Konsolen-Angeboten ist – etwa, um sie an Weihnachten zu verschenken – hat bei Back Market ebenfalls viele Optionen. Allerdings sind die Codes hier teilweise echt streng limitiert – wer hier Interesse hat, muss sich also besonders beeilen.

Bei der PlayStation 5 (120 Codes) und der PS5 Slim Digital (40 Codes) gibt’s jeweils 35 Euro Rabatt, die PS4 Slim (60 Codes) ist währenddessen immerhin 15 Euro günstiger. Und auch die Nintendo Switch (50 Codes) und die Xbox One S (40 Codes) profitieren von 15-Euro-Preisnachlass während des Flash-Sales. Wer sich für die Switch OLED (30 Codes) entscheidet, spart 20 Euro extra.

AirPods Pro und Apple Watch: Diese Apple-Geräte sind günstiger

Und zu guter Letzt sind auch einige Apple-Geräte Teil des Flash-Sales. Das iPhone nimmt zwar nicht teil, dafür aber unter anderem die Apple Watch Series 10 (250 Codes) mit 20-Euro-Rabatt. Hier gibt’s ein Modell sogar im sogenannten „Premium“-Zustand.

Auch drei verschiedene AirPods-Pro-2-Varianten sind günstiger zu haben. Wir empfehlen dabei eindeutig die Modelle aus 2023 und 2024, die derzeit sogar noch günstiger als der Vorgänger aus 2022 zu haben sind.