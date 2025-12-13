Beliebtes Amazon-Produkt: In diesem Shop ist es jetzt überraschend günstig

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Geräte der Amazon-Eigenmarke gibt's nur beim Versandriesen selbst? Falsch gedacht. Der Händler tink hat ein beliebtes Gerät ebenfalls im Angebot. Und zwar in starken Bundle-Paketen, die wir uns genauer anschauen.
Ein Fragezeichen schwebt vor einem Amazon-Gebäude.
Beliebtes Amazon-Produkt: In diesem Shop ist es jetzt überraschend günstigBildquelle: Sundry Photography, shutterstock.com / inside digital
  • Teilen

Weihnachten ist die perfekte Gelegenheit, um smarte Technik auszuprobieren. Die Produkte fallen meist ordentlich im Preis und die Hürde zuzuschlagen ist somit deutlich geringer als unter dem Jahr. tink, ein Händler, der sich auf Smart Home spezialisiert hat, schnürt dir dafür jetzt richtig spannende Pakete, bestehend aus einem beliebten Amazon Echo Show und einem weiteren smarten Gadget. Das Beste? Die Bundles sind alle schon für unter 100 Euro zu haben.

Zum Verschenken oder selbst behalten: Diese Angebote warten auf dich

Im Fokus der Pakete steht, wie bereits erwähnt, der Amazon Echo Show 8 aus dem Jahr 2023. Dieser smarte Speaker mit einem acht Zoll großen HD-Touchdisplay dient als zentrale Steuereinheit für weitere intelligente Geräte. Du kannst damit Sprach- und Videoanrufe starten, Fotos anzeigen lassen oder die Lampe im Wohnzimmer anschalten. Auf Wunsch spielt der Lautsprecher dir auch Netflix oder Spotify ab. Gesteuert wird der Echo Show entweder haptisch oder per Sprachbefehl.

Für 99,95 Euro kannst du dir den smarten Lautsprecher in Kombination mit einer Videotürklingel von Ring sichern. Der Preis ist ziemlich stark, denn normalerweise müsstest du bereits für den Echo Show 8 satte 94,99 Euro auf den Tresen legen (Preisvergleich). Die Klingel gibt’s also für einen schlappen Aufpreis von rund 5 Euro obendrauf. Sie bietet dir Videoaufnahmen in 2K-Qualität, Bewegungserkennung und eine Gegensprechfunktion. Die Kamera der Klingel zeigt dir in Echtzeit über den Echo Show an, wer bei dir vor der Tür steht, sodass du nie wieder ungebetenen Gästen aus Versehen die Tür öffnest.

Amazon Echo Show 8 - 2023 + gratis Ring Battery Video Doorbell
Amazon Echo Show 8 mit Videotürklingel von Ring 99,95 €
Die Türklingel von Ring bietet dir eine smarte Videoüberwachung deiner Haustür, mit Videos in 2K-Auflösung. Der Echo Show 8 dient als Matter-Zentrale zur Steuerung. 
99,95 € bei tink

Ebenfalls spannend ist das Bundle des Echo Show 8 mit einer smarten E27-Lampe von tink. Für 94,95 Euro statt 108,98 Euro gibt’s dieses Set, mit dem du immer für die passende Atmosphäre in deinem Zuhause sorgst. Die Lampe verfügt über 16 Millionen einstellbare Farben und 64.000 Weißtöne – bei dieser schier unendlichen Auswahl findest auch du garantiert die für dich richtige Einstellung. Sie ist dimmbar und du kannst sie über den Echo Show per Sprachbefehl oder Touch-Eingabe steuern. Außerdem hast du die Möglichkeit, automatisierte Lichtszenarien einzustellen und so die Lampe beispielsweise morgens automatisch angehen zu lassen.

Amazon Echo Show 8 - 2023 + gratis tink Basics White & Color E27 Bulb - Matter
Amazon Echo Show 8 mit tink Basics White & Color E27 Lampe 94,95 €
Die smarte Light Bulb kommt mit 16 Millionen verschiedenen Farben und 64.000 unterschiedlichen Weißtönen daher. Über den Echo Show kannst du sie dimmen und weitere Einstellungen wie Automatisierungen vornehmen.
94,95 € bei tink

Noch mehr Angebote zum Amazon Echo Show

Neben diesen beiden Bundles warten bei tink noch mehr Pakete rund um den Amazon Echo Show 8. Die Angebote laufen noch bis zum 24. Dezember. In aller Kürze:

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit tink. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Bildquellen

  • amazon-echo-show-8-mit-ring-türklingel: Amazon / Ring
  • amazon-echo-show-8-mit-smart-light-blub: Amazon / tink
  • Beliebtes Amazon-Produkt: In diesem Shop ist es jetzt überraschend günstig: Sundry Photography, shutterstock.com / inside digital
0 0

Jetzt weiterlesen

LIDL
Bei Lidl im Angebot: Infrarotheizung fast 50 Prozent günstiger
Lidl-Filiale
Du frierst in bestimmten Ecken deiner Wohnung und hast genug von trockener Heizungsluft? Dann lohnt sich ein Blick auf ein aktuelles Angebot von Lidl: Dort bekommst du gerade eine stilvolle Infrarotheizung aus Naturstein zu einem richtig starken Preis – mit fast 50 Prozent Rabatt.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Lidl-Filiale
Lidl
Bei Lidl im Angebot: Infrarotheizung fast 50 Prozent günstiger
MediaMarkt startet Android-Abverkauf
Media Markt
Smartphone-Abverkauf bei MediaMarkt: Android-Geräte fliegen in hohem Bogen raus
MediaMarkt Logo an einem Geschäft
Küche
MediaMarkt reduziert Bosch-Küchengerät auf nur 79 Euro: Darum ist es eine gute Geschenkidee
Tarife
Neuer Gratis-Tarif: Unverbindlich 6 Monate kostenlos surfen & telefonieren
iPhone
Nur bis Montag: iPhone irre günstig zum Tarif
Gaming
Noch schnell reinschauen: Großer Videospiel-Ausverkauf bei MediaMarkt endet bald
Amazon
Der Weihnachts-Countdown läuft: Amazon-Deals zum Verschenken (12.12.)
E-Auto
E-Auto für nur 89 Euro im Monat?! Dacia Spring im Leasing-Schnäppchen
Akkustaubsauger
61 Prozent günstiger: Bei Netto gibt es jetzt einen vollwertigen Akkusauger für unter 50 Euro