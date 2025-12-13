Weihnachten ist die perfekte Gelegenheit, um smarte Technik auszuprobieren. Die Produkte fallen meist ordentlich im Preis und die Hürde zuzuschlagen ist somit deutlich geringer als unter dem Jahr. tink, ein Händler, der sich auf Smart Home spezialisiert hat, schnürt dir dafür jetzt richtig spannende Pakete, bestehend aus einem beliebten Amazon Echo Show und einem weiteren smarten Gadget. Das Beste? Die Bundles sind alle schon für unter 100 Euro zu haben.

Zum Verschenken oder selbst behalten: Diese Angebote warten auf dich

Im Fokus der Pakete steht, wie bereits erwähnt, der Amazon Echo Show 8 aus dem Jahr 2023. Dieser smarte Speaker mit einem acht Zoll großen HD-Touchdisplay dient als zentrale Steuereinheit für weitere intelligente Geräte. Du kannst damit Sprach- und Videoanrufe starten, Fotos anzeigen lassen oder die Lampe im Wohnzimmer anschalten. Auf Wunsch spielt der Lautsprecher dir auch Netflix oder Spotify ab. Gesteuert wird der Echo Show entweder haptisch oder per Sprachbefehl.

Für 99,95 Euro kannst du dir den smarten Lautsprecher in Kombination mit einer Videotürklingel von Ring sichern. Der Preis ist ziemlich stark, denn normalerweise müsstest du bereits für den Echo Show 8 satte 94,99 Euro auf den Tresen legen (Preisvergleich). Die Klingel gibt’s also für einen schlappen Aufpreis von rund 5 Euro obendrauf. Sie bietet dir Videoaufnahmen in 2K-Qualität, Bewegungserkennung und eine Gegensprechfunktion. Die Kamera der Klingel zeigt dir in Echtzeit über den Echo Show an, wer bei dir vor der Tür steht, sodass du nie wieder ungebetenen Gästen aus Versehen die Tür öffnest.

Ebenfalls spannend ist das Bundle des Echo Show 8 mit einer smarten E27-Lampe von tink. Für 94,95 Euro statt 108,98 Euro gibt’s dieses Set, mit dem du immer für die passende Atmosphäre in deinem Zuhause sorgst. Die Lampe verfügt über 16 Millionen einstellbare Farben und 64.000 Weißtöne – bei dieser schier unendlichen Auswahl findest auch du garantiert die für dich richtige Einstellung. Sie ist dimmbar und du kannst sie über den Echo Show per Sprachbefehl oder Touch-Eingabe steuern. Außerdem hast du die Möglichkeit, automatisierte Lichtszenarien einzustellen und so die Lampe beispielsweise morgens automatisch angehen zu lassen.

Noch mehr Angebote zum Amazon Echo Show

Neben diesen beiden Bundles warten bei tink noch mehr Pakete rund um den Amazon Echo Show 8. Die Angebote laufen noch bis zum 24. Dezember. In aller Kürze:

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!