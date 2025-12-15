Pixel Watch 4 bei MediaMarkt: Jetzt mit Rabatt & weiterem Vorteil

Wer noch auf Last-Minute-Geschenksuche für Weihnachten ist, ist bei MediaMarkt genau richtig. Der Elektronikhändler hat derzeit nämlich zahlreiche Rabattaktionen am Laufen. Besonders spannend sind dabei sicherlich die Android-Deals – allen voran die Angebote zu Smartphones. Doch auch Smartwatches wie die Pixel Watch 4 sind derzeit günstiger zu haben.

Mit Rabatt & Bonus: So viel kostet die Pixel-Smartwatch bei MediaMarkt

Im Angebot sind dabei quasi alle Modelle der Pixel Watch 4: egal, ob 41- oder 45-mm-Modell und mit Wi-Fi oder LTE als Funktechnik. Bei der Farbe hast du stets die Wahl zwischen Obsidian (Schwarz) und Porcelain (Weiß).

Am günstigsten kommst du dabei an die Pixel Watch 4 41mm mit Wi-Fi, welche nur noch 349 Euro kostet. Wer das Upgrade mit LTE-Funkstandard möchte, um die Smartwatch via eSIM auch unterwegs mit dem Internet verbinden zu können, zahlt mindestens 449 Euro. Die Modelle mit 45 mm kosten hingegen 399 Euro (WiFi) und 499 Euro (LTE).

Die Rabatte im Vergleich zum UVP sind alleine nicht enorm, wirklich gut werden die MediaMarkt-Angebote daher erst durch den weiteren Vorteil: Noch bis zum 19. Januar kannst du dir hier beim Kauf einer Pixel Watch eine Ankaufsprämie in Höhe von 75 Euro sichern. Das heißt: Du musst hierfür eine alte Smartwatch einschicken, bekommst dafür aber garantiert 75 Euro – zusätzlich zum Restwert deiner Uhr. Das kann die Preise nochmal ordentlich drücken und sorgt dafür, dass du dir kurz vor Weihnachten eine Pixel Watch 4 deutlich günstiger sichern kannst. Ideal, um sich selbst oder seine Liebsten mit einer hochwertigen Smartwatch zu beschenken.

Pixel Watch 4: Das zeichnet die Google-Uhr aus

Du bist dir noch gar nicht sicher, ob die Pixel Watch 4 die richtige Smartwatch für dich ist? Kein Problem! Wir liefern dir zum Abschluss noch alle wichtigen Infos zur Google-Uhr.

Die Pixel Watch 4 setzt auf ein rundes AMOLED-Display mit bis zu 3.000 nits Helligkeit, wodurch Inhalte scharf und gut ablesbar angezeigt werden – und das selbst bei Sonneneinstrahlung. Unter der Haube arbeitet der moderne Snapdragon W5 Gen 2-Chip mit reichlich Power. Zusammen mit dem Betriebssystem Wear OS 6 sollte so für eine flüssige Nutzererfahrung samt schnellen App-Starts gesorgt sein. Dual-GPS ist für präzises Tracking am Start, während verschiedene Gesundheitsüberwachung und Sportfunktionen natürlich ebenfalls nicht fehlen dürfen. So werden etwa die Herzfrequenz und SpO₂ gemessen. Die Akkulaufzeit liegt je nach Nutzung bei rund 30 bis 40 Stunden.

Pixel Watch 4 (45 mm)

vorhanden Google Pixel Watch 4 (45 mm) Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Marktstart August 2025 Verfügbarkeit ja UVP 449,00 € Farbe Gold

Schwarz

Silber Betriebssystem Wear OS Kompatibilität Android Gehäuseform rund Displaygröße 1,2 zoll Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Dann bleibt noch die Frage: LTE oder Wi-Fi? Während die Wi-Fi-Version ideal ist, wenn du die Smartwatch vorwiegend in Verbindung mit deinem Handy nutzt, erlaubt die LTE-Variante auch ganz ohne Smartphone in der Nähe Anrufe, Nachrichten und Streaming. Dadurch eignet sie sich perfekt für Jogging oder wenn man das Handy öfter mal zur Seite legen möchte.

