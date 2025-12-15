Pixel Watch 4 bei MediaMarkt: Jetzt mit Rabatt & weiterem Vorteil

Bei MediaMarkt kommst du aktuell günstiger an die Pixel Watch 4 - sowohl in der LTE als auch in der Wi-Fi-Variante. Wir zeigen, wie viel die Google-Smartwatch dadurch noch kostet, und welchen weiteren Bonus es beim Elektronikhändler derzeit noch gibt.
Pixel Watch 4 im Vordergrund, dahinter ein MediaMarkt-Logo
Pixel Watch 4 bei MediaMarkt im AngebotBildquelle: PixelBiss / Shutterstock.com / MediaMarkt / inside digital
Wer noch auf Last-Minute-Geschenksuche für Weihnachten ist, ist bei MediaMarkt genau richtig. Der Elektronikhändler hat derzeit nämlich zahlreiche Rabattaktionen am Laufen. Besonders spannend sind dabei sicherlich die Android-Deals – allen voran die Angebote zu Smartphones. Doch auch Smartwatches wie die Pixel Watch 4 sind derzeit günstiger zu haben.

Pixel Watch 4 SW
Pixel Watch 4 349,00 €
Eine schlanke Smartwatch mit runden und besonders hellem AMOLED-Display, guter Performance sowie umfangreichen Gesundheits- und Fitness-Sensoren inklusive Herzfrequenz, SpO₂ und EKG. Sie bietet wahlweise Wi-Fi, Bluetooth, NFC und optional LTE sowie bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit. Zusätzlich zum Angebotspreis gibt\’s auf Wunsch 75-Euro-Ankaufsprämie (+ Restwert), wenn man seine alte Smartwatch eintauscht.
Mit 41 mm & Wi-Fi für 349 EuroMit 45 mm & Wi-Fi für 399 EuroMit 41 mm & LTE für 449 EuroMit 45 mm & LTE für 499 Euro

Mit Rabatt & Bonus: So viel kostet die Pixel-Smartwatch bei MediaMarkt

Im Angebot sind dabei quasi alle Modelle der Pixel Watch 4: egal, ob 41- oder 45-mm-Modell und mit Wi-Fi oder LTE als Funktechnik. Bei der Farbe hast du stets die Wahl zwischen Obsidian (Schwarz) und Porcelain (Weiß).

Am günstigsten kommst du dabei an die Pixel Watch 4 41mm mit Wi-Fi, welche nur noch 349 Euro kostet. Wer das Upgrade mit LTE-Funkstandard möchte, um die Smartwatch via eSIM auch unterwegs mit dem Internet verbinden zu können, zahlt mindestens 449 Euro. Die Modelle mit 45 mm kosten hingegen 399 Euro (WiFi) und 499 Euro (LTE).

Pixel Watch 4 bei MediaMarkt

Die Rabatte im Vergleich zum UVP sind alleine nicht enorm, wirklich gut werden die MediaMarkt-Angebote daher erst durch den weiteren Vorteil: Noch bis zum 19. Januar kannst du dir hier beim Kauf einer Pixel Watch eine Ankaufsprämie in Höhe von 75 Euro sichern. Das heißt: Du musst hierfür eine alte Smartwatch einschicken, bekommst dafür aber garantiert 75 Euro – zusätzlich zum Restwert deiner Uhr. Das kann die Preise nochmal ordentlich drücken und sorgt dafür, dass du dir kurz vor Weihnachten eine Pixel Watch 4 deutlich günstiger sichern kannst. Ideal, um sich selbst oder seine Liebsten mit einer hochwertigen Smartwatch zu beschenken.

Pixel Watch 4: Das zeichnet die Google-Uhr aus

Du bist dir noch gar nicht sicher, ob die Pixel Watch 4 die richtige Smartwatch für dich ist? Kein Problem! Wir liefern dir zum Abschluss noch alle wichtigen Infos zur Google-Uhr.

Die Pixel Watch 4 setzt auf ein rundes AMOLED-Display mit bis zu 3.000 nits Helligkeit, wodurch Inhalte scharf und gut ablesbar angezeigt werden – und das selbst bei Sonneneinstrahlung. Unter der Haube arbeitet der moderne Snapdragon W5 Gen 2-Chip mit reichlich Power. Zusammen mit dem Betriebssystem Wear OS 6 sollte so für eine flüssige Nutzererfahrung samt schnellen App-Starts gesorgt sein. Dual-GPS ist für präzises Tracking am Start, während verschiedene Gesundheitsüberwachung und Sportfunktionen natürlich ebenfalls nicht fehlen dürfen. So werden etwa die Herzfrequenz und SpO₂ gemessen. Die Akkulaufzeit liegt je nach Nutzung bei rund 30 bis 40 Stunden.

Kein Bild zum Produkt
Pixel Watch 4 (45 mm)
vorhanden

Google Pixel Watch 4 (45 mm)
Datenblatt
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch
Marktstart August 2025
Verfügbarkeit ja
UVP 449,00 €
Farbe
  • Gold
  • Schwarz
  • Silber
Betriebssystem Wear OS
Kompatibilität Android
Gehäuseform rund
Displaygröße 1,2 zoll
Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Dann bleibt noch die Frage: LTE oder Wi-Fi? Während die Wi-Fi-Version ideal ist, wenn du die Smartwatch vorwiegend in Verbindung mit deinem Handy nutzt, erlaubt die LTE-Variante auch ganz ohne Smartphone in der Nähe Anrufe, Nachrichten und Streaming. Dadurch eignet sie sich perfekt für Jogging oder wenn man das Handy öfter mal zur Seite legen möchte.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit MediaMarkt. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

