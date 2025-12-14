Kein Witz: Lidl verkauft nächste Woche einen Staubsauger für 20 Euro

Die wichtigsten Infos direkt zum Start: Ja, Lidl verkauft tatsächlich einen vollwertigen Sauger für nur 19,99 Euro. Es gibt jedoch auch einen kleinen Haken: Es handelt sich hierbei um ein kabelgebundenes Modell. Doch keine Panik: Sollte dich das stören, haben wir ebenso einen Akku-Staubsauger für rund 50 Euro für dich gefunden.

Silvercrest 2-in-1-Staubsauger 19,99 € Kabelgebundener Staubsauger mit 600-W-Leistung, beutellosem Staubbehälter (450 ml Volumen) und 6-Meter-Kabellänge. Durch das ausziehbare und abnehmbare Aluminium-Teleskop-Rohr ist man besonders flexibel. Fugendüse wird mitgeliefert. 19,99 € bei Lidl

Sauger für nur 20 Euro?! Das wird dir für den Preis geboten

Du störst dich nicht an einem kabelgebundenen Sauger? Dann ist dieses 20-Euro-Modell bei Lidl eine preiswerte wie gute Wahl. Der Staubsauger bietet 600-W-Leistung und einen beutellosen Staubbehälter mit 450 ml Volumen. Die Kabellänge beträgt circa 6 Meter, wodurch du trotzdem relativ flexibel bleibst.

Besonders praktisch ist zudem das ausziehbare Aluminium-Teleskop-Rohr, mit dem du besser an schwer erreichbare Stellen kommst. Alternativ kann das Rohr auch komplett entfernt und das Gerät so als Handstaubsauger verwendet werden. In Kombination mit der mitgelieferten Fugendüse entfernt man Staub beispielsweise leicht aus Sofaritzen.

Dank 39 Prozent Rabatt kostet der 2-in-1-Staubsauger von Silvercrest bei Lidl jetzt nur noch 19,99 Euro. Hinzu kommen noch weitere 5,95 Euro für den Versand. Das Gerät scheint trotz Kabel übrigens sehr beliebt: Die durchschnittliche Bewertung bei Lidl liegt bei 4,2/5 Sternen, bei über 380 Rezensionen.

Keine Lust auf Kabel? Akku-Modell für nur 50 Euro

Klar: Nicht jeder möchte sich im Jahr 2025 noch einen Kabelsauger kaufen. Zum Glück gibt es aber momentan auch einen richtig preiswerten Akkusauger beim Discounter-Konkurrenten Netto. Hier zahlst du aktuell nur 49,99 Euro für einen Akkustaubsauger.

Juskys 2-in-1 Akkustaubsauger 49,99 € Der Juskys 2-in-1-Akkustaubsauger ist bei Netto stark reduziert und kostet aktuell nur 49,99 Euro, deutlich günstiger als bei anderen Händlern. Mit solider Ausstattung, guter Laufzeit und sehr positiven Bewertungen bietet er ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Angebot!

Mehr dazu: Bei Netto gibt es jetzt einen vollwertigen Akkusauger für unter 50 Euro

