61 Prozent günstiger: Bei Netto gibt es jetzt einen vollwertigen Akkusauger für unter 50 Euro

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Ein kabelloser Staubsauger macht den Alltag deutlich komfortabler als ein Modell mit Stromkabel. Wenn du dafür jedoch nicht sofort tief in die Tasche greifen möchtest, bietet Netto aktuell einen überzeugenden Deal an, bei dem du weniger als 50 Euro zahlst. Wir werfen einen Blick darauf.
Eine Person saugt den Boden mit einem Akkusauger. Davor ist ein Netto-Logo.
Unter 50 Euro: Netto verkauft Akkusauger mit über 60 Prozent RabattBildquelle: Juskys / Netto
  • Teilen

Normalerweise kostet der Akku-Staubsauger rund 130 Euro. Netto reduziert den Preis jedoch jetzt um satte 61 Prozent und verkauft das Gerät dadurch für nur 49,99 Euro. Das klingt nach einem echten Schnäppchen – doch stellt sich die Frage: Ist das Angebot wirklich lohnenswert? Wir prüfen den Deal!

Juskys Akkustaubsauger
Juskys 2-in-1 Akkustaubsauger 49,99 €

Der Juskys 2-in-1-Akkustaubsauger ist bei Netto stark reduziert und kostet aktuell nur 49,99 Euro, deutlich günstiger als bei anderen Händlern. Mit solider Ausstattung, guter Laufzeit und sehr positiven Bewertungen bietet er ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zum Angebot!

Hier punktet der Akkusauger und so gut ist der Preis

Der Juskys 2-in-1-Akkustaubsauger VC2101 lässt sich entweder samt Saugrohr und Bodendüse für die Reinigung von Fußböden nutzen. Oder du kannst auch die mitgelieferte Fugendüse oder Polsterbürste direkt am Handgerät befestigen, um Möbel und schwer erreichbare Ecken ganz leicht sauberzumachen. Praktisch: Dir stehen insgesamt drei Leistungsstufen zur Verfügung, und mit einer Aufladung kannst du bis zu 40 Minuten lang reinigen. Ein HEPA-Filter sorgt weiterhin dafür, dass Feinstaub nicht herumgewirbelt wird. Außerdem kommt der Sauger ohne Beutel aus – du hast also keine Folgekosten.

Bei Netto kostet der vielseitige Akkusauger jetzt nur noch 49,99 Euro und ist somit um 61 Prozent reduziert. Du musst lediglich 5,95 Euro Versand dazurechnen. Der Blick auf den Preisvergleich zeigt zudem, dass aktuell kein anderer Shop günstiger ist und es auch in den vergangenen sechs Monaten kein besseres Angebot gab. Mit einer Bewertung von viereinhalb von fünf Sternen sind die Kunden bisher ebenfalls sehr zufrieden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint somit top.

Wenn du auf Premium-Features verzichten kannst und einfach nur einen kabellosen und flexiblen Staubsauger zum kleinen Preis suchst, machst du hiermit bestimmt nichts falsch.

Juskys Akkustaubsauger
Juskys 2-in-1 Akkustaubsauger 49,99 €

Der Juskys 2-in-1-Akkustaubsauger ist bei Netto stark reduziert und kostet aktuell nur 49,99 Euro, deutlich günstiger als bei anderen Händlern. Mit solider Ausstattung, guter Laufzeit und sehr positiven Bewertungen bietet er ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Roborock-Saugroboter vor einem MediaMarkt.
Saugroboter
MediaMarkt bietet Roborock-Saugroboter für weit unter 350 Euro an – inklusive All-in-One-Station
Aldi Logo an einem Gebäude - davor ist ein Samsung-Handy zu sehen.
Smartphone
Bei Aldi landet nächste Woche dieses Samsung-Handy in den Filialen – hier ist das Gerät jetzt schon im Angebot
Frau schaltet Fernseher ein, daneben der Hinweis auf ein aktuelles Angebot mit HD-Fernsehen und WOW für unter 5 Euro
Video Streaming
Unter 5 Euro: WOW-Paket (Sky) mit HD-Fernsehen kurzzeitig zum Sonderpreis
Vorwerk
Nur bis Januar bei Vorwerk: Den besten Saugwischer mit Rabatt und Zugaben sichern
Amazon
Günstig in den Donnerstag: Amazon-Deals des Tages (11.12.)
Saugroboter
Saugroboter auf der Wunschliste? Darum ist der hier jetzt die perfekte Wahl
Media Markt
Mit Tefal, Dyson und mehr: MediaMarkt startet neue brandheiße Rabattaktion
Sport
Kaum zu glauben: Diese „Roboter-Hilfe“ gibt es jetzt auch für zuhause – der Preis überrascht
Amazon
Smartwatch, Tablet und mehr: Amazon-Deals am Mittwoch (10.12.)