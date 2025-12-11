Bei Aldi landet nächste Woche dieses Samsung-Handy in den Filialen – hier ist das Gerät jetzt schon im Angebot

Dem Werbeheft zufolge soll das Samsung Galaxy A16 ab Montag, dem 15.12., in die Regale der Aldi-Filialen kommen. Statt eine konkrete Summe zu nennen, verweist Aldi lediglich auf einen „Preis folgt“-Hinweis – wie attraktiv das Angebot am Ende wird, bleibt daher offen. Falls du allerdings nicht abwarten möchtest und sofort ein gutes Schnäppchen suchst, findest du bei MediaMarkt schon jetzt einen richtig guten Deal.

Samsung Galaxy A16 112,90 € Aldi kündigt das Samsung Galaxy A16 zwar bereits an, verrät aber noch keinen Preis – während MediaMarkt das Einsteiger-Smartphone jetzt schon günstig anbietet. Für einfache Alltagsaufgaben, solide Fotos und Nutzer ohne hohe Leistungsansprüche bietet das Gerät ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Angebot!

Samsung Galaxy A16: Preis-Leistung top, aber kein High End

Aber für wen ist das Smartphone eigentlich eine gute Wahl? Zunächst sei gesagt, dass es sich hierbei auf jeden Fall um ein Einsteiger-Smartphone handelt. Du solltest also nicht das Beste vom Besten in Sachen Leistung, Kamera oder Display erwarten. Für alltägliche Tätigkeiten rund um Videos schauen, WhatsApp oder Mini-Games reicht es aber allemal. Wenn du also keine leistungsintensiven Apps nutzen oder grafisch anspruchsvolle Spiele spielen möchtest und auch einfache Schnappschüsse ausreichen, bekommst du hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Smartphone für die meisten Eltern oder Großeltern machst du hier beispielsweise ebenfalls kaum etwas falsch.

Das Smartphone hat mit seinem 6,7-Zoll-Bildschirm eine angenehme Größe und dank AMOLED sehen Farben besonders kontrastreich aus. Sogar 90 Hz Bildwiederholrate bietet das Gerät, wodurch Bewegungen schön flüssig aussehen. Dazu setzt Samsung auf einen MediaTek Helio G99 Prozessor und 4 GB RAM. Und Fotos lassen sich immerhin mit bis zu 50 MP knipsen. Auch ein Ultraweitwinkel- und ein Makroobjektiv stehen dir zur Verfügung. Weiterhin verfügt das Gerät über 128 GB internen Speicherplatz, den du bei Bedarf sogar per Micro-SD-Karte erweitern kannst. Wichtig: Es handelt sich hierbei wie bei Aldi um die LTE-Variante. Aufs 5G-Netz hast du mit dem Samsung-Smartphone also keinen Zugriff.

50 Euro günstiger? So gut ist das MediaMarkt-Angebot

Bei MediaMarkt ist das Samsung Galaxy A16 LTE nämlich bereits jetzt 29 Prozent reduziert. Statt 169 Euro zahlst du aktuell nur noch 112,90 Euro für das Budget-Smartphone. Das ist ein Top-Preis, den aktuell kein anderer Anbieter unterbietet (siehe Preisvergleich). Vor allem dadurch, dass MediaMarkt keine Versandkosten verlangt, ist das Angebot richtig gut.

Samsung Galaxy A16 112,90 € Aldi kündigt das Samsung Galaxy A16 zwar bereits an, verrät aber noch keinen Preis – während MediaMarkt das Einsteiger-Smartphone jetzt schon günstig anbietet. Für einfache Alltagsaufgaben, solide Fotos und Nutzer ohne hohe Leistungsansprüche bietet das Gerät ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!