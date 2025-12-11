Bei Aldi landet nächste Woche dieses Samsung-Handy in den Filialen – hier ist das Gerät jetzt schon im Angebot

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Im neuen Aldi-Prospekt, der ab dem 15. Dezember gilt, kündigt der Discounter ein Samsung-Smartphone an. Den endgültigen Verkaufspreis hält Aldi zwar noch zurück, doch Geduld brauchst du ohnehin nicht: MediaMarkt bietet das Gerät bereits jetzt reduziert an.
Aldi Logo an einem Gebäude - davor ist ein Samsung-Handy zu sehen.
Bei Aldi nächste Woche dieses Samsung-Handy in den Filialen – hier ist das Gerät jetzt schon im AngebotBildquelle: WD Stock Photos, shutterstock.com / Samsung / inside digital
  • Teilen

Dem Werbeheft zufolge soll das Samsung Galaxy A16 ab Montag, dem 15.12., in die Regale der Aldi-Filialen kommen. Statt eine konkrete Summe zu nennen, verweist Aldi lediglich auf einen „Preis folgt“-Hinweis – wie attraktiv das Angebot am Ende wird, bleibt daher offen. Falls du allerdings nicht abwarten möchtest und sofort ein gutes Schnäppchen suchst, findest du bei MediaMarkt schon jetzt einen richtig guten Deal.

Galaxy A16
Samsung Galaxy A16 112,90 €
Aldi kündigt das Samsung Galaxy A16 zwar bereits an, verrät aber noch keinen Preis – während MediaMarkt das Einsteiger-Smartphone jetzt schon günstig anbietet. Für einfache Alltagsaufgaben, solide Fotos und Nutzer ohne hohe Leistungsansprüche bietet das Gerät ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zum Angebot!

Samsung Galaxy A16: Preis-Leistung top, aber kein High End

Aber für wen ist das Smartphone eigentlich eine gute Wahl? Zunächst sei gesagt, dass es sich hierbei auf jeden Fall um ein Einsteiger-Smartphone handelt. Du solltest also nicht das Beste vom Besten in Sachen Leistung, Kamera oder Display erwarten. Für alltägliche Tätigkeiten rund um Videos schauen, WhatsApp oder Mini-Games reicht es aber allemal. Wenn du also keine leistungsintensiven Apps nutzen oder grafisch anspruchsvolle Spiele spielen möchtest und auch einfache Schnappschüsse ausreichen, bekommst du hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Smartphone für die meisten Eltern oder Großeltern machst du hier beispielsweise ebenfalls kaum etwas falsch.

Das Smartphone hat mit seinem 6,7-Zoll-Bildschirm eine angenehme Größe und dank AMOLED sehen Farben besonders kontrastreich aus. Sogar 90 Hz Bildwiederholrate bietet das Gerät, wodurch Bewegungen schön flüssig aussehen. Dazu setzt Samsung auf einen MediaTek Helio G99 Prozessor und 4 GB RAM. Und Fotos lassen sich immerhin mit bis zu 50 MP knipsen. Auch ein Ultraweitwinkel- und ein Makroobjektiv stehen dir zur Verfügung. Weiterhin verfügt das Gerät über 128 GB internen Speicherplatz, den du bei Bedarf sogar per Micro-SD-Karte erweitern kannst. Wichtig: Es handelt sich hierbei wie bei Aldi um die LTE-Variante. Aufs 5G-Netz hast du mit dem Samsung-Smartphone also keinen Zugriff.

50 Euro günstiger? So gut ist das MediaMarkt-Angebot

Bei MediaMarkt ist das Samsung Galaxy A16 LTE nämlich bereits jetzt 29 Prozent reduziert. Statt 169 Euro zahlst du aktuell nur noch 112,90 Euro für das Budget-Smartphone. Das ist ein Top-Preis, den aktuell kein anderer Anbieter unterbietet (siehe Preisvergleich). Vor allem dadurch, dass MediaMarkt keine Versandkosten verlangt, ist das Angebot richtig gut.

Galaxy A16
Samsung Galaxy A16 112,90 €
Aldi kündigt das Samsung Galaxy A16 zwar bereits an, verrät aber noch keinen Preis – während MediaMarkt das Einsteiger-Smartphone jetzt schon günstig anbietet. Für einfache Alltagsaufgaben, solide Fotos und Nutzer ohne hohe Leistungsansprüche bietet das Gerät ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Eine Person saugt den Boden mit einem Akkusauger. Davor ist ein Netto-Logo.
Akkustaubsauger
61 Prozent günstiger: Bei Netto gibt es jetzt einen vollwertigen Akkusauger für unter 50 Euro
Roborock-Saugroboter vor einem MediaMarkt.
Saugroboter
MediaMarkt bietet Roborock-Saugroboter für weit unter 350 Euro an – inklusive All-in-One-Station
Frau schaltet Fernseher ein, daneben der Hinweis auf ein aktuelles Angebot mit HD-Fernsehen und WOW für unter 5 Euro
Video Streaming
Unter 5 Euro: WOW-Paket (Sky) mit HD-Fernsehen kurzzeitig zum Sonderpreis
Vorwerk
Nur bis Januar bei Vorwerk: Den besten Saugwischer mit Rabatt und Zugaben sichern
Amazon
Günstig in den Donnerstag: Amazon-Deals des Tages (11.12.)
Saugroboter
Saugroboter auf der Wunschliste? Darum ist der hier jetzt die perfekte Wahl
Media Markt
Mit Tefal, Dyson und mehr: MediaMarkt startet neue brandheiße Rabattaktion
Sport
Kaum zu glauben: Diese „Roboter-Hilfe“ gibt es jetzt auch für zuhause – der Preis überrascht
Amazon
Smartwatch, Tablet und mehr: Amazon-Deals am Mittwoch (10.12.)