MediaMarkt bietet Roborock-Saugroboter für weit unter 350 Euro an – inklusive All-in-One-Station

Im Vergleich zu den ersten Generationen haben Saugroboter enorme Fortschritte gemacht. Früher kurvten die Geräte eher zufällig durch die Wohnung und beschränkten sich nur aufs Saugen. Heute navigieren sie gezielt durch alle Räume, wischen zusätzlich und führen dank moderner Stationen sogar die eigene Reinigung und Entleerung durch. Normalerweise findet man solche Komfortfunktionen vor allem in teuren Premium-Geräten. Umso bemerkenswerter ist es, dass MediaMarkt aktuell ein Roborock-Modell mit genau diesen Features für gerade einmal 333 Euro anbietet – und das von einer der renommiertesten Marken im Bereich smarter Haushaltsroboter.

Roborock QR598 Saugroboter 333,00 € Der Roborock QR598 bietet erstaunlich viele Premium-Funktionen: Er saugt, wischt, navigiert per LiDAR und reinigt sich dank Multifunktionsstation weitgehend selbst. Mit 8.000 Pa Saugkraft, rotierenden Wischmopps und automatischer Entleerung sowie Moppreinigung liefert er eine starke Leistung besonders für Hartböden und Haustierhaushalte. Zum Angebot!

Saugen, wischen und sich selbst reinigen: Das kann der Roborock Saugroboter

Im Angebot ist der Roborock QR598 samt Servicestation – wahlweise mit schwarzem oder weißem Gehäuse. Deine Fußböden macht er mit einer Saugkraft von 8.000 Pa sauber und sollte so auch Staub und Haare gut aus Teppichen entfernen können. Höherpreisigere Modelle haben zwar oftmals noch etwas mehr Saugleistung, doch vor allem für Hartböden reichen 8.000 Pa locker aus. Zusätzlich ist der Saugroboter mit zwei rotierenden Wischmopps ausgestattet, die auch feuchte oder eingetrocknete Flecken mit 200 Umdrehungen pro Minute entfernen können. Praktisch: Wenn der Roboter Teppiche entdeckt, hebt er seine Wischmopps an, um diese nicht zu nass zu machen.

Und vor allem top für Haustierbesitzer: Im Roboter ist eine spezielle Gummibürste verbaut, die dafür sorgt, dass sich Haare nicht darin verheddern. Die Navigation basiert weiterhin auf LiDAR – der Roboter scannt mit seinen Sensoren die Grundfläche und kann so effiziente Routen fahren und Hindernisse erkennen.

Eine absolute Besonderheit für den Preis, istaber die Multifunktions-Dockingstation. Cool ist: Während der Reinigung kann der Roboter eine kurze Pause einlegen, um den Wassertank wieder aufzufüllen, wodurch laut Hersteller bis zu 330 Quadratmeter gereinigt werden können. Erst danach muss der Wassertank wieder nachgefüllt werden. In der Station wird außerdem der Schmutz automatisch entleert und die Wischmopps werden von selbst gewaschen. So hast du kaum mehr Arbeit mit dem Gerät und kannst dich schöneren Dingen widmen.

Nur 333 Euro: So gut ist der Preis

Vom UVP (449 Euro) zieht MediaMarkt jetzt 25 Prozent ab und verkauft den Saugroboter somit für nur noch 333 Euro. Der Versand ist kostenfrei. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt zudem, dass MediaMarkt derzeit das beste Angebot für den Saugroboter hat – kein anderer Shop ist momentan günstiger.

