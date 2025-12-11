E-Auto für nur 89 Euro im Monat?! Dacia Spring im Leasing-Schnäppchen

Der vollelektrische Dacia Spring ist eine der günstigsten Möglichkeiten, um in die Elektromobilität einzusteigen – insbesondere dank dieses neuen Leasing-Angebots. Das kompakte wie sparsame City-E-Auto kostet hier jetzt nämlich nur noch 89 Euro im Monat. Was dir dafür im Detail geboten wird, wie gut die Leasingrate ist und generell alles, was du über das Angebot wissen musst, zeigen wir dir hier.

Dacia Spring 89,00 € Leasing-Deal zum Dacia Spring. Das E-Auto bietet eine Elektromotorisierung mit 45 PS samt Automatikschaltung sowie eine Reichweite von bis zu 225 km. Neben den monatlichen Leasing-Kosten von 89 Euro (Leasingfaktor von 0,47, 5.000 km inklusive) kommen noch einmalig 1.049,00 Euro als Bereitstellungskosten hinzu. Der Abholort ist in Berlin. Unverbindlich anfragen!

Nur 89 Euro im Monat: Alle Kosten im Überblick

Die niedrigen Leasingkosten haben wir bereits erwähnt: Der Dacia Spring kostet hier tatsächlich nur 89 Euro im Monat. Dafür sind pro Jahr 5.000 Kilometer inklusive. Auf Wunsch kann die Laufleistung auch erhöht werden, dann steigen aber ebenso die monatlichen Kosten entsprechend. Die Leasinglaufzeit beträgt 24 Monate, der Leasingfaktor liegt bei starken 0,47. Hierbei handelt es sich um eine Kennzahl, die zeigen soll, wie gut ein Leasing-Deal wirklich ist. Alles unter 1 gilt dabei bereits als ziemlich gut – und das Angebot zum Dacia Spring liegt ja sogar noch deutlich darunter.

Aber natürlich bleibt es nicht ausschließlich bei der Leasinggebühr. Hinzu kommen zum Start noch Bereitstellungskosten von 1.049 Euro. Eine Anzahlung ist allerdings nicht erforderlich. Das E-Auto ist sofort verfügbar, es muss allerdings beim Anbieter in Berlin abgeholt werden.

Kosten des Leasing-Vertrags auf einen Blick:

24 × 89,00 Euro Leasingrate pro Monat

→ Leasingfaktor: 0,47

Bereitstellungskosten: 1.049,00 Euro

Laufleistung: 5.000 Kilometer

Fahrzeugart: Neuwagen, Elektro, Automatik

Dacia Spring: Ein kompaktes City-E-Auto

Doch was bietet dir der Dacia Spring überhaupt? Im Grunde handelt es sich hierbei um das perfekte City-E-Auto. Das Fahrzeug ist kompakt, was die Parkplatzsuche erleichtert, und ist mit einem Verbrauch von nur 14,1 kWh pro 100 Kilometer ebenso ziemlich sparsam. Es bietet eine Reichweite von bis zu 225 km mit einer Ladung und verfügt über eine Elektromotorisierung mit 45 PS.

Der Dacia Spring besitzt fünf Türen sowie eine Automatikschaltung. Im Inneren erwarten dich unter anderem eine Klimaanlage und elektrische Fensterheber. Hinzu kommen Vorteile wie eine Einparkhilfe (hinten) und ein Tempomat. Für die nötige Sicherheit sorgen währenddessen Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Müdigkeitswarner, Reifendruckkontrollsystem und ein integriertes Notrufsystem.

