Unter 5 Euro: WOW-Paket (Sky) mit HD-Fernsehen kurzzeitig zum Sonderpreis

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
Bereits für unter 5 Euro im Monat kommst du hier an ein rundum geniales Streamingpaket. So gibt's nicht nur den Sky-Streamingdienst WOW mit dem "Filme und Serien"-Paket, sondern auch HD-Fernsehen mit über 300 Sendern.
Frau schaltet Fernseher ein, daneben der Hinweis auf ein aktuelles Angebot mit HD-Fernsehen und WOW für unter 5 Euro
HD-Fernsehen und WOW kurzzeitig zusammen für unter 5 EuroBildquelle: Jose Calsina / WOW / inside digital
Vergiss HD+-Karten! Wer HD-Fernsehen genießen möchte, sollte unbedingt bei diesem Deal vorbeischauen. Hier gibt’s das TV-Programm mit über 300 Sendern (inklusive gewisser Pay-TV-Programme) schon für unter 5 Euro im Monat. Doch nicht nur das: WOW Filme und Serien ist hier ebenfalls inklusive. Und um dir das Streamen leicht zu machen, holst du dir ohne Aufpreis auch noch einen 4K-Streaming-Stick mit dazu. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Wir zeigen, wo das aktuell wirklich noch möglich ist.

So kommst du an den Deal

Möglich macht das TV-Schnäppchen eine neue Aktion von waipu.tv. Hierbei handelt es sich um DEN Anbieter schlechthin, wenn es um TV-Streaming in HD geht. Über 300 Sender (inkl. privater wie RTL und ProSieben sowie 70+ Pay-TV-Programmen) stehen dir hier in HD-Auflösung zur Verfügung. waipu ist somit eine ideale Alternative zu HD+-Karten – vor allem zum aktuellen Angebotspreis (dazu später mehr).

Waipu TV Logo color
waipu.tv 4K-Stick + WOW Filme und Serien 59,99 €
HD-Fernseher via waipu.tv mit über 300 HD-Sendern (inkl. PayTV-Programmen) plus WOW Filme und Serien Paket für monatlich unter 5 Euro. Ein passender 4K-Streaming-Stick wird direkt mitgeliefert, sodass du einfachen Zugriff auf das HD-Fernsehen und andere Streaming-Apps (wie das inkludierte WOW-Abo) hast.
59,99 € bei waipu.tv

Hinzu kommen weitere Vorteile wie eine Mediathek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf, eine Pause/Neustart-Funktion sowie die Möglichkeit, auf verschiedenen Geräten zu streamen. Vom 4K-Stick (der beim Angebot hier inklusive ist) über das Smartphone und Tablet bis hin zum Browser am PC kannst du von fast jedem Gerät aus auf waipu.tv zugreifen.

Inklusive WOW-Paket für unter 5 Euro pro Monat?!

Und das war ja noch nicht mal alles: Neben dem waipu.tv-Abo und dem 4K-Stick bekommst du hier auch noch das WOW „Filme und Serien“-Paket mit dazu! So streamst du neue Blockbuster, Hit-Serien und vieles mehr – zusätzlich zum aktuellen Live-Fernsehen und der umfangreichen Mediathek von waipu.tv.

Der Clou: All das kostet dich aktuell richtig wenig. Wir haben schon mehrfach „unter 5 Euro pro Monat“ erwähnt – und das stimmt auch. Allerdings zahlst du bei dem Deal keine Monatsgebühr, sondern einmalig 59,99 Euro für 12 Monate (also rechnerisch 4,99 Euro pro Monat). Genau genommen kaufst du dir mit diesem Betrag übrigens den 4K-Streaming-Stick, die beiden Streaming-Abos gibt’s für ein Jahr geschenkt dazu.

Wichtig zu beachten: Nach Ablauf der 12 Monate fallen dann natürlich wieder monatliche Gebühren für das Streaming-Paket an. Zu dem Zeitpunkt kannst du aber auch einfach wieder kündigen, solltest du kein Interesse haben, die Abos zum Normalpreis (23,99 Euro pro Monat) weiterlaufen zu lassen. Außerdem kommen beim Kauf noch einmalig 4,99 Euro für den Versand on top.

Waipu TV Logo color
waipu.tv 4K-Stick + WOW Filme und Serien 59,99 €
HD-Fernseher via waipu.tv mit über 300 HD-Sendern (inkl. PayTV-Programmen) plus WOW Filme und Serien Paket für monatlich unter 5 Euro. Ein passender 4K-Streaming-Stick wird direkt mitgeliefert, sodass du einfachen Zugriff auf das HD-Fernsehen und andere Streaming-Apps (wie das inkludierte WOW-Abo) hast.
59,99 € bei waipu.tv

Mitreden

2 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild Edgar

    Ihr habt die Versandkosten vergessen.

    Antwort
    • Nutzerbild Cedric Litzki inside digital Team

      Stimmt, danke für den Hinweis! Haben wir noch hinzugefügt. 🙂

      Antwort

