Vorwerk steht für Qualität. Das Wuppertaler Unternehmen überzeugt seit Jahren mit verschiedenen Haushaltsgeräten, die dir das Leben deutlich erleichtern. Doch neben dem beliebten Thermomix hat der Hersteller auch hochwertige Saugwischer im Sortiment. Das aktuelle Modell, der Vorwerk Kobold VK7, ist während der Winteraktion nicht nur günstiger erhältlich, sondern lohnt sich dank einer genialen Zugabe deutlich. Du bekommst beim Kauf des Akkusaugers jetzt nämlich auch noch einen Wassersprudler der Marke GROHE geschenkt dazu!

Vorwerk Kobold VK7 – Der Saugwischer im Detail

Den Preis des hochwertigen Akkusaugers mit Wischfunktion schauen wir uns etwas später in diesem Artikel an. Zuerst einmal solltest du wissen, wofür du dein Geld ausgibst. Der Kobold VK7 bietet dabei nicht nur eine Top-Leistung mit bis zu 400 Watt im Boost-Modus, sondern sieht auch noch verdammt gut aus. Ein bürstenloser Motor sorgt hier für ausreichend Power und dank der „3-1-Filtertüte“ wird die Luft während des Saugvorgangs gefiltert. So ist er vor allem für Allergiker geeignet. Damit du auch jede Ecke erreichst, lässt sich der schwenkbare Griff um bis zu 180° neigen. Mit einem Gewicht von 2,3 kg musst du ebenso kein Krafttraining machen, um deine Wohnung zu reinigen.

Die smarte Bodenerkennung passt zudem die Saugleistung den Bodenverhältnissen direkt an. Im Lieferumfang sind jedoch noch drei spannende Zugaben enthalten. Zum einen bekommst du die EB7 Elektrobürste. Diese sorgt dafür, dass auch hartnäckiger Schmutz keine Chance hat, während sie mit zwei Rotationsbürsten über den Untergrund fegt. Auch der Kobold SP7 Saugwischer-Aufsatz ist hier enthalten, durch den der VK7 blitzschnell zum Wisch-Profi wird. Zum anderen bekommst du einen zweiten Akku im Wert von rund 290 Euro während der aktuellen Vorwerk-Aktion dazu. Die Laufzeit eines Akkus beträgt bis zu 30 Minuten, doch gerade größere Wohnungen benötigen für eine gründliche Reinigung eventuell etwas mehr Zeit, wodurch sich der austauschbare Akku wirklich lohnen kann.

Akkusauger mit Wischfunktion im Angebot

Fehlt also nur noch der Preis. Der Vorwerk Kobold VK7 kostet dich in der angebotenen Black Edition mit zusätzlichem Akku, der EB7 Elektrobürste sowie dem SP7 Saugwischer-Aufsatz jetzt nur noch 1.499 Euro im Online-Shop von Vorwerk. Im Vergleich zu den Einzelpreisen soll dies einem Rabatt von über 290 Euro entsprechen. Hinzu kommt mit dem GROHE Wassersprudler noch ein weiteres praktisches Extra. Ist die schwarze Variante nicht nach deinem Geschmack, bekommst du dasselbe Angebot natürlich auch für die weiße Version.

Vorwerk Kobold VK7 1.499,00 € Der VK7 Akku-Staubsauger bietet bis zu 30 Minuten Laufzeit, lässt sich schnell zum Handstaubsauger umbauen und wiegt nur 2,3 kg. Die EB7-Elektrobürste passt die Saugleistung automatisch an den Untergrund an. Zusätzlich kannst du die Boost-Funktion für groben Schmutz nutzen. Ein zweiter Akku und der SP7 Saugwischer-Aufsatz sind jetzt im Lieferumfang enthalten. Zum Angebot

Du bekommst hier also einen hochwertigen Akku-Saugwischer, der auch bei der Stiftung Warentest als Testsieger hervorging. Vor allem die hohe Ausdauer des Gerätes hebt es von anderen Modellen ab. Hinzu kommt eine richtig starke Reinigungsleistung, die dank der EB7 Elektrobürste noch einmal verbessert wird.

Möchtest du eines der besten Geräte auf dem Markt, solltest du dir das Angebot unbedingt näher anschauen. Die Winteraktion von Vorwerk läuft noch bis zum 11. Januar 2026 – viel Zeit bleibt dir also nicht mehr.