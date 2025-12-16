Mit dem Monsieur Cuisine compact bietet Lidl kurz vor Weihnachten ein brandneues Modell aus der äußerst beliebten Monsieur-Cuisine-Produktreihe an. Hierbei handelt es sich um eine besonders kompakte Variante des Küchengeräts, welche aber trotzdem über zahlreiche Funktionen wie Sous-vide-Garen oder Anbraten verfügt. Die Thermomix-Alternative ist dabei vor allem auch eins: richtig günstig. Nur 199 Euro stehen zum Marktstart auf dem Preisschild.

Monsieur Cuisine compact 199,00 € Der neue Monsieur Cuisine compact bietet ein Touch-LC-Display und acht verschiedene Kochfunktionen. Das Küchengerät ist mit einem 2-Liter-Edelstahl-Mixtopf ausgestattet und kann mit bis zu 10 Geschwindigkeitseinstellungen arbeiten. 199,00 € bei Lidl

Monsieur Cuisine compact: Das bietet die Küchenhilfe

Der Name „compact“ rührt von der Größe des Küchengeräts. Es ist nicht nur platzsparender konzipiert, auch der Edelstahlbehälter misst „nur“ noch zwei Liter. Für einzelne Personen oder ein Dinner zu zweit ist das aber noch immer mehr als ausreichend, immerhin passen etwa bis zu 500 g Teigmenge hinein. Zudem ist das komplette Zubehör spülmaschinengeeignet – perfekt für Studierende und hausarbeitsscheue Menschen. Der Funktionsumfang muss sich trotz der kleinen Größe aber keinesfalls vor größeren Geräten verstecken.

Insgesamt acht verschiedene Funktionen stehen zur Auswahl: Kochen, Anbraten, Dampfgaren, Mixen, Kneten, Zerkleinern, Sous-vide und Emulgieren. Für die Garfunktion benötigst du aber den zusätzlich erhältlichen Dampfgaraufsatz, welcher weitere 19,99 Euro kostet.

Steuerung und Kochfunktionen der Lidl-Küchenmaschine

Gesteuert wird der Monsieur Cuisine über ein LC-Touch-Display oder auf Wunsch auch via Smartphone. Hier könnt Ihr unter anderem die Programme einstellen oder die Temperatur- und Zeitanzeige sehen. Eine integrierte Küchenwaage bis 3 kg ist ebenfalls vorhanden. Die Geschwindigkeit lässt sich in 10 Stufen einstellen und der Monsieur Cuisine compact bietet Temperaturen zwischen 37 und 130 °C.

Der Monsieur Cuisine compact wurde bereits vorher im Lidl-Prospekt angekündigt, jetzt kannst du ihn bestellen (Affiliate-Link*)

Echte Thermomix-Alternative oder nur ein besserer Stabmixer?

Der Preisunterschied der Geräte liegt jenseits der 1.000 Euro. Gerade einmal 199 Euro verlangt Lidl für die neue „Compact“-Variante der Monsieur-Cuisine-Reihe. Dafür kannst du dich jedoch auf eine große Funktionsvielfalt und ein recht minimalistisches Design freuen. Vor allem Einsteiger, die sich unsicher sind, ob ein solches Küchengerät überhaupt sinnvoll für sie ist, kommen hier voll auf ihre Kosten. Doch auch Studenten oder Personen, die wirklich wenig Zeit und Platz in der Küche haben, können hier eine sehr günstige Alternative ergattern.

Monsieur Cuisine compact 199,00 € Der neue Monsieur Cuisine compact bietet ein Touch-LC-Display und acht verschiedene Kochfunktionen. Das Küchengerät ist mit einem 2-Liter-Edelstahl-Mixtopf ausgestattet und kann mit bis zu 10 Geschwindigkeitseinstellungen arbeiten. 199,00 € bei Lidl

Monsieur Cuisine smart – Vorgängermodell noch immer erhältlich

Ist dir der Formfaktor einfach zu gering und die Funktionsvielfalt etwas zu überschaubar, bietet Lidl natürlich auch weiterhin den Monsieur Cuisine smart an. Dieser liegt ebenfalls deutlich unter dem Thermomix-Preis und so zahlst du gerade noch 499 Euro für das Silvercrest-Küchengerät.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!