Bei Lidl im Angebot: Infrarotheizung fast 50 Prozent günstiger

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Du frierst in bestimmten Ecken deiner Wohnung und hast genug von trockener Heizungsluft? Dann lohnt sich ein Blick auf ein aktuelles Angebot von Lidl: Dort bekommst du gerade eine stilvolle Infrarotheizung aus Naturstein zu einem richtig starken Preis – mit fast 50 Prozent Rabatt.
Lidl-Filiale
Bei Lidl im Angebot: Infrarotheizung jetzt fast 50 Prozent günstigerBildquelle: Stefan_Sutka / shutterstock.com
  • Teilen

Infrarotheizungen schaffen ein angenehm warmes Raumgefühl, ganz ohne Staubwirbel oder trockene Luft. Während klassische Heizkörper oft träge sind und ungleichmäßig arbeiten, liefern Infrarotmodelle schnell spürbare Wärme und erhöhen den Komfort in jedem Raum. Bei Lidl steht aktuell ein Naturstein-Modell im Fokus, das mit satten 47 Prozent Rabatt zu einem attraktiven Deal wird – wir schauen genauer hin.

Infrarotheizung bei Lidl: Das steckt dahinter

Mit Maßen von 100 x 40 cm und einer Leistung von 800 Watt eignet sich die Infrarotheizung am besten für Räume mit bis zu 25 m². Bei der Wahl des Montageorts bist du lediglich auf eine Steckdose angewiesen. Zum Anbringen an die Wand sind eine Halterung sowie die passenden Schrauben und Dübel bereits im Lieferumfang enthalten.

Lidl Infrarotheizung
marmony Infrarot-Heizkörper 236,05 €
Infrarotheizung mit Raumthermostat. 800W Leistung für Räume bis zu 25 m². Wenig Staubaufwirbelung und daher gut für Allergiker geeignet. Das Thermostat erkennt offene Fenster und verfügt über einen Timer.
236,05 € bei Lidl

Einmal angebracht, soll die Infrarotheizung für angenehme Wärme sorgen, die von den Wänden und dem kompletten Raum gespeichert wird. Schaltest du die Heizung ab, wird die gespeicherte Wärme langsam wieder freigegeben. So sorgt sie auch noch über einen längeren Zeitraum hinweg für eine angenehme Raumtemperatur, ohne angeschaltet zu sein.

Besonders praktisch ist die Infrarotheizung dank eines mitgelieferten Thermostats. Darüber kannst du verschiedene Funktionen und Timer einstellen, sodass du beispielsweise morgens direkt nach dem Aufstehen schon in ein vorgewärmtes Badezimmer kommst.

So viel zahlst du bei Lidl

Die Infrarotheizung der Marke marmony ist „made in Germany“ und wird normalerweise mit einem UVP von 449 Euro gehandelt. Eigentlich verkauft der Discounter auch noch eine etwas kleinere Variante mit 500 Watt, die ist aktuell online aber ausverkauft. Den UVP der 800 Watt Version drückt Lidl jetzt um 47 Prozent, sodass für dich noch 236,05 Euro auf der Rechnung stehen. Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro kommen noch dazu.

Insgesamt hat die Infrarotheizung bei 248 Rezensionen eine Bewertung von 4.6/5 Sternen gesammelt. Die Käuferinnen und Käufer scheinen also durchwegs zufrieden zu sein mit dem Gerät. Wenn dir der Preis zu teuer ist, verkauft Lidl auch ein schlichtes, weißes Infrarot-Heizpanel der Eigenmarke Silvercrest. Dieses kostet 89,99 Euro und ist damit eine deutlich günstigere, wenn auch nicht ganz so stylishe Wahl.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ein Fragezeichen schwebt vor einem Amazon-Gebäude.
Amazon
Beliebtes Amazon-Produkt: In diesem Shop ist es jetzt überraschend günstig
MediaMarkt startet Android-Abverkauf
Media Markt
Smartphone-Abverkauf bei MediaMarkt: Android-Geräte fliegen in hohem Bogen raus
MediaMarkt Logo an einem Geschäft
Küche
MediaMarkt reduziert Bosch-Küchengerät auf nur 79 Euro: Darum ist es eine gute Geschenkidee
Tarife
Neuer Gratis-Tarif: Unverbindlich 6 Monate kostenlos surfen & telefonieren
iPhone
Nur bis Montag: iPhone irre günstig zum Tarif
Gaming
Noch schnell reinschauen: Großer Videospiel-Ausverkauf bei MediaMarkt endet bald
Amazon
Der Weihnachts-Countdown läuft: Amazon-Deals zum Verschenken (12.12.)
E-Auto
E-Auto für nur 89 Euro im Monat?! Dacia Spring im Leasing-Schnäppchen
Akkustaubsauger
61 Prozent günstiger: Bei Netto gibt es jetzt einen vollwertigen Akkusauger für unter 50 Euro