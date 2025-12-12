Noch schnell reinschauen: Großer Videospiel-Ausverkauf bei MediaMarkt endet bald

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Nur noch wenige Tage läuft bei MediaMarkt ein großer Videospiel-Sale. Egal, ob du für die PlayStation, Switch oder Xbox Spiele suchst - hier gibt's unfassbar viel im Angebot. Besonders spannend sind vor allem Pokémon oder Death Stranding 2 für 19,99 Euro.
Großer Videospiel-Ausverkauf bei MediaMarkt endet bald
Großer Videospiel-Ausverkauf bei MediaMarkt endet baldBildquelle: Miguel Guasch / Shutterstock / MediaMarkt / inside digital
  • Teilen

Möchtest du jemandem zu Weihnachten ein Videospiel schenken – oder dir selbst ein neues Game gönnen? Dann schau unbedingt schnell noch in den großen Videospiel-Ausverkauf von MediaMarkt. Bis zum 15. Dezember sind hier Spiele für alle wichtigen Konsolen teils deutlich reduziert. Wir zeigen dir die absoluten Highlights der Aktion.

Neues Pokémon, Donkey Kong & Mario: Die besten Switch-Angebote

Bleiben wir erst einmal bei Nintendo-Spielen. Diese sind selten deutlich günstiger zu haben, umso überraschender ist es, dass mit Pokémon Legenden: Z-A und Donkey Kong Bananza jetzt brandneue Spiele direkt mit Rabatten zu haben sind. Das sind unsere Top-5-Angebote für die Nintendo Switch und Switch 2:

Alle Spiele-Angebote für die Switch und Switch 2 entdecken

Mit Death Stranding 2 für 19,99 Euro: Diese PS5-Spiele lohnen sich

Weiter geht’s mit der PlayStation 5. Hier hat MediaMarkt nämlich ebenfalls für reichlich starke Videospiel-Angebote gesorgt. Vor allem das neue Death Stranding 2: On the Beach ist dabei mit Blick auf den Preis von nur 19,99 Euro echt beachtlich günstig. Das sind nämlich satte 75 Prozent Rabatt, bereits so kurz nach Release. Günstiger war das Spiel von Kult-Entwickler Hideo Kojima und dem Cast voll von bekannten Schauspielern rund um Walking-Dead-Star Norman Reedus zudem noch nie!

Doch natürlich ist dies nicht das einzig lohnenswerte Spiele-Angebot von MediaMarkt zur PlayStation. Hier sind einige weitere PS5-Games, die derzeit richtig günstig zu haben sind – und sich dadurch ideal als Weihnachtsgeschenk eignen.

Alle Angebote zu PS5-Spielen findest du hier

Auch Xbox- und PS4-Games sind im Angebot

Viele der oben genannten Spiele (mit Ausnahme von Sony-Exklusives) wie GTA 5, Mafia oder Borderlands 4 gibt es ebenfalls für die Xbox Series X im Angebot. Und auch PS4-Spiele sind Teil des großen Videospiel-Sales von MediaMarkt.

Generell handelt es sich hier nur um eine kleine Auswahl von Spielen. Insgesamt sind über 100 Produkte im Gaming-Sale von MediaMarkt günstiger zu haben. Klick dich bei Interesse also unbedingt selbst durch zur Aktionsseite.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Mitreden

1 KOMMENTAR

  1. Nutzerbild Manipulation , Irreführung und ausnutzen der Dummheit

    Leider wieder einmal sehr uneindeutig formuliert und irreführend !!!
    Pokémon natürlich nicht wie fälschlich angenommen um 20€, sondern immer noch zu sagenhaft teuren Preisen.

    Leider wird hier von der Dummheit der Konsumenten und Leser profitiert, welche sich von Werbungen durch ihr Leben leiten lassen.

    Einfach aussteigen aus diesem Kreislauf der Manipulation

    Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

iPhone 16
iPhone
Nur bis Montag: iPhone irre günstig zum Tarif
Deals vom Freitag
Amazon
Der Weihnachts-Countdown läuft: Amazon-Deals zum Verschenken (12.12.)
dacia-spring-2024-seitlich-vorn2-rot
E-Auto
E-Auto für nur 89 Euro im Monat?! Dacia Spring im Leasing-Schnäppchen
Akkustaubsauger
61 Prozent günstiger: Bei Netto gibt es jetzt einen vollwertigen Akkusauger für unter 50 Euro
Saugroboter
MediaMarkt bietet Roborock-Saugroboter für weit unter 350 Euro an – inklusive All-in-One-Station
Smartphone
Bei Aldi landet nächste Woche dieses Samsung-Handy in den Filialen – hier ist das Gerät jetzt schon im Angebot
Video Streaming
Unter 5 Euro: WOW-Paket (Sky) mit HD-Fernsehen kurzzeitig zum Sonderpreis
Vorwerk
Nur bis Januar bei Vorwerk: Den besten Saugwischer mit Rabatt und Zugaben sichern
Amazon
Günstig in den Donnerstag: Amazon-Deals des Tages (11.12.)