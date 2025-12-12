Apple-Fans bekommen nicht oft gute Schnäppchen geboten. Klar, es gibt unzählige Tarif-Bundles mit iPhones und Co. – hier fallen aber meistens richtig hohe Monatskosten oder ein Gerätepreis von weit über 100 Euro an. klarmobil zeigt, dass es auch anders geht. Für 29,99 Euro im Monat bekommst du ein iPhone 16 samt 50-GB-Tarif. Und die Einmalkosten? Die liegen sogar nur bei knapp unter 50 Euro! Doch lange ist der Deal nicht mehr verfügbar.

iPhone 16 mit 50-GB-Tarif 29,99 € iPhone 16 für einmalig 49,99 Euro. Dazu kommt ein 50-GB-Tarif im 5G-Netz von Vodafone (50 Mbit/s) samt Allnet-Flat und EU-Roaming. Der Anschlusspreis wird gestrichen, die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Angebot läuft nur noch bis Montag (15.12). 29,99 € bei klarmobil

Kurzzeitig noch für 29,99 Euro im Monat: Alle Angebots-Infos im Kurz-Check

Verlieren wir gar nicht viel Zeit, denn am Montag (15. Dezember) läuft das klarmobil-Angebot schon wieder ab. Deshalb liefern wir dir direkt alle wichtigen Infos zum Tarif-Deal auf einen Blick:

iPhone 16 (128 GB) für einmalig 49,99 Euro

5G-Tarif mit 50 GB im Vodafone-Netz (50 Mbit/s)

→ mit Allnet-Flat & EU-Roaming

→ keine Anschlussgebühr

→ 24 Monate Mindestlaufzeit

→ kostenlose Rufnummernmitnahme

(50 Mbit/s) → mit & EU-Roaming → → 24 Monate Mindestlaufzeit → kostenlose Rufnummernmitnahme Jetzt für nur 29,99 Euro im Monat

Außerdem bekommst du bei dem Angebot noch sechs Monate des TV-Streaming-Diensts waipu.tv Comfort geschenkt. Nach dem Gratiszeitraum solltest du den Dienst aber besser wieder kündigen, da sonst Extrakosten anfallen können. Gleiches gilt für den Tarif selbst, welcher nach Ablauf der 24 Monate Mindestlaufzeit fünf Euro teurer wird.

iPhone 16: Auch jetzt noch eine exzellente Wahl

Doch warum genau solltest du dir das iPhone 16 überhaupt holen, immerhin gibt’s mittlerweile ja auch schon einen Nachfolger? Neben dem offensichtlichen Faktor, dass das iPhone 17 nochmal deutlich teurer ist, bietet das 16er auch 2025 und darüber hinaus ein absolut starkes Gesamtpaket. Es kombiniert ein 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED-Display mit Apples A18-Chip, der im Alltag für sehr flüssige Performance, schnelle 5G-Verbindungen und Wi-Fi 7 sorgt. Hinzu kommt ein langer Update-Support, wodurch du bis ca. 2030 sicherlich immer die neueste iOS-Version bekommst.

Apple iPhone 16 Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem iOS Prozessor Apple A18 Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Grün

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart September 2024 Gewicht 170 g



Hobbyfotografen freuen sich währenddessen über die Dual-Kamera (48 MP Haupt + 12 MP Ultraweitwinkel). Hinzu kommen Features wie Face ID und der IP68-Schutz gegen Wasser. Kurz gesagt: Auch jetzt ist das iPhone 16 weiterhin eine attraktive Wahl: Es liefert Topleistung mit der gewohnt flüssigen Apple-Nutzererfahrung, ein gelungenes Kamerasystem und lang anhaltende Software-Updates.

iPhone 16 mit 50-GB-Tarif 29,99 € iPhone 16 für einmalig 49,99 Euro. Dazu kommt ein 50-GB-Tarif im 5G-Netz von Vodafone (50 Mbit/s) samt Allnet-Flat und EU-Roaming. Der Anschlusspreis wird gestrichen, die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Angebot läuft nur noch bis Montag (15.12). 29,99 € bei klarmobil

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!