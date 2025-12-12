Der Weihnachts-Countdown läuft: Amazon-Deals zum Verschenken (12.12.)

Sogar die Original Apple-AirTags haben es in die Liste geschafft. Was dich sonst noch erwartet, erfährst du nur, wenn du jetzt weiterliest.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Buklar Taschenlampe, wiederaufladbar, mit fünf Lichtmodi, ideal für Camping, Wandern, Outdoor und Co., für 12,99 Euro statt 22,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

DJI Osmo Action 5 Pro Kamera, mit 4K, eignet sich auch für Unterwasseraufnahmen, für 279 Euro statt 379 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Gritin Leselampe mit integrierter Klemme, drei Farbtemperaturmodi, stufenlos dimmbar, für 9,98 Euro statt 12,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Massagepistole mit 30 unterschiedlichen Geschwindigkeiten, bei schmerzenden Muskeln zur Entspannung, für 30,39 Euro statt 43,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nutribullet Pro 1200, elektrischer Mixer, mit 700 ml und 900 ml Fassungsvermögen, für 74,90 Euro statt 149,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Apple AirTag, Bluetooth-Tracker zum Orten von Gepäck oder Autoschlüsseln, für 27,39 Euro statt 39 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Bontec Monitorhalterung für zwei Monitore mit einer Größe zwischen 12 und 32 Zoll, für 37,99 Euro statt 45,11 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

soundcore Liberty 5 by Anker, kabellose Earbuds mit Noise Cancelling, für 69 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

