MediaMarkt reduziert Bosch-Küchengerät auf nur 79 Euro: Darum ist es eine gute Geschenkidee

Für die Küche gibt es unzählige Geräte, mal mehr und mal weniger praktisch. Eine Sache, die sich in den vergangenen Jahren aber wirklich durchgesetzt hat, sind Heißluftfritteusen. Immer mehr setzen auf die Backofen- und Fritteusen-Alternativen – und bei einigen stehen sie wahrscheinlich auch auf dem Weihnachtswunschzettel. Ich selbst werde meiner Mutter eine zu Weihnachten schenken (hoffentlich liest sie das hier nicht). Und da kommt dieses MediaMarkt-Angebot für nur 79 Euro wie gerufen.

Bosch Serie 4 MAF462B1 Heißluftfritteuse 79,00 € Eine 6,1-Liter große Heißluftfritteuse mit 2.050 W Leistung und Touch-Bedienung, die dank Doppelheizelementen oben und unten Lebensmittel schnell wie gleichmäßig zubereitet. Sie bietet 7 voreingestellte Programme (z. B. für Pommes, Fleisch, Gemüse), einen einstellbaren Temperaturbereich von 40–200 °C sowie leicht zu reinigende, spülmaschinengeeignete Teile. 79,00 € bei MediaMarkt

Bosch-Heißluftfritteuse für nur 79 Euro

Satte 62 Prozent Rabatt zieht MediaMarkt im Rahmen der Xmas-Deals jetzt von der Bosch Serie 4 MAF462B1 Heißluftfritteuse. Dadurch kostet sie jetzt nur noch 79 Euro – und da der Versand zudem kostenfrei ist, bleibt es auch dabei. Wie gut der Preis ist, zeigt vor allem der Preisverlauf, denn: Günstiger als jetzt, war das Bosch-Gerät noch nie!

Darum lohnt sich das Küchengerät

Generell erstmal: Eine Heißluftfritteuse wie das Bosch-Gerät kann DIE perfekte Alternative zur herkömmlichen Fritteuse und dem Backofen sein. Hier kommt weniger bis kein Fett zum Einsatz, was die zubereiteten Speisen automatisch gesünder macht. Gleichzeitig wird aber trotzdem alles schön knusprig. Und vor allem bei kleinen Portionen ist ein Airfryer meist auch deutlich energiesparender, als ein großer Backofen.

Bei der Bosch-Heißluftfritteuse wird dir ein großer 6,1-Liter-Garkorb zur Verfügung gestellt. Hier passt nicht nur richtig viel rein, durch Doppelheizelemente oben und unten werden Lebensmittel auch schnell und gleichmäßig zubereitet. Über die Touch-Steuerung direkt am Gerät kannst du zwischen den sieben verschiedenen Programmen (zum Beispiel für Pommes, Fleisch, Gemüse) sowie einer Auftau-Funktion auswählen. Außerdem wird noch ein Grill-Set samt Spießen mitgeliefert, wodurch du bei der Zubereitung noch kreativer sein kannst. Und das Beste: Die Reinigung ist so einfach wie das Kochen, da Garkorb und Gitter spülmaschinengeeignet sind.

