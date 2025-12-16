Darum ist dieser 9-Euro-Tarif besser als die meisten

Bei den meisten Mobilfunkverträgen musst du dich lange binden. Alternativen stellen sogenannte Flex-Tarife dar. Statt 24 oder gar 36 Monate gebunden zu sein, kannst du hier stets monatlich kündigen. Das Problem: Meist zahlt man für die Flexibilität eine höhere Monatsgebühr oder zumindest einen gewissen Anschlusspreis. Doch es geht auch anders.

Ohne Mindestlaufzeit und ohne Anschlusspreis

Bei Blau kommst du im Rahmen der Winter Deals jetzt nämlich an einen flexiblen 5G-Tarif, der nicht nur monatlich kündbar ist, sondern gleichzeitig auch ohne Anschlussgebühr daherkommt. Du hast somit keinen Nachteil, dich für einen flexiblen Mobilfunkvertrag zu entscheiden, denn die Monatsgebühr liegt ebenfalls nur bei 8,99 Euro!

Blau Allnet XL Flex mit 50 GB 8,99 € 50-GB-Tarif mit 50 MBit/s im 5G-Netz von O2. Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming inklusive. Keine Mindestlaufzeit, also monatlich kündbar. Anschlusspreis wird komplett gestrichen. Du zahlst also nur 8,99 Euro pro Monat – und sonst keinen Cent extra. 8,99 € bei Blau

Das alles steckt im 9-Euro-Tarif

Für monatlich 8,99 Euro bekommst du bei dem Blau-Tarif satte 50 GB im 5G-Netz von O2, mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s, geboten. Hinzu kommen eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos möglich, der Vertragsstart kann um bis zu 90 Tage nach hinten geschoben werden, wenn du etwa vorher noch anderweitig gebunden bist.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick:

50 GB im 5G-Netz von O2 (50 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Kostenloses EU-Roaming

Monatlich kündbar

Keine Anschlussgebühr

→ Jetzt für 8,99 Euro im Monat

Die beste, flexible 50-GB-Option?

Zum Abschluss machen wir noch einen kurzen Marktvergleich mit Blick auf die Frage: Liefert Blau mit dem Winter Deal die beste, flexible 50-GB-Option auf dem Markt? Die Antwort: Jein. Tatsächlich: Kein anderer Anbieter bietet eine bessere Kombi aus monatlich kündbar, keine Anschlussgebühr und sattem Datenpaket.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Laut unserem Vergleich liegen lediglich simyo und Lebara preislich effektiv etwas vorn. Zumindest simyo koppelt seinen Treuebonus jedoch an eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten, wodurch das Blau-Angebot für uns im direkten Vergleich besser dasteht. Bei Lebara bekommst du den 15-Euro-Wechselbonus hingegen direkt schon durch die Rufnummernmitnahme. Da die meisten wohl ohnehin ihre Rufnummer mitnehmen wollen, kommst du hier 5 Euro günstiger weg als bei Blau.

