Darum ist dieser 9-Euro-Tarif besser als die meisten

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Günstige Tarife unter 10 Euro gibt es viele. Dennoch haben wir bei Blau jetzt ein neues Angebot gefunden, das sich zumindest teilweise von der Konkurrenz abgrenzen kann. Wie genau und was hier alles im Detail drinsteckt, erfährst du hier.
Person sitzt mit ihrem Smartphone auf der Couch
Person sitzt mit ihrem Smartphone auf der CouchBildquelle: insta_photos / Shutterstock
  • Teilen

Bei den meisten Mobilfunkverträgen musst du dich lange binden. Alternativen stellen sogenannte Flex-Tarife dar. Statt 24 oder gar 36 Monate gebunden zu sein, kannst du hier stets monatlich kündigen. Das Problem: Meist zahlt man für die Flexibilität eine höhere Monatsgebühr oder zumindest einen gewissen Anschlusspreis. Doch es geht auch anders.

Ohne Mindestlaufzeit und ohne Anschlusspreis

Bei Blau kommst du im Rahmen der Winter Deals jetzt nämlich an einen flexiblen 5G-Tarif, der nicht nur monatlich kündbar ist, sondern gleichzeitig auch ohne Anschlussgebühr daherkommt. Du hast somit keinen Nachteil, dich für einen flexiblen Mobilfunkvertrag zu entscheiden, denn die Monatsgebühr liegt ebenfalls nur bei 8,99 Euro!

Blau Logo
Blau Allnet XL Flex mit 50 GB 8,99 €
50-GB-Tarif mit 50 MBit/s im 5G-Netz von O2. Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming inklusive. Keine Mindestlaufzeit, also monatlich kündbar. Anschlusspreis wird komplett gestrichen. Du zahlst also nur 8,99 Euro pro Monat – und sonst keinen Cent extra.
8,99 € bei Blau

Das alles steckt im 9-Euro-Tarif

Für monatlich 8,99 Euro bekommst du bei dem Blau-Tarif satte 50 GB im 5G-Netz von O2, mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s, geboten. Hinzu kommen eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos möglich, der Vertragsstart kann um bis zu 90 Tage nach hinten geschoben werden, wenn du etwa vorher noch anderweitig gebunden bist.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick:

  • 50 GB im 5G-Netz von O2 (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • Kostenloses EU-Roaming
  • Monatlich kündbar
  • Keine Anschlussgebühr
    Jetzt für 8,99 Euro im Monat

Die beste, flexible 50-GB-Option?

Zum Abschluss machen wir noch einen kurzen Marktvergleich mit Blick auf die Frage: Liefert Blau mit dem Winter Deal die beste, flexible 50-GB-Option auf dem Markt? Die Antwort: Jein. Tatsächlich: Kein anderer Anbieter bietet eine bessere Kombi aus monatlich kündbar, keine Anschlussgebühr und sattem Datenpaket.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Laut unserem Vergleich liegen lediglich simyo und Lebara preislich effektiv etwas vorn. Zumindest simyo koppelt seinen Treuebonus jedoch an eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten, wodurch das Blau-Angebot für uns im direkten Vergleich besser dasteht. Bei Lebara bekommst du den 15-Euro-Wechselbonus hingegen direkt schon durch die Rufnummernmitnahme. Da die meisten wohl ohnehin ihre Rufnummer mitnehmen wollen, kommst du hier 5 Euro günstiger weg als bei Blau.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Lidl verkauft QLED-TV
Lidl
Lidl verkauft QLED-Fernseher für unter 250 Euro
Media Markt startet großen Lego-Ausverkauf – auch Technic-Sets sind dabei
Spielwaren
MediaMarkt verkauft Lego-Sets günstig – auch einige Technic-Modelle sind im Sale
Die drei Kameras des Samsung Galaxy A56
Samsung
Samsung-Handy im Ausverkauf: MediaMarkt reduziert Galaxy A56 gewaltig
Lidl
Ab sofort bei Lidl: Neue Thermomix-Alternative für 199 Euro geht in den Verkauf
Schnäppchen
Für 72 Stunden: Händler startet Flash-Sale mit Samsung-Tablet, PS5 und mehr
Amazon
Mit Lego, Roborock und Huawei: Amazon-Angebote am Dienstag (16.12.)
Küche
Nur noch wenige Stunden: Lidl verkauft Marken-Küchengerät für unter 35 Euro
Smartwatch
Pixel Watch 4 bei MediaMarkt: Jetzt mit Rabatt & weiterem Vorteil
Amazon
Für einen guten Start in die Woche: Amazon-Deals am Montag (15.12.)