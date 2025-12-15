Last-Minute-Geschenk gesucht? 8 Beauty- und Badezimmer-Tipps für unter den Weihnachtsbaum

Ob ein Dyson-ähnlicher Mini-Haartrockner, diverse Schallzahnbürsten oder ein Premium-Elektrorasierer – der Hersteller Laifen hat mehrere hochwertige Produkte fürs Badezimmer sowie für Beauty- und Hygiene-Aufgaben auf Reisen im Angebot. Jetzt in der Vorweihnachtszeit lassen sich bis zu 40 Prozent Rabatt abstauben. Wir schauen uns die Angebote genauer an, die es allesamt bei Amazon zu holen gibt.

Elektrische Zahnbürste für sensible Zähne

Starten wir mit den elektrischen Schallzahnbürsten. Da gibt es einmal die Laifen Wave Spezial in einem schicken, mattgrünen Design. Sie bietet einerseits eine sanfte Reinigung der Zähne mit bis zu 26.000 Vibrationen pro Minute. Andererseits punktet sie mit 60-Grad-Oszillationen – hierbei handelt es sich um eine spezielle Putztechnik, die laut dem Hersteller von Zahnärzten empfohlen wird. Gut zu wissen: Durch die sanften Vibrationen ist das Modell auch für Menschen mit empfindlichen Zähnen gut geeignet. Selbst die Bürstenköpfe und die feinen Borsten sind so designt, dass sie das Zahnfleisch schonen und der Nutzer gut zwischen die Zahnzwischenräume kommt, um Essensreste, Plaque & Co. zu entfernen. Die Borsten können ebenfalls nicht rosten, wodurch die Bürsten allgemein langlebiger sind.

Laifen Wave Spezial 71,99 € Die Laifen Wave Spezial ist eine sanfte, für empfindliche Zähne geeignete Schallzahnbürste mit 26.000 Vibrationen, 60-Grad-Oszillation und langlebigen, schonenden Borsten. Sie bietet App-Funktionen, einen intelligenten Timer und überzeugt besonders durch ihre extrem lange Akkulaufzeit von bis zu 50 Tagen. Zum Angebot!

Bei Bedarf lässt sich die elektrische Zahnbürste sogar per App verbinden, um verschiedene Modi oder einen intelligenten Timer einzustellen. Ein weiteres Highlight: die lange Akkulaufzeit von bis zu 50 Tagen. Hierdurch kommt man selbst bei langen Urlauben ohne ein Kabel oder eine Aufladestation aus. Erst danach muss die Zahnbürste wieder per USB-C-Kabel aufgeladen werden. Die Spezialversion in Grün ist jetzt um 20 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 71,99 Euro.

Die App bietet dir zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten

Laifen Wave Schallzahnbürste schon ab unter 50 Euro

Darüber hinaus gibt es noch die reguläre Laifen Wave in unterschiedlichen Designs – wahlweise mit einem Gehäuse aus Aluminium, ABS-Kunststoff oder Edelstahl. Technisch sind die drei Modelle aber gleichauf. Sie haben noch einmal mehr Power als das Spezial-Modell, da sie bis zu 66.000 Vibrationen pro Minute erzeugen können und somit die Zähne besonders kraftvoll reinigen. Auch hier setzt der Hersteller auf 60-Grad-Oszillationen, um Plaque und sonstige Rückstände effektiv zu entfernen. So sollen Verfärbungen und Karies zuverlässig verhindert werden. Bei empfindlicheren Zähnen oder Zahnfleisch kann aber auch ein sanfterer Modus gewählt werden, um nichts zu beschädigen.

Die Akkulaufzeit liegt mit 45 Tagen etwas unter dem Spezial-Modell, sie ist aber immer noch lang genug, um auf Reisen ohne eine Stromversorgung auszukommen. Auch hier hast du die Möglichkeit, in einer zugehörigen Zahnputz-App spezielle Einstellungen bezüglich Putzmodi, Timer und mehr vorzunehmen.

Das ABS-Kunststoffmodell ist dank 40 Prozent Rabatt die preiswerteste Option und kostet nur noch 47,99 Euro. Die Aluminium-Version kostet dank 30 Prozent Rabatt jetzt nur noch 69,99 Euro und bietet ein wertigeres Gefühl in der Hand. Wer ein Luxusgefühl beim Zähneputzen bevorzugt, hat zudem eine Edelstahlvariante zur Auswahl. Die gibt’s mit 25 Prozent Rabatt jetzt für nur noch 74,99 Euro.

Elegante Elektrorasierer als Männer-Geschenk zu Weihnachten

Möchtest du hingegen deinem Partner, Vater oder Sohn zu Weihnachten eine Freude mit einem edlen Elektrorasierer machen, solltest du dir einmal den Laifen P3 Pro ansehen. Das ist ein eleganter und kompakter Rasierer, der in der Tasche nicht viel Platz wegnimmt. Er kommt mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse in Luft- und Raumfahrtqualität daher, und auf der Vorderseite befindet sich ein von Sportwagen inspiriertes Motorfenster. Dieses bietet einen Einblick ins Innenleben des Rasierers und zeigt den Motor in Aktion. Für eine hohe Leistung sorgt zudem ein Linearmotor mit bis zu 12.000 Schnitten pro Minute. Somit bekommt der Elektrorasierer selbst dichte und harte Barthaare mühelos gekürzt. Da er die Leistung automatisch anpasst, ziept außerdem nichts während der Rasur und die Haut wird geschont.

Das Motorfenster erlaubt einen spannenden Blick ins Innere des Rasierers

Darüber hinaus ist er für eine besonders hohe Lebensdauer entwickelt worden: Die Edelstahlklingen und das Innenleben sollen mehrere Jahre für eine effektive Rasur sorgen. Da der Rasierer ebenso wasserdicht nach IPX7 ist, lässt er sich sowohl im Trockenen als auch unter der Dusche nutzen und kann ebenso unter dem Wasserhahn gereinigt werden. Stark ist: Mit einer Aufladung per USB-C hält der Akku bis zu 100 Minuten. Sollte die Batterie einmal leergehen, reichen bereits drei Minuten Schnellladung aus, um wieder genügend Saft für bis zu sieben Minuten Betrieb zu haben. Genug für eine schnelle Bartrasur am Morgen. Dank 25 Prozent Rabatt kostet der Premium-Elektrorasierer jetzt nur noch 149,99 Euro.

Laifen P3 Pro 149,99 € Der Laifen P3 Pro ist ein eleganter, kompakter Elektrorasierer mit hochwertigem Aluminiumgehäuse, leistungsstarkem 12.000-Schnitte-Motor und automatischer Leistungsanpassung für eine sanfte, gründliche Rasur. Dank IPX7-Wasserschutz, langlebigen Edelstahlklingen und bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit eignet er sich ideal für den täglichen Einsatz oder als hochwertiges Weihnachtsgeschenk. Zum Angebot!

Alternativ gibt es auch noch den Laifen T1 Pro Rasierer in einem länglicheren, ultra-schlanken Gehäuse. Er ermöglicht ebenfalls bis zu 12.000 Schnitte pro Minute und bietet bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit. Auch hier besteht das Gehäuse aus einem hochwertigen Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität. Und dank IPX7-Zertifizierung lässt sich dieses Modell ebenfalls unter Wasser verwenden oder reinigen. Der Elektrorasierer ist jetzt 25 Prozent günstiger und kostet nur noch 119,99 Euro.

Laifen T1 Pro 119,99 € Der Laifen T1 Pro ist ein besonders schlanker Elektrorasierer mit hochwertigem Aluminiumgehäuse, 12.000 Schnitten pro Minute und bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit. Dank IPX7-Wasserschutz ist er vielseitig einsetzbar. Zum Angebot!

Starker Mini-Haartrockner in edlem Grün

Außerdem hat Laifen noch einen Mini-Haartrockner im Angebot, der mit nur rund 22 Zentimetern Länge und unter 300 Gramm Gewicht absolut reisefreundlich ist. In einem matten Grün macht er sich aber auch als Blickfang im Badezimmer hervorragend. Damit es zu keinen Hitzeschäden kommt, überwacht der Haartrockner seine Temperatur 100-mal pro Sekunde und sorgt so für hohe Sicherheit. Zusätzlich gibt er negative Ionen ab, wodurch deutlich weniger Frizz entstehen soll und das Ergebnis ein glattes und glänzendes Haar ist. Ein spezieller Kindermodus mit niedriger Luftgeschwindigkeit und niedriger Temperatur sorgt für ein sicheres Trocknen der Haare ohne Verbrennungen. Und da der Griff recht klein ist, können Kinder ihn auch selbst ganz leicht nutzen. Der Mini-Haartrockner ist jetzt 23 Prozent reduziert und kostet nur noch 99,99 Euro.

Laifen Mini-Haartrockner 99,99 € Der kompakte Laifen Mini-Haartrockner ist besonders reisefreundlich und schützt dank präziser Temperaturüberwachung vor Hitzeschäden. Er reduziert Frizz durch Ionen-Technologie und bietet zusätzlich einen kinderfreundlichen Modus mit niedriger Temperatur und Luftgeschwindigkeit. Zum Angebot!

