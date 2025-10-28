Es ist erst seit rund einem halben Jahr auf dem Markt und hat zum Start noch satte 1.249 Euro (UVP) gekostet. Beim Galaxy S25 Edge handelt es sich also um ein absolutes High-End-Smartphone. Nur wenige Monate später kannst du es dir bei MediaMarkt jetzt unschlagbare 54 Prozent günstiger kaufen und zahlst so nur noch 574 Euro (versandkostenfrei). Kein Wunder also, dass laut MediaMarkt eine Ausverkauf-Gefahr besteht.

Fast ausverkauft: Über die Hälfte billiger & mit gratis Tablet?!

Wichtig: Das Galaxy S25 Edge ist laut MediaMarkt bereits fast ausverkauft. Sollte es also in deiner bevorzugten Farbe nicht mehr verfügbar sein, kannst du auch eine andere Farbe auswählen. Zur Wahl stehen Titanium Silver (Weiß-Silber), Titanium Jetblack (Schwarz-Grau) und Titanium Icyblue (Hellblau). Ewig lang wird das Angebot bei diesem Preis aber auch bei den anderen Farben nicht bestehen bleiben.

So preiswert wie MediaMarkt ist aktuell nämlich kein anderer Anbieter, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Und in der Vergangenheit war es ebenfalls noch nie so günstig, wie jetzt. MediaMarkt sorgt also für einen waschechten Preissturz und somit für einen Top-Deal.

Doch das ist noch nicht alles – dank einer Samsung-Aktion bekommst du außerdem noch das Galaxy Tab S10 FE im Wert von 579 Euro (UVP) völlig gratis dazu, wenn du es bis zum 1. November kaufst. Wie das geht, liest du auf der Angebotsseite.

Das kann das Samsung Galaxy S25 Edge

Ist das Galaxy S25 Edge etwas für dich? Hier einmal die wichtigsten Specs im Überblick. Das Smartphone beeindruckt mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Bildschirm, der dank einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz besonders flüssige Darstellungen und kräftige Kontraste bietet. Die Kamera auf der Rückseite verfügt über zwei Linsen und erreicht eine maximale Auflösung von 200 Megapixeln, was gestochen klare Fotos ermöglicht. Im Inneren sorgt Qualcomms starker Snapdragon 8 Elite-Prozessor zusammen mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher für reibungslose Abläufe – selbst bei grafikintensiven Games oder KI-basierten Anwendungen.

In unserem Praxistest überzeugte das Gerät vor allem durch seine hohe Leistung, die übersichtliche Software und das brillante Display. Kleine Schwächen zeigten sich lediglich bei der Akkulaufzeit und dem Kamerasystem, da auf ein Teleobjektiv verzichtet wurde. Wer ohne Zoom-Funktion auskommt und sein Handy moderat nutzt, bekommt hier eine günstigere und dennoch leistungsstarke Alternative zu den Modellen S25 Plus und S25 Ultra. Und das reguläre Galaxy S25 ist nicht nur kleiner, sondern dem Edge auch in einigen Punkten unterlegen. Viel günstiger ist es aber nicht – gerade kostet es nur rund 25 Euro weniger als das Edge. Die Gratis-Tablet-Aktion von Samsung gilt hierbei aber nicht. Daher ist das Edge gerade insgesamt definitiv die bessere Wahl.

