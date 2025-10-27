Ab heute senkt sparhandy den Preis seines Handytarifs sparSIM M. Statt bisher 9,99 Euro monatlicher Grundgebühr zahlst du somit jetzt nur noch 8,99 Euro. Den Preis kannst du mit einem 40-Euro-Bonus noch einmal zusätzlich drücken. Und das ist noch nicht alles. Bisher standen dir 45 GB Datenvolumen zur Verfügung, nun bekommst du weitere 5 GB pro Monat on top – dir stehen also insgesamt 50 GB pro Monat zur Verfügung. Wir prüfen, ob es sich dadurch um den günstigsten 50-GB-Tarif in Deutschland handelt.

50 GB im 5G-Netz: Das kannst du erwarten

Das Angebot läuft im Rahmen einer Halloween-Aktion des Mobilfunk-Discounters nur für kurze Zeit. Bis zum 3. November – also bis Montag nach Halloween – kannst du das Tarif-Schnäppchen ergattern. Aber was bekommst du eigentlich im Detail?

Im Mittelpunkt stehen 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone. Das ist ein ordentliches Polster, um unterwegs Musik und ab und zu Videos zu streamen, Whatsapp, Instagram und TikTok und sonstige Apps zu nutzen. Nur jeden Tag stundenlanges Serienstreaming im mobilen Netz solltest du hiermit vermeiden. Dann könnte es passieren, dass du mit dem Datenvolumen nicht durch den ganzen Monat kommst. Wer clever ist, lädt sich aber einfach ab und zu ein paar Episoden der Lieblingsserie von Netflix und Co. herunter und schont so sein Datenpaket. Was noch fehlt? Eine Allnet- und SMS-Flat, damit du zu Hause und unterwegs unbegrenzt telefonieren kannst. Und auch die ist für den Preis inklusive.

Mehr für weniger? Die Kosten im Check

Für all das werden jetzt reduzierte monatliche Kosten in Höhe von 8,99 Euro fällig. Einen Anschlusspreis, der üblicherweise 30 bis 40 Euro kostet, musst du hier nicht bezahlen. Stattdessen bekommst du sogar 40 Euro als Bonus geschenkt, wenn du deine bisherige Rufnummer mitnimmst. Auf die Mindestlaufzeit von 24 Monaten gerechnet, sparst du so weitere 1,66 Euro pro Monat. Somit musst du über zwei Jahre rechnerisch nur noch weniger als 7,50 Euro pro Monat zahlen. Ein nettes Extra, das das Angebot zusätzlich verbessert.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick:

50 GB im 5G-Netz von Vodafone

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

Keine Anschlussgebühr

24 Monate Mindestlaufzeit

40 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Für nur 8,99 Euro pro Monat (nur bis 3. November)

Übrigens: Wenn du doch mehr Datenvolumen willst, weil du unterwegs oft Serien und Filme streamst oder aus der Bahn beziehungsweise in einem Café mit einem mobilen Hotspot arbeiten willst, könnte sich auch ein Blick auf den Tarif sparSIM L lohnen. Hier bekommst du für monatlich 14,99 Euro nämlich sogar satte 80 GB bereitgestellt. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis finden wir die 50-GB-Option aber deutlich spannender. Auch im Marktvergleich.

Der günstigste 50-GB-Tarif im Netz?

Abschließend prüfen wir noch fix, wie gut das Angebot im Vergleich zur Konkurrenz ist. Denn preiswerte Tarife haben viele Mobilfunk-Discounter in Deutschland. Wir haben uns dafür alle 5G-Tarife mit mindestens 50 GB Datenvolumen, 20 MBit/s Surfgeschwindigkeit und einer Allnet-Flat angeschaut:

Wie du aus dem Vergleich oben erkennen kannst, liefert sparhandy mit Kosten von 8,99 Euro pro Monat nicht nur die niedrigste Grundgebühr, sondern durch den gestrichenen Anschlusspreis und den Bonus sogar das insgesamt beste Angebot, das wir im Netz finden konnten. Unser Ergebnis lautet daher eindeutig: Das hier ist der günstigste 50-GB-Tarif, den du dir aktuell sichern kannst.

