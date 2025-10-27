Fritz! – einigen vielleicht besser bekannt als AVM, ist berühmt für die Fritz!Boxen, die bei vielen Menschen zu Hause als WLAN-Router herumstehen. Passend dazu hat der Hersteller auch einige Repeater im Angebot, von denen du ein Modell bei MediaMarkt jetzt zum Tiefstpreis bekommst. Wir haben die Details.

Fritz!Repeater 1700: Der Deal im Detail

MediaMarkt reduziert den UVP des Fritz!Repeater 1700 um 24 Prozent, sodass die Rechnung für dich von 119 auf 90 Euro herunterrauscht. Der Preis und der Repeater scheinen heiß begehrt, denn MediaMarkt hinterlegt hier gleich eine Warnung: „Dieser Artikel wird oft angesehen“. Wirklich verwunderlich ist die akute Ausverkaufsgefahr nicht, denn ein Blick auf den Preisvergleich macht deutlich: Der Repeater ist aktuell so günstig wie nie. Bei Interesse greifst du im Moment ein gutes Angebot ab, das du nirgendwo anders billiger bekommst.

Damit punktet der WLAN-Repeater – und noch günstigere Alternative

Mit dem 1700-Repeater kannst du die WLAN-Reichweite in deinem Zuhause erweitern. Du kannst den Extender dabei mit allen gängigen Routern verwenden. Besonders praktisch funktioniert die Einrichtung in Kombination mit einer Fritz!Box. Dank Mesh-Funktion übernimmt er so direkt alle Einstellungen dieser.

Der Repeater ist Wi-Fi-7-fähig und liefert Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.880 Mbit/s (5 GHz) und 688 Mbit/s (2,4 GHz). Er ist damit eine gute Wahl für dich, wenn du dein Heimnetzwerk regelmäßig mit mehreren parallelen Anwendungen wie Streaming, Gaming und Videokonferenzen belastest.

Für 90 Euro verkauft MediaMarkt dir den Repeater jetzt zum Tiefstpreis. Es geht aber sogar noch günstiger: Der Fritz!Repeater 1200 AX kostet dich nur 69 Euro. Auch für dieses Modell bietet MediaMarkt aktuell den besten, wenn auch nicht den historisch niedrigsten Preis. Wichtig zu beachten: Dieser Repeater ist „nur“ Wi-Fi-6-fähig und sorgt für eine Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Mbit/s. Je nachdem, wie intensiv du deinen Internetzugang nutzt, ist dieser Extender aber trotzdem eine gute Alternative. Bei vielen Smart Home Geräten oder bei einer besonders großen abzudeckenden Fläche, ist der 1700-Repeater jedoch die bessere Wahl.

