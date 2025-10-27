Der Countdown läuft: MediaMarkt beendet große Mehrwertsteuer-Aktion!

Heute ist deine letzte Chance, bei der MediaMarkt-Mehrwertsteuer-Aktion zuzuschlagen! Der Elektronikhändler feiert damit quasi seinen eigenen kleinen Black Friday – aber nur noch heute bis 23:59 Uhr! Danach sind die satten Rabatte Geschichte. Zwar gibt’s bei der Aktion einige Ausschlüsse und nicht jedes Angebot ist automatisch ein Schnäppchen, doch wer clever sucht, kann richtig gute Deals abgreifen. Wir haben für dich die Highlights rausgesucht, bei denen sich der Kauf wirklich lohnt – bevor die Preise morgen wieder steigen.

12 MediaMarkt-MwSt-Angebote, die sich wirklich lohnen

Achtung: Die Angebote unterliegen teilweise einer akuten Ausverkauf-Gefahr. Außerdem ist der Markt recht dynamisch. Trotzdem bleiben wir grundsätzlich dabei: Die hier aufgeführten Deals lohnen sich zu den Preisen.

Wichtig: Du musst eingeloggter myMediaMarkt-Kunde sein, um den Rabatt zu erhalten. Die Teilnahme am Bonusprogramm ist kostenlos. Allerdings gibt es nicht – wie etwa bei Amazon Prime – kostenlosen Versand. Der kommt bei vielen Produkten also noch obendrauf.

Ninja Foodi FlexDrawer

Diese Heißluftfritteuse macht das, wo viele andere Hersteller tricksen und rumdrucksen: Hier gibt es einen Garkorb, der 10,4 Liter fasst. Und das wahrhaftig und ohne „2 x 5,2-Liter-Trick“. Eine Trennwand für zwei Garkammern ist sogar möglich, aber der FlexDrawer kann auch ohne. Kostenpunkt im Angebot: 125,21 Euro. Unschlagbar.

Nothing Phone (3a)

Der Handy-Geheim-Tipp schlechthin. Das Nothing Phone (3a) hat eine durchsichtige Rückseite und ist eines der Top-Preis-Leistungs-Modelle. Jetzt bekommst du es für 276,47 Euro.

Lego Technic: 3 Sets überzeugen

Zahlreiche Lego-Technic-Sets sind im Angebot. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, die Angebote mit denen am Prime Day vor zwei Wochen zu vergleichen. Und siehe da: MediaMarkt ist hier teilweise deutlich besser unterwegs. Unter anderem bei diesen Sets hier:

Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) Akku-Staubsauger

Das beliebte Modell von Dyson ist bei MediaMarkt zum Tiefstpreis für 387,22 Euro zu haben. Der absolute Alltime-Bestpreis, der Dyson-Fans garantiert aufhorchen lässt.

Google Pixel 9

Das wohl beste Smartphone, das damit für unter 500 Euro zu haben ist. Mit sieben Jahren Update-Garantie ist das Pixel 9 trotz schon vorhandenem Nachfolger (hier ebenfalls reduziert, aber natürlich noch teurer) ein echt nachhaltiger Handy-Tipp für handgestoppte 461,35 Euro.

Smarter Verkehrswarner von TomTom

Recht neu und endlich ein ernstzunehmender OOONO-Konkurrent: Der Verkehrswarner „Tom by TomTom“ ist für 67,22 Euro im Angebot.

Philips 65 Zoll Ambilight TV

Einen mit 65 Zoll sehr stattlichen Ambilight-LED-Fernseher von Philips gibt’s in diesem Angebot für 671,43 Euro.

PS5 + FIFA 26

Ja, offiziell heißt das Spiel mittlerweile „EA FC 26“, aber für uns bleibt’s bei FIFA. Zusammen mit der PS5 (Digital Edition) gibt’s das Spiel für 462,18 Euro. 30 Euro günstiger als beim nächstbesten Händler.

Philips Hue Starter-Set

Ein Philips-Hue-Starterset mit drei Lampen (weiß, dimmbar, E27-Gewinde), einem Multifunktionsschalter sowie der Hue Bridge als Steuerzentrale ist im Angebot für 75,62 Euro.

waipu.tv Streaming-Box

Statt 100 Euro ist diese leistungsstarke Streaming-Box jetzt für 66,39 Euro im Angebot. Der Rabatt ist echt stark – mit dabei ist ein Gratis-Monat für waipu.tv Perfect Plus. Wobei das Interesse an dem Abo durch den Kauf der Box wohl selbstredend ist.

Mehrwertsteuer-Rabatt bis Montagabend

Den Mehrwertsteuer-Rabatt gibt es vorerst nur für eingeloggte Kunden des Loyalty-Programms „myMediaMarkt“. Im Online-Shop gilt die Aktion rund um die Uhr – Ende ist heute Abend, 27.10.2025, um 23:59 Uhr.