Lidl verkauft jetzt ein Gerät für unter 6 Euro, das dir beim Kochen enorm hilft

Selbstgekochtes Essen überzeugt meist durch besseren Geschmack und eine ausgewogene Ernährung im Vergleich zu Fertigprodukten oder Lieferservice-Gerichten. Doch wenn der Arbeitstag anstrengend war, fehlt oft die Energie für langes Vorbereiten und Kochen. In solchen Momenten kommt ein praktisches Küchengerät wie gerufen: Lidl verkauft derzeit einen handlichen Zerkleinerer für unter 6 Euro. Damit schneidest du im Handumdrehen Nüsse, Kräuter oder Zwiebeln – und sparst dabei wertvolle Zeit und überflüssige Arbeitsschritte.

Dabei hilft der Multizerkleinerer in der Küche

Der Silvercrest Multizerkleinerer hat ein schickes Design und einen durchsichtigen Mixbehälter. So kannst du jederzeit sehen, ob der Inhalt bereits fein genug gehäckselt ist oder du noch etwas warten musst. Im Inneren befindet sich ein Messereinsatz aus rostfreiem Edelstahl, der sich leicht reinigen lässt, da du ihn einfach herausnehmen kannst. Messer, Deckel, Behälter und alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind zudem spülmaschinengeeignet – du hast also keinen Reinigungsaufwand mit dem Gerät.

Der Silvercrest Multizerkleinerer hilft bei diversen Schneidarbeiten in der Küche

Praktisch: Das Gerät lässt sich mit nur einer Hand per Knopfdruck bedienen. Je nach Inhalt stehen dir zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, um Gemüse, Kräuter und andere Zutaten zu hacken – egal, ob du Pesto, Dips oder eine Salatsoße zubereitest. Das Gadget zerkleinert dabei nicht nur, sondern vermengt die Zutaten auch direkt in einem Schritt. So sparst du dir gleich noch einen Arbeitsschritt.

Sogar Eis für Cocktails und Co. kannst du mit dem Gadget schnell zerkleinern. Und eine Emulgierscheibe ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, sodass du auch Sahne mithilfe des Geräts schlagen kannst. Der Multizerkleinerer bietet 260 Watt Leistung und Platz für rund 300 ml. Dank seiner kompakten Maße findet das Gerät auch in kleinen Küchen oder vollen Küchenschränken problemlos Platz.

Kosten und Verfügbarkeit bei Lidl

Wahlweise ist der Multizerkleinerer im Lidl Onlineshop in Schwarz oder Champagner erhältlich und kostet 5,99 Euro plus 5,95 Euro Versand. Damit senkt der Discounter das Gadget gerade um satte 60 Prozent. Ein Preisvergleich ist hier nicht notwendig, da Lidls Eigenmarke von keinem anderen Shop vertrieben wird.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!