Lidl verkauft jetzt ein Gerät für unter 6 Euro, das dir beim Kochen enorm hilft

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Auch wenn Kochen Freude bereitet, gibt es Tage, an denen Lust oder Zeit einfach nicht reichen, um etwas Frisches zuzubereiten. Derzeit bietet Lidl ein Küchengerät an, das die Arbeit in der Küche deutlich vereinfacht. Erfahre hier, welches clevere Helferlein dahintersteckt.
Lidl verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 15 Euro, das beim Kochen enorm Zeit spart
Lidl verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 15 Euro, das beim Kochen enorm Zeit spartBildquelle: Magda Wygralak, shutterstock.com / inside digital
  • Teilen

Selbstgekochtes Essen überzeugt meist durch besseren Geschmack und eine ausgewogene Ernährung im Vergleich zu Fertigprodukten oder Lieferservice-Gerichten. Doch wenn der Arbeitstag anstrengend war, fehlt oft die Energie für langes Vorbereiten und Kochen. In solchen Momenten kommt ein praktisches Küchengerät wie gerufen: Lidl verkauft derzeit einen handlichen Zerkleinerer für unter 6 Euro. Damit schneidest du im Handumdrehen Nüsse, Kräuter oder Zwiebeln – und sparst dabei wertvolle Zeit und überflüssige Arbeitsschritte.

Dabei hilft der Multizerkleinerer in der Küche

Der Silvercrest Multizerkleinerer hat ein schickes Design und einen durchsichtigen Mixbehälter. So kannst du jederzeit sehen, ob der Inhalt bereits fein genug gehäckselt ist oder du noch etwas warten musst. Im Inneren befindet sich ein Messereinsatz aus rostfreiem Edelstahl, der sich leicht reinigen lässt, da du ihn einfach herausnehmen kannst. Messer, Deckel, Behälter und alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind zudem spülmaschinengeeignet – du hast also keinen Reinigungsaufwand mit dem Gerät.

Der Silvercrest Multizerkleinerer hilft bei diversen Schneidarbeiten in der Küche
Der Silvercrest Multizerkleinerer hilft bei diversen Schneidarbeiten in der Küche

Praktisch: Das Gerät lässt sich mit nur einer Hand per Knopfdruck bedienen. Je nach Inhalt stehen dir zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, um Gemüse, Kräuter und andere Zutaten zu hacken – egal, ob du Pesto, Dips oder eine Salatsoße zubereitest. Das Gadget zerkleinert dabei nicht nur, sondern vermengt die Zutaten auch direkt in einem Schritt. So sparst du dir gleich noch einen Arbeitsschritt.

Sogar Eis für Cocktails und Co. kannst du mit dem Gadget schnell zerkleinern. Und eine Emulgierscheibe ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, sodass du auch Sahne mithilfe des Geräts schlagen kannst. Der Multizerkleinerer bietet 260 Watt Leistung und Platz für rund 300 ml. Dank seiner kompakten Maße findet das Gerät auch in kleinen Küchen oder vollen Küchenschränken problemlos Platz.

Kosten und Verfügbarkeit bei Lidl

Wahlweise ist der Multizerkleinerer im Lidl Onlineshop in Schwarz oder Champagner erhältlich und kostet 5,99 Euro plus 5,95 Euro Versand. Damit senkt der Discounter das Gadget gerade um satte 60 Prozent. Ein Preisvergleich ist hier nicht notwendig, da Lidls Eigenmarke von keinem anderen Shop vertrieben wird.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Google Pixel 10 mit geheimem Rabatt bei MediaMarkt
Media Markt
Aktion bei Top-Smartphone überlistet: Dieses MediaMarkt-Angebot dürfte es eigentlich nicht geben!
Vodafone CallYa Relief-Schriftzug auf einer Oberfläche, im Hintergrund liegt ein Smartphone
Mobilfunk
Vodafone zieht Black Friday vor – und verschenkt diesen 30-GB-Tarif ohne Vertragsfalle
DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE (2023) Stielsauger, Akkubetrieb, 545 Watt
Media Markt
MediaMarkt verschleudert Dyson: Besteller-Akkusauger zum Tiefstpreis
Schnäppchen
Absurd günstig: Netto schmeißt Fitness-Armband für 8 Euro raus
Smart Home
Dieses smarte Gadget bewahrt dich vor Missgeschicken – und jetzt ist es im Angebot!
Gadgets
Nur 21 Euro auf dem Etikett: Wie dieses MediaMarkt-Gadget jede Chaos-Küche rettet
Heimvernetzung und Router
MediaMarkt haut Fritz!Box und Repeater im Set irre günstig raus
Smartphone
Handy-Geheim-Tipp? Dieses Smartphone mit durchsichtiger Rückseite kostet weniger als 300 Euro
Wearables
Die Huawei Watch GT 6 Serie: Überzeugt sie sogar Profisportler?