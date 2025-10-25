congstar in Action: DSL ohne Telefonanschluss mit Zusatz-Bonus

DSL-Tarife müssen nicht teuer sein. Während die Deutsche Telekom bei einigen Tarifen die monatlichen Grundkosten erhöht, holt die eigene Tochtergesellschaft den Sparhammer raus. Bei congstar fällt aktuell nicht nur der Bereitstellungspreis weg. Auf die beiden regulär erhältlichen Zuhause DSL-Tarife gibt es noch bis zum 03. November 2025 zusätzlich ein Startguthaben in Höhe von bis zu 35 Euro.

congstar Zuhause: Jetzt Startguthaben sichern und Bereitstellungspreis sparen

Wer sich für den DSL-Tarif congstar Zuhause 100 Flex entscheidet, darf sich über einen Breitbandanschluss mit bis zu 100 Mbit/s im Downstream und maximal 40 Mbit/s im Upstream freuen. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei nur einem Monat und es winkt ein Startguthaben in Höhe von 30 Euro. Und wie erwähnt: Im Rahmen der aktuell laufenden Sonderaktion fällt kein Bereitstellungspreis an. Die monatlich zu zahlende Grundgebühr liegt bei aktuell 33 statt üblicherweise 35 Euro.

Wer es noch etwas schneller im Downstream mag, kann sich für congstar Zuhause 250 Flex entscheiden. Der Name ist bei diesem DSL-Tarif Programm: 250 Mbit/s im Downstream für aktuell 40 statt regulär 45 Euro pro Monat. Neben dem wegfallenden Bereitstellungspreis sind bei diesem Tarif noch bis zum 03. November ganze 35 Euro Startguthaben drin. Und das Beste ist: Einen klassischen Festnetzanschluss zum Telefonieren musst du in beiden Tarifen nicht mitbuchen. Du bekommst einen reinen Internetanschluss für Zuhause ohne Festnetz-Telefonie. Für Anrufe nutzt du einfach wie gewohnt dein Smartphone.

Solltest du dich fragen, welcher Tarif für dich der beste ist: 100 Mbit/s reichen für die meisten Haushalte absolut aus. Nicht nur wenn du im Homeoffice arbeitest, sondern auch wenn du Inhalte aus dem Internet streamen möchtest oder Fan von Online-Gaming bist. Wenn aber mehrere Personen gleichzeitig über den heimischen Internetanschluss streamen möchten, solltest du über den schnelleren Anschluss mit bis zu 250 Mbit/s nachdenken. Dann bleiben in aller Regel sämtliche Inhalte ohne Leistungseinbußen nutzbar.

DSL-Router? Kauf oder Miete möglich!

Alle Neukunden haben die Möglichkeit, sich für einen DSL-Router ihrer Wahl zu entscheiden. Bei congstar selbst kannst du aber natürlich auch zuschlagen. Dort gibt es die FritzBox 7530 AX für schnelles, stabiles WLAN für einmalig 139 Euro. Du kannst den Router aber auch mieten und erhältst bei einem möglichen Defekt kostenlosen Ersatz. Dafür werden pro Monat 5 Euro fällig.

Übrigens: In vielen Regionen, in denen die beiden regulären Tarife mit bis zu 100 oder 250 Mbit/s im Downstream nicht zur Verfügung stehen, bietet congstar als Fallback den Tarif congstar Zuhause 50 Flex an; mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream und maximal 30 Mbit/s im Upstream für 30 Euro im Monat. Auch bei diesem Tarif musst du aktuell keinen Bereitstellungspreis bezahlen. Ein Startguthaben gibt es in diesem Fall aber nicht.