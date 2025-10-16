Bei O 2 bekommst du aktuell nicht nur das flammneue iPhone 17 Pro, sondern direkt die Apple Watch Ultra 3 mit ins Paket gepackt. Doch anders als du vielleicht vermutest, musst du hierfür kein halbes Vermögen auf den Tisch legen. Die Geräte gibt’s bereits für einen Euro Anzahlung zum Tarif dazu.

Überraschend günstig: Das gibt’s bei O2 zu holen

Im Fokus des Deals steht der O 2 Mobile M Tarif. Dieser schickt dich im Monat mit 30 GB ins 5G-Netz von O 2 . Dort bist du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s unterwegs, optimal zum Streamen und Surfen, auch von unterwegs aus. Telefonieren und Simsen sowie EU-Roaming sind im Tarif bereits enthalten, dafür zahlst du nichts extra. Dank des Grow-Vorteils wächst dein Datenpolster mit jedem Jahr, das du bei O 2 bleibst, zusätzlich um 5 GB an.

Monatlich schlägt der Tarif in Kombi mit den Geräten mit 79,99 Euro zu Buche. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 1 Euro für das iPhone 17 Pro samt Apple Watch Ultra 3. Einen Anschlusspreis gibt es nicht, aber noch 4,99 Euro Versandkosten. Die 79,99 Euro zahlst du über insgesamt 36 Monate hinweg. Du kannst den Tarif aber trotzdem schon nach 24 Monaten wieder kündigen und in einen anderen wechseln, dann zahlst du nur die Geräte-Rate weiter. Das klingt zwar trotzdem erst mal nach recht viel Geld – eine Effektivkostenrechnung macht aber deutlich, dass die Kosten ziemlich fair sind.

Gesamtkosten über 36 Monate: 2.885,63 Euro

Abzüglich iPhone 17 Pro (Preisvergleich): 1.286,90 Euro

Minus Apple Watch Ultra (Preisvergleich): 849,99 Euro

= 743,75 Euro → 20,65 Euro monatliche Effektivkosten für den Tarif

Für einen Tarif direkt beim Netzbetreiber mit einem Datenpolster, das jährlich wächst, ist das ein angemessener Preis. Und du bekommst hier ja nicht einfach nur den Tarif, sondern auch noch zwei Oberklasse Apple Geräte obendrauf.

Watch und iPhone: Apple Flaggschiff-Bundle

Das neue iPhone 17 Pro und die Apple Watch Ultra 3 arbeiten Apple-typisch Hand in Hand miteinander. Das iPhone 17 Pro kommt mit einem 6,3 Zoll großen Super Retina Display und ultradünnen Rändern daher. Für Power sorgt der A19 Pro Chip, bei gleichzeitig besserer Energieeffizienz. Das überarbeitete 48-MP-Kamerasystem mit 8-fach Zoom liefert dir beeindruckende Fotos und Videos, während das robuste Gehäuse und die verlängerte Akkulaufzeit das Smartphone abrunden.

Die Apple Watch Ultra 3 bietet dir das größte und hellste Display aller Apple-Uhren, ein robustes Titan-Design und eine Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden im Stromsparmodus. Dank präzisem GPS, erweiterten Gesundheitsfunktionen und der Möglichkeit zur satellitengestützten Kommunikation sind iPhone und Watch ein perfekt aufeinander abgestimmtes Duo, das du dir bei O 2 jetzt zu einem wirklich erschwinglichen Preis holen kannst.

