Marken‑E‑Bikes von beliebten Herstellern wie Cube können ziemlich teuer sein. Beim Händler Upway bekommst du die Bikes aber deutlich günstiger. Das liegt primär daran, dass du hier keine werksneuen Räder, sondern refurbished Modelle kaufst. Die Räder haben also schon ein paar Kilometer auf dem Sattel, sind aber wieder so hergerichtet worden, dass sie einem Neuen in nichts nachstehen, außer im Preis. Aktuell bekommst du alle Bikes – auch die, die bereits reduziert sind – noch mal 100 Euro günstiger. Aber nur noch bis Sonntag (19.10).

Flash-Sale bei Upway: Diese Cube E‑Bikes lohnen sich doppelt

Einige Cube-Bikes sind ohnehin bereits reduziert, sodass sie sich jetzt während des Flash-Sales direkt doppelt lohnen. Ein Modell, das dabei ordentlich im Preis fällt, ist das Cube Stereo Hybrid 120 SL E-Mountainbike. Statt des UVP von 4.819 Euro zahlst du bei Upway nun nur noch 2.299 Euro. Mit dem Code FLASH100 sinkt die Rechnung noch mal um 100 Euro, sodass für dich letztlich nur 2.199 Euro fällig werden.

Cube Stereo Hybrid 120 SL für 2.199 Euro

Das Rad aus dem Jahr 2022 ist bisher nur 252 Kilometer gefahren – also echt noch in absolut guter Verfassung. Es eignet sich für Radfahrerinnen und Radfahrer mit einer Körpergröße zwischen 1,65 und 1,80 Meter. Der Bosch Performance Line CX Motor sitzt im Tretlager und sorgt für ordentlich Unterstützung, auch wenn es mal bergauf geht. Eine Zwölf-Gang–Kettenschaltung (Shimano Deore XT) erleichtert dir das Fahren in unebenem Terrain zusätzlich.

Für 2.199 Euro bei Upway kaufen (mit Code FLASH100)

Etwas günstiger hingegen ist das Cube Touring Hybrid One 625. Der UVP dieses Bikes liegt bei 2.967 Euro. Bei Upway bekommst du es momentan für 1.649 Euro. Und auch hier kannst du mit dem Code FLASH100 die Rechnung auf 1.549 Euro drücken. Für das Geld bekommst du ein Citybike, das sich ideal zum Pendeln auf die Arbeit oder für Einkaufstouren eignet. Es hat bisher 2.210 Kilometer zurückgelegt und hat die optimale Größe für dich, wenn du zwischen 1,70 und 1,85 Metern groß bist. Die Batterie hat bereits 28 Ladezyklen hinter sich, allerdings ist sie laut Upways Einschätzung noch immer in einem ursprünglichen Zustand.

Cube Touring Hybrid One 625 für 1.549 Euro (mit Code FLASH100)

Sogar unter 1.000 Euro: Noch mehr Räder, die es zu günstigen Preisen gibt

Wichtig zu wissen: Da Upway keine Räder selbst herstellt, sondern sie nur herrichtet und weiterverkauft, könnten einzelne Bikes bereits schnell vergriffen sein. Um dir eine größtmögliche Auswahl an Alternativen zu liefern, kommt hier noch eine kleine Liste mit weiteren Angeboten von Cube, die du zu starken Preisen abgreifen kannst. Alle gelisteten Preise sind bereits nach Abzug des Codes FLASH100, der nur noch bis zum Sonntag, den 19. Oktober, gilt.

