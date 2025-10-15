Preissenkung: Diesen Streaming-Dienst gibt's jetzt schon für 4,99 Euro

Viele Streaming-Anbieter erhöhen die Abokosten. Hier ist es jetzt aber endlich mal anders: Ein bestimmter Dienst ist ab sofort und für kurze Zeit nämlich schon für nur 4,99 Euro pro Monat zu haben. Um welchen es dabei geht?
Pärchen sitzt auf einem Sofa
Diesen Streaming-Dienst gibt's schon für 5 Euro im Monat
Mit dem „Jahrespaket Start“ von waipu.tv holst du dir auf einen Schlag alles, was du für deinen Einstieg in die Streaming-Welt brauchst. Dabei kann das Angebot vor allem für deine (Groß)Eltern ziemlich spannend sein. Denn dank des waipu.tv Sticks der zweiten Generation kannst du auch ältere Fernsehgeräte, also solche ohne den Zusatz „Smart“, aufrüsten, sodass sie sich zum Streaming eignen. Alle Details folgen jetzt.

waipu.tv Starterpaket: Das bietet es dir im Detail

Das Starterbundle bei waipu.tv besteht aus einem Abo und dem waipu.tv-Stick der zweiten Generation. Das Abo ermöglicht dir Zugriff auf über 240 Sender, der Stick bringt diese Sender per HDMI-Anschluss auf deinen TV. Über die dazugehörige Fernbedienung sind Streaming-Anbieter wie Netflix (dafür brauchst du ein separates Abo) und die Waiputhek nur einen Klick entfernt. Aber Achtung, das Abo läuft nur über den Stick. Du kannst dich also nicht über den Laptop anmelden und beispielsweise unteregs streamen.

Waipu.tv Starterpaket
Das ist alles im Paket enthalten (Affiliate Link)

Mit waipu.tv kannst du das Liveprogramm wie den Tatort oder GZSZ pausieren, spulen oder sogar neustarten. Deine Lieblingssendung läuft im Fernsehen, aber du hast schon etwas vor? Dann nimm sie einfach auf und schau sie nachträglich an. Zu den Sendern gehören neben den öffentlich-rechtlichen auch private Programme wie RTL, ProSieben oder VOX. Einziger Wermutstropfen: In diesem Paket streamst du nur die öffentlich-rechtlichen und über 100 New-TV-Sender in HD-Qualität. Mehr HD gibt es im Perfect Plus Abo.

Streaming zum Starterpreis

Normalerweise müsstest du für das Jahrespaket 9,99 Euro im Monat zahlen. Aktuell halbiert waipu.tv jedoch den Preis, sodass für dich nur schlappe 4,99 Euro auf der Rechnung stehen. Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro kommen noch einmalig dazu. Zum Ausprobieren allemal ein gutes Angebot. Der Vertrag läuft 12 Monate, erst nach Ablauf dieser Zeit kannst du monatlich kündigen. Der Stick ist dabei nur zur Miete, nach einer Kündigung musst du ihn entweder auf eigene Kosten zurückschicken, oder du gleichst den Restwert aus.

Wer bisher noch keine Berührungspunkte mit TV-Streaming hatte und die ganze Materie erst mal so problemlos wie möglich kennenlernen möchte, kann hier getrost zuschlagen. Wer jedoch oft unterwegs ist und auch private Sender wie RTL in HD genießen möchte, sollte sich lieber mal das waipu.tv Perfect Plus Abo für 14,99 Euro monatlich genauer ansehen.

