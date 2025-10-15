Ob auf der Couch, im Homeoffice oder in einem Café – gerade, wenn wir länger sitzen, frösteln wir schnell. Abhilfe schafft eine Heizdecke, die dank Akku sogar überall mit hingenommen werden kann. Und genau eine solche hat jetzt Netto 84 Prozent reduziert. Und zwar vom bekannten Hersteller Makita – ja, die machen auch Heizdecken!

Für zu Hause und unterwegs: Darum ist die Heizdecke perfekt für den Winter

Wer Heizkosten sparen will, heizt sein Zuhause nicht auf über 18 bis 20 Grad auf. Gerade beim längeren Sitzen – zum Beispiel beim Arbeiten – kann es einem an den Beinen und Füßen aber dennoch kalt werden. Ein Heizlüfter kommt für viele nicht infrage, da er meist zu viel Energie frisst. Eine gute Alternative ist da eine Heizdecke, wie die hier angebotene von Makita. Die Außenseite besteht aus Polyester, während die Fleece-Innenseite für zusätzliche Wärme sorgt. Je nach Präferenz kannst du zwischen den Farben Schwarz und Braun wählen.

Per Knopfdruck an der Decke lässt sich je nach Bedarf aus drei Heizmodi wählen, damit dir bei jeder Temperatur warm genug wird. Viele Heizdecken sind jedoch an ein Kabel gebunden – du kannst sie also nicht in jedem Bereich zu Hause nutzen und vor allem nicht unterwegs mitnehmen. Ob du an einem Weihnachtsmarktstand arbeitest oder dich gemütlich in ein Café setzen willst: Die Heizdecke von Makita besitzt einen Akku und lässt sich so überall verwenden. Mit Knöpfen am Rand lässt sie sich auch wie ein Mantel zuknöpfen, um so den Oberkörper angenehm aufzuwärmen.

Die Heizdecke wird per USB-Anschluss aufgeladen und der Akku sorgt anschließend für bis zu 14 Stunden Wärme. Einen ganzen Tag am Arbeitsplatz oder draußen auf einem Flohmarkt kannst du hiermit also problemlos überstehen.

84 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis

Normalerweise steht ein UVP von rund 158 Euro auf dem Preisschild. Davon zieht Netto jetzt aber 84 Prozent ab und verlangt so nur noch schlappe 23,99 Euro für das praktische Winter-Gadget. Und das ist ein unschlagbares Angebot, das momentan kein anderer Händler so günstig verkauft (siehe Preisvergleich). Der Versand ist zudem kostenfrei.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!